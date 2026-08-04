Börse Aktuell: Brent Rohölpreis fällt unter 80 USD

Der Brent Rohölpreis gibt deutlich nach. Auslöser sind überraschende Meldungen über einen möglichen Durchbruch bei den Verhandlungen zur Straße von Hormus. Brent fällt erstmals seit Mitte Juli unter die Marke von 80 USD je Barrel. Am heutigen Handelstag beläuft sich das Minus zeitweise auf mehr als 4%, im Wochenvergleich hat sich das Nordseeöl um rund 10% verbilligt.

► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl

Die Entwicklung sorgt an der Börse aktuell für neue Bewegung. Während der Ölpreis unter Druck steht, steigen die Edelmetallpreise. Gleichzeitig markiert der S&P 500 im Kassahandel ein neues Allzeithoch. Anleger setzen darauf, dass eine diplomatische Lösung die Risiken für die globale Energieversorgung reduzieren könnte.

Hoffnung auf eine Öffnung der Straße von Hormus

US-Finanzminister Scott Bessent stellte eine mögliche Einigung mit dem Iran zur Öffnung der strategisch wichtigen Schifffahrtsroute in Aussicht. Eine Vereinbarung könnte nach seinen Angaben bereits „heute oder morgen“ erreicht werden. Das Außenministerium Katars bestätigte zugleich intensive Vermittlungsbemühungen.

Die Straße von Hormus gehört zu den wichtigsten Transportrouten des globalen Energiemarktes. Eine Entspannung könnte die Versorgungssorgen erheblich verringern und die im Brent Rohölpreis enthaltene geopolitische Risikoprämie weiter reduzieren. Die Aussicht auf eine Wiederaufnahme des regulären Schiffsverkehrs reicht derzeit aus, um starke Verkäufe am Ölmarkt auszulösen. Der Kursrückgang zeigt, wie hoch die Erwartungen an eine diplomatische Lösung inzwischen sind.

Brent Rohölpreis reagiert mit deutlichem Kursrutsch

Der Brent Rohölpreis durchbricht nicht nur die psychologisch wichtige Marke von 80 USD je Barrel, sondern fällt auch unter den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Perioden. Bereits zum Sitzungsbeginn wurde zudem die 50-Perioden-Linie unterschritten. Diese technischen Signale sprechen kurzfristig für einen erhöhten Verkaufsdruck. Kann Brent die Marke von 80 USD nicht zeitnah zurückerobern, könnte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen. Eine bestätigte Einigung zur Straße von Hormus dürfte den Ölpreis zusätzlich belasten, da damit ein wesentlicher Teil der geopolitischen Risikoprämie entfallen könnte.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Brent Rohölpreis fällt unter 80 USD je Barrel sowie unter die gleitenden Durchschnitte der vergangenen 50 und 200 Perioden.

Börse aktuell zwischen Hoffnung und Fehlalarmrisiko

Trotz der positiven diplomatischen Signale bleibt Vorsicht angebracht. Bereits in der ersten Phase des Konflikts hatten Meldungen über eine mögliche schnelle Einigung mehrfach für Hoffnung gesorgt, ohne dass daraus unmittelbar eine belastbare Vereinbarung entstand. Solange keine formell bestätigte und umgesetzte Übereinkunft vorliegt, bleibt das Risiko eines Fehlalarms hoch. Scheitern die Verhandlungen oder verzögert sich die Öffnung der Straße von Hormus, könnte die geopolitische Risikoprämie rasch in den Brent Rohölpreis zurückkehren. In diesem Fall wäre eine deutliche Gegenbewegung am Ölmarkt möglich.

Brent-Rohöl-Ausblick: Diese Marken sind jetzt entscheidend

Kurzfristig steht die Marke von 80 USD im Mittelpunkt. Bleibt Brent darunter, haben die Verkäufer zunächst den technischen Vorteil. Auch die Rückeroberung der 50- und 200-Perioden-Linien wäre notwendig, um das angeschlagene Chartbild wieder aufzuhellen. Für die weitere Entwicklung sind jedoch vor allem politische Nachrichten entscheidend. Eine formelle Einigung könnte den Brent Rohölpreis weiter nach unten drücken. Ein Abbruch der Gespräche oder neue Spannungen rund um die Straße von Hormus würden dagegen das Risiko eines schnellen Preissprungs erhöhen.

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FAQ zum Brent Rohölpreis

Warum fällt der Brent Rohölpreis aktuell?

Der Brent Rohölpreis fällt aufgrund von Berichten über einen möglichen diplomatischen Durchbruch bei den Verhandlungen zur Straße von Hormus. Eine Öffnung der Route könnte die globalen Versorgungsrisiken deutlich reduzieren.

Wie stark ist der Brent-Preis gefallen?

Brent verliert am heutigen Handelstag zeitweise mehr als 4% und fällt erstmals seit Mitte Juli unter 80 USD je Barrel. Im Wochenvergleich beträgt der Rückgang rund 10%.

Warum ist die Straße von Hormus für den Ölpreis wichtig?

Die Straße von Hormus ist eine der weltweit wichtigsten Schifffahrtsrouten für Öl und Flüssiggas. Einschränkungen des Verkehrs können das Angebot gefährden und dadurch höhere Energiepreise auslösen.

Kann der Brent Rohölpreis weiter fallen?

Eine formelle Einigung und eine dauerhafte Öffnung der Straße von Hormus könnten den Brent Rohölpreis weiter belasten. Scheitern die Gespräche, wäre dagegen eine schnelle Erholung möglich.

Welche technische Marke ist für Brent jetzt entscheidend?

Im Fokus steht zunächst die Marke von 80 USD je Barrel. Für eine Stabilisierung müsste Brent zudem die gleitenden Durchschnitte der vergangenen 50 und 200 Perioden zurückerobern.