Börse Aktuell: Brent Rohölpreis fällt nach möglichem Iran-USA-Abkommen

Das Wichtigste in Kürze Brent Rohölpreis unter Druck

Börsen profitieren von Entspannungssignalen

Abkommen noch nicht beschlossen

Die iranische Nachrichtenagentur Mehr berichtet unter Berufung auf eine Quelle aus dem Verhandlungsteam über die Eckpunkte eines möglichen Abkommens zwischen dem Iran und den USA. Die Informationen wurden international von Bloomberg verbreitet und sorgen aktuell für Bewegung an den Finanzmärkten. ► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl Die wichtigsten Punkte des möglichen Abkommens Laut dem vorliegenden Entwurf umfasst die Vereinbarung mehrere bedeutende Maßnahmen: Straße von Hormus: Die wichtige Schifffahrtsroute soll innerhalb von 30 Tagen wieder vollständig für den internationalen Schiffsverkehr geöffnet werden.

Die wichtige Schifffahrtsroute soll innerhalb von 30 Tagen wieder vollständig für den internationalen Schiffsverkehr geöffnet werden. Abzug von US-Truppen: Die Vereinigten Staaten sollen ihre Truppen aus den an den Iran angrenzenden Regionen abziehen und die bestehende Seeblockade beenden.

Die Vereinigten Staaten sollen ihre Truppen aus den an den Iran angrenzenden Regionen abziehen und die bestehende Seeblockade beenden. Aufhebung von Sanktionen: Die USA würden die Sanktionen gegen iranische Ölexporte aufheben und eingefrorene iranische Vermögenswerte im Ausland freigeben.

Die USA würden die Sanktionen gegen iranische Ölexporte aufheben und eingefrorene iranische Vermögenswerte im Ausland freigeben. Verhandlungsschwerpunkte: Künftige Gespräche sollen sich ausschließlich auf nukleare und wirtschaftliche Themen konzentrieren. Das iranische Raketenprogramm ist nicht Bestandteil der Verhandlungen. Brent Rohölpreis reagiert mit deutlichen Verlusten Der Markt reagierte unmittelbar auf die Berichte. Der Brent Rohölpreis geriet deutlich unter Druck, da Anleger auf eine steigende Verfügbarkeit von iranischem Öl am Weltmarkt spekulieren. Die Aussicht auf zusätzliche Fördermengen belastet die Preisentwicklung und könnte das globale Angebot erhöhen. Wichtig ist jedoch, dass es sich bislang lediglich um einen Entwurf handelt. Das Dokument wurde noch nicht finalisiert und muss von den zuständigen Behörden beider Länder genehmigt werden. Marktbeobachter äußern zudem Zweifel, ob die USA den vorgeschlagenen Zugeständnissen in vollem Umfang zustimmen werden. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Börse Aktuell: Aktienmärkte feiern Entspannungssignale Während der Brent Rohölpreis fällt, profitieren die Aktienmärkte von der Aussicht auf eine geopolitische Entspannung. Europäische und US-amerikanische Indizes verzeichneten Kursgewinne von mehr als 2%. Anleger setzen darauf, dass sinkende Energiepreise die Inflation dämpfen und das wirtschaftliche Umfeld verbessern könnten. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt die Meldung durch die Ankündigung der US-Regierung, wonach eine Unterzeichnung des Abkommens möglicherweise bereits an diesem Wochenende in Europa erfolgen könnte. Brent Rohölpreis testet wichtige Unterstützung Der Brent Rohölpreis testet derzeit die lokalen Tiefstände aus dem April. Sollte sich der aktuelle Verhandlungsstand bestätigen und die Marktstimmung bestehen bleiben, könnte Brent auf den niedrigsten Schlusskurs seit März fallen. Die weitere Entwicklung hängt maßgeblich von den kommenden politischen Entscheidungen und dem tatsächlichen Fortschritt der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran ab. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.