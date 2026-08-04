Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: S&P 500 auf Allzeithoch, Wiederöffnung der Straße von Hormus steht bevor, Palantir legt um 23 % zu

Das Wichtigste in Kürze 📈 US Börse heute: Der S&P 500 erreicht ein neues Allzeithoch, während der Nasdaq 100 seine Aufwärtsbewegung fortsetzt.

🚀 Palantir sorgt für Begeisterung: Starke Quartalszahlen und ein Umsatzwachstum von 94 % treiben die Aktie um mehr als 20 % nach oben.

🛢️ US Börse aktuell profitiert von sinkenden Ölpreisen: Hoffnungen auf eine Einigung im Nahost-Konflikt sorgen für Entspannung an den Rohstoffmärkten und stützen die Aktienmärkte.

Die US Börse heute zeigt sich erneut in starker Verfassung. Der S&P 500 markiert ein neues Allzeithoch, während der Nasdaq 100 seine dynamische Erholung fortsetzt und sich seinem Rekordniveau nähert. Rückenwind erhalten die US-Aktienmärkte vor allem durch sinkende Ölpreise, eine verbesserte geopolitische Stimmung sowie starke Quartalszahlen von Palantir. Gleichzeitig bleibt der Technologiesektor dank anhaltend hoher Investitionen in Künstliche Intelligenz einer der wichtigsten Kurstreiber. Für Anleger bleibt die US Börse aktuell spannend. Neben der Berichtssaison stehen insbesondere die Entwicklungen im Nahen Osten, die Energiepreise sowie die Quartalszahlen von AMD und SpaceX im Fokus. 📈 US Börse heute: Wall Street setzt ihre Rekordjagd fort Die Stimmung an den US-Aktienmärkten bleibt ausgesprochen positiv. Die wichtigsten Entwicklungen: 🏆 Der S&P 500 hat seine Verluste aus dem Juli vollständig aufgeholt und ein neues Allzeithoch (ATH) erreicht.

💻 Der Nasdaq 100 legt um 4,6 % zu und nähert sich ebenfalls seinem Rekordniveau.

🌍 Auch die internationalen Aktienmärkte präsentieren sich freundlich.

📊 Die Risikobereitschaft der Anleger nimmt weiter zu. Damit bleibt die US Börse heute einer der stärksten Aktienmärkte weltweit. 🚀 Palantir wird zum Star der Berichtssaison Im Mittelpunkt der Unternehmensnachrichten steht Palantir. Die wichtigsten Kennzahlen: 📈 Die Aktie steigt um mehr als 20 % .

💰 Der Umsatz wächst auf 1,94 Milliarden US-Dollar .

🚀 Das entspricht einem Wachstum von 94 % gegenüber dem Vorjahr.

📊 Der Gewinn je Aktie steigt auf 0,41 US-Dollar (+256 %).

🔮 Für das dritte Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 2,16 Milliarden US-Dollar. Damit zählt Palantir aktuell zu den größten Gewinnern an der US Börse aktuell. 🤖 Halbleiter- und KI-Aktien gewinnen wieder an Stärke Neben Palantir profitieren zahlreiche Technologieunternehmen von der verbesserten Marktstimmung. Besonders stark entwickeln sich: ⚙️ Marvell: +12 %

💻 ARM: +10 %

🚀 Astera Labs: +10 %

🖥️ Intel: +7 %

💾 SanDisk: +7 % Unterstützt wird die Entwicklung durch: ☁️ Anhaltend hohe Investitionen der Hyperscaler in KI-Infrastruktur.

💰 Erwartete Investitionsausgaben von Alphabet in Höhe von rund 200 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026.

🏦 Nachlassende Sorgen vor einer weiteren Straffung der US-Geldpolitik. Diese Faktoren stärken insbesondere den Technologiesektor der US Börse heute. 🛢️ Sinkende Ölpreise sorgen für zusätzlichen Rückenwind Auch die Rohstoffmärkte liefern positive Impulse. Die wichtigsten Entwicklungen: 🛢️ Brent-Rohöl fällt auf unter 80 US-Dollar je Barrel.

📉 Das entspricht einem Rückgang von mehr als 20 % innerhalb von zwei Wochen.

🔥 Auch die Preise für Flüssiggas (LNG) gehen deutlich zurück.

🤝 Auslöser sind Hoffnungen auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran zur Öffnung der Straße von Hormus. Sinkende Energiepreise verbessern die Aussichten für Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen und wirken damit unterstützend für die US Börse aktuell. 📊 Technische Analyse: Nasdaq 100 bleibt im Aufwärtstrend Auch das Chartbild spricht aktuell für eine Fortsetzung der Erholung. Die wichtigsten technischen Signale: 📈 Der Nasdaq 100 konnte sämtliche wichtigen gleitenden Durchschnitte (EMA 50, EMA 100 und EMA 150) zurückerobern.

📊 Der RSI (14) steigt auf 54,9 und signalisiert zunehmende Dynamik.

🎯 Das nächste technische Ziel liegt oberhalb der psychologischen Marke von 30.000 Punkten .

🛡️ Die EMA-50- und EMA-100-Linien dienen als erste wichtige Unterstützungen bei möglichen Rücksetzern. Damit bleibt der technische Ausblick für den Technologiesektor konstruktiv. 📰 Weitere Unternehmensnachrichten im Fokus Neben Palantir richten Anleger den Blick auf weitere wichtige Unternehmen. Aktuell im Fokus: 💊 Pfizer überzeugt mit einer wachsenden Bedeutung seines Nicht-COVID-Geschäfts und setzt auf die Übernahme von Metsera, um im Markt für GLP-1-Medikamente Fuß zu fassen.

🚀 Nach Börsenschluss stehen die Quartalszahlen von AMD und SpaceX an. Besonders der Bericht von SpaceX gilt als wichtiger Belastungstest nach dem Börsendebüt im Juni. Diese Veröffentlichungen könnten der US Börse heute weitere Impulse liefern. 👀 Worauf Anleger jetzt achten sollten Für die kommenden Handelstage stehen insbesondere folgende Themen im Mittelpunkt: 🚀 Quartalszahlen von AMD und SpaceX.

🤖 Weitere Entwicklungen im KI- und Halbleitersektor.

🛢️ Entwicklung der Ölpreise und mögliche Fortschritte bei einer Öffnung der Straße von Hormus.

🏦 Aussagen der Federal Reserve zur Geldpolitik.

📈 Kann der Nasdaq 100 die Marke von 30.000 Punkten nachhaltig überwinden? Diese Faktoren dürften die Richtung der US Börse aktuell entscheidend beeinflussen. 🧾 Fazit: US Börse bleibt auf Rekordkurs Die US Börse heute präsentiert sich weiterhin in beeindruckender Verfassung. Neue Rekordstände beim S&P 500, eine dynamische Erholung des Nasdaq 100 und starke Quartalszahlen von Palantir sorgen für eine ausgesprochen positive Marktstimmung. Gleichzeitig stützen sinkende Ölpreise und Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten die Risikobereitschaft der Anleger. Für Investoren bleibt die US Börse aktuell attraktiv. Neben der laufenden Berichtssaison dürften insbesondere die Entwicklung der KI-Investitionen, die Quartalszahlen von AMD und SpaceX sowie die weitere geopolitische Lage darüber entscheiden, ob sich die Rally an der Wall Street in den kommenden Wochen fortsetzen kann. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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