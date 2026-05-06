Öl Preis bricht ein - Brent Prognose nach Iran-USA-Fortschritten unter Druck

Der Öl Preis geriet zuletzt massiv unter Druck, nachdem Berichte über eine mögliche diplomatische Einigung zwischen den USA und Iran veröffentlicht wurden. Besonders Brent verlor deutlich an Wert und fiel zeitweise klar unter die Marke von 100 US-Dollar je Barrel. Auch die Brent Prognose bleibt angesichts der geopolitischen Entwicklungen von hoher Unsicherheit geprägt.
Brent Crude Oil verlor rund 12 %, während WTI sogar fast 13 % nachgab und zeitweise unter 90 US-Dollar je Barrel fiel. Auslöser der starken Bewegung war ein Bericht der Nachrichtenagentur Axios über ein mögliches Einigungsdokument zwischen Washington und Teheran.
Öl Preis reagiert auf mögliche Entspannung im Nahen Osten
Zusätzliche Schlagzeilen von Bloomberg deuteten darauf hin, dass beide Seiten an einer Aufhebung der Blockade der Straße von Hormus arbeiten. Iran soll sich im Gegenzug zu einem Moratorium bei der Urananreicherung verpflichten. Die USA betonen jedoch, dass ein umfassendes Atomabkommen erst später verhandelt werden soll.
Für den Öl Preis bedeutet dies kurzfristig vor allem eine sinkende Risikoprämie. Anleger reduzierten ihre Absicherungen gegen mögliche Lieferausfälle, wodurch Brent und WTI stark unter Druck gerieten.
Die aktuelle Abwärtsbewegung entspricht der Situation der 90er Jahre. Das könnte bedeuten, dass das Schlimmste hinter uns liegt, doch die Volatilität kann weiterhin recht hoch sein. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB
Brent Prognose: Hohe Volatilität bleibt wahrscheinlich
Trotz der starken Kursverluste bleibt die Brent Prognose weiterhin unsicher. Marktteilnehmer rechnen auch in den kommenden Tagen mit erheblichen Schwankungen, da bislang noch keine endgültige Einigung erzielt wurde.
Fortschritte zwischen Washington und Teheran
Mehrere politische Signale sprechen dafür, dass die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten sind:
- Donald Trump erklärte auf Truth Social, dass es Fortschritte bei den Gesprächen gebe. Zudem wurde die Eskorte von Schiffen durch die Straße von Hormus vorübergehend ausgesetzt, um Raum für eine diplomatische Lösung zu schaffen.
- US-Außenminister Marco Rubio kündigte das Ende der Militäroperation „Epic Fury“ an und erklärte deren Ziele für erreicht.
- Die iranischen Revolutionsgarden signalisierten, dass die sichere Passage durch die Straße von Hormus gewährleistet werden solle - ein entscheidender Faktor für die Stabilisierung globaler Öllieferungen.
Öl Preis bleibt abhängig von den nächsten 48 Stunden
Ob die aktuelle Entwicklung tatsächlich zu einer nachhaltigen Entspannung führt, ist weiterhin offen. Die kommenden Tage dürften daher entscheidend für die weitere Brent Prognose sein.
Entscheidende Faktoren für die Brent Prognose
- Die USA erwarten innerhalb der nächsten 48 Stunden eine offizielle Antwort Irans auf den aktuellen Vorschlag.
- Trotz möglicher Öffnung der Straße von Hormus sitzen weiterhin mehr als 1.550 Handelsschiffe in der Region fest. Eine vollständige Normalisierung des Ölmarktes könnte mehrere Monate dauern.
- Die eigentliche Atomvereinbarung soll erst später verhandelt werden. Das aktuelle Abkommen konzentriert sich offenbar primär auf die Deeskalation und die Wiederherstellung wichtiger Handelsrouten.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Preis für Brent-Rohöl gibt rapide nach und testet derzeit den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Sollte diese Linie durchbrochen werden, bleibt der Weg in den Bereich von 80 bis 85 offen. Dennoch ist es möglicherweise noch zu früh, um das Ende des Krieges und den Beginn des Friedens zu verkünden.
Fazit: Brent Prognose bleibt trotz Kurssturz unsicher
Der jüngste Einbruch beim Öl Preis zeigt, wie sensibel der Markt auf geopolitische Schlagzeilen reagiert. Während eine mögliche Einigung zwischen den USA und Iran kurzfristig für Entspannung sorgt, bleibt die Brent Prognose weiterhin von hoher Unsicherheit geprägt. Entscheidend wird sein, ob aus den diplomatischen Signalen tatsächlich ein dauerhaftes Abkommen entsteht.
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