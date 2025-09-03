Brent Rohöl verliert 1 % und fällt von seinem 1-Monats-Hoch 📉

Die Ölpreise geben leicht nach und fallen heute um mehr als 1 %, liegen aber nach den neuen US-Sanktionen gegen Reedereien, denen der Schmuggel von iranischem Öl vorgeworfen wird, immer noch nahe ihrem Einmonatshoch. Die Preise werden auch durch ukrainische Angriffe auf russische Raffinerien und allgemeine Unsicherheiten hinsichtlich der Versorgung gestützt. Geopolitische Spannungen und Sanktionen gegen den Iran sorgen für anhaltend hohe Volatilität und stützen die Preise; das Risiko einer Verknappung des Angebots ist nach wie vor real und trägt zur jüngsten Stärke des Rohöls bei.

Die Händler warten auf das Ergebnis des OPEC+-Treffens am 7. September und gehen nach Medienberichten davon aus, dass die Ölproduktion weiter steigen wird; eine höhere Produktion würde Druck auf die Preise ausüben.

Die OPEC+ hatte zugesagt, die Produktion von April bis September um 2,2 Millionen Barrel pro Tag zu erhöhen, plus 300.000 Barrel pro Tag für die VAE, aber die tatsächlichen Steigerungen blieben aufgrund von Kapazitätsgrenzen und Ausgleichszahlungen für frühere Überproduktionen hinter den Erwartungen zurück.

Es wurde erwartet, dass die US-Lagerbestände an Rohöl, Benzin und Destillaten zurückgegangen sind. Analysten schätzten den Rückgang der Rohölvorräte für die Woche bis zum 29. August auf 3,4 Millionen Barrel.

Schwache US-Produktionsdaten, die durch Zölle und ein schwächeres Geschäftsklima beeinträchtigt wurden, begrenzten die Ölgewinne, da sie Bedenken hinsichtlich der Nachfrage aufkommen ließen.

Die schwächere Raffinerieauslastung in Russland könnte zu einem Anstieg der Rohölexporte führen und trotz geopolitischer Spannungen für einen ausgeglichenen Markt sorgen.

Die schwachen Daten zum US-Fertigungssektor, die durch Zölle und ein sinkendes Geschäftsklima beeinträchtigt wurden, belasteten die Nachfrageaussichten und begrenzten die Preisanstiege.

