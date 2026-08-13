Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: US Börse nimmt Rekordhochs ins Visier 📈

Die US Börse zeigt sich zur Wochenmitte in robuster Verfassung. Gestützt durch positiv aufgenommene Inflationsdaten tendieren die Futures deutlich nach oben, wobei die Leitindizes Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 historische Höchststände ansteuern. Ein sinkender Ölpreis und schwindende Zinssorgen befeuern die Kauflaune der Anleger und schaffen ein mögliches Fundament für weitere Kursgewinne. Gleichzeitig zeigt die Berichtssaison, dass Investoren zunehmend genauer hinschauen, wie schnell Unternehmen Aufträge in echte Umsätze umwandeln können.

💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways

Zinssorgen schwinden: Nach den jüngsten CPI- und PPI-Daten sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im September auf knapp über 30 %.

Ölpreis fällt: Ein Rückgang der WTI-Rohölpreise um 2,5 % auf rund 81 USD entlastet den Markt und stützt die US Börse .

Fokus auf Umsatzkonvertierung: Anleger im Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 achten bei Tech-Konzernen (wie Cisco) verstärkt darauf, dass hohe Auftragseingänge rasch in konkrete Umsätze umgewandelt werden.

🏦 Inflation & Fed: Entspannung stützt die US Börse

Einer der wichtigsten Faktoren für die aktuelle Stärke der Indizes Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 sind die in dieser Woche veröffentlichten US-Inflationsdaten.

Der Verbraucherpreisindex (CPI) entsprach den Erwartungen und milderte Bedenken hinsichtlich eines ausufernden Preisdrucks. Die Erzeugerpreise (PPI) fielen im Gesamtindex sogar geringer aus als erwartet und sorgten für eine mögliche positive Überraschung. Infolgedessen ist die Wahrscheinlichkeit einer US-Zinserhöhung im September von etwa 50 % zu Beginn der Woche auf derzeit knapp über 30 % gesunken.

Auch für die Folgemonate hat sich die Markterwartung verschoben: Eine Zinserhöhung vor Jahresende ist an der US Börse nicht mehr vollständig eingepreist, und auch ein Zinsschritt im Oktober wird zunehmend skeptisch betrachtet. Zusätzlich erfreuen sich Anleger an den gesunkenen WTI-Rohölpreisen (-2,5 %), die derzeit bei knapp über 81 US-Dollar pro Barrel liegen und den Inflationsdruck weiter mindern könnten.

💻 Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Tech-Werte im Realitätscheck

Die S&P-500-Futures steigen um 0,3 %, während der technologielastige Nasdaq 100 um 0,6 % zulegt. Angeführt wird der Nasdaq 100 heute von Titeln wie CoreWeave, Netflix und AppLovin – Unternehmen, die in den vergangenen 12 Monaten Aufholbedarf hatten.

Auf der Verliererseite steht hingegen Cisco Systems. Nach Veröffentlichung der Q2-Zahlen zeigte sich der Markt enttäuscht: Das Unternehmen schätzt seinen künftigen Umsatz im KI-Segment für das laufende Geschäftsjahr auf 7,5 Milliarden US-Dollar. Da Cisco jedoch allein im letzten Jahr KI-bezogene Aufträge im Wert von 9,3 Milliarden US-Dollar verzeichnete, reicht das prognostizierte Umsatzwachstum den Investoren nicht aus.

Dies zeigt einen klaren Trend an der US Börse: Ein hohes Auftragsvolumen allein reicht nicht mehr. Die Anleger im Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 fordern eine schnelle Umwandlung der KI-Investitionen in messbare Umsätze.

📰 Unternehmensnachrichten: Bewegungen abseits der großen Indizes

Neben den Schwergewichten im Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 sorgen auch Einzelwerte für Schlagzeilen an der US Börse:

Accelerant ($ARX.US): Die Aktie verzeichnet einen massiven Kurssprung von +44 % nach Bekanntgabe eines Bar-Übernahmeangebots durch den Thoma Bravo-Fonds zu 20,25 USD je Aktie.

Harmonic ($HLIT.US): Ein sattes Plus von rund 25 % , nachdem die Finanzergebnisse die Markterwartungen deutlich übertrafen.

Birkenstock ($BIRK.US): Die Papiere klettern um +17 % nach einer Aufwärtskorrektur der Jahres-EBITDA-Prognose und überraschend starken Q2-Umsätzen.

Cerebras Systems ($CBRS.US): Die Aktien stehen unter Druck und verzeichnen mögliche deutliche Kursverluste aufgrund vorsichtigerer Umsatzprognosen für die hauseigenen KI-Chips.

🎯 Fazit

Die US Börse profitiert derzeit von einem nahezu idealen Mix aus moderaten Inflationsdaten und nachgebenden Ölpreisen. Dies treibt die Futures von Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 in Richtung historischer Höchststände. Dennoch mahnt das Beispiel Cisco zur Vorsicht: Der Markt preist KI-Fantasien nicht mehr blind ein, sondern belohnt zunehmend nur jene Unternehmen, die ihre Auftragseingänge in belastbares Ertragswachstum übersetzen können.

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❓ FAQ zu Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 und US Börse

Warum steigen Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 aktuell an?

Die Indizes profitieren von im Rahmen liegenden US-Inflationsdaten (CPI und PPI), die die Zinssorgen der Anleger dämpfen und ein mögliches positiveres Marktumfeld schaffen.

Wie beeinflusst die US-Zinspolitik derzeit die US Börse?

Da die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Fed im September auf rund 30 % gesunken ist, werden Aktien als Anlageklasse wieder attraktiver, was der US Börse deutlichen Rückenwind verleiht.

Worauf achten Anleger bei Technologie-Aktien im Nasdaq 100 besonders?

Nach dem anfänglichen KI-Hype fordern Investoren nun handfeste Ergebnisse. Es reicht nicht mehr, nur Aufträge zu sammeln; der Markt verlangt eine rasche und profitable Umwandlung in tatsächliche Umsätze.