Am Donnerstag wurde es nachbörslich noch einmal spannend, der Halbleiter-Gigant Broadcom (Ticker: AVGO) legte Quartalszahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vor und die nachbörslichen Aufschläge von mehr als 14% unter 15.62 Millionen gehandelter Stücke, wobei in den vergangenen drei Monaten pro Tag im Schnitt 88.18 Millionen Stücke gehandelt werden, auf neue Allzeithochs deutet auf einen starken Report hin. Broadcom mit starken Quartalszahlen und maßgeschneiderten KI-Chips 🔴 Aktie bricht auf neue Allzeithochs Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Broadcom Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick ► Broadcom WKN: A2JG9Z | ISIN: US11135F1012 | Ticker: AVGO Broadcom wies einen Gewinn pro Aktie von $1.42 bereinigt gegenüber $1.38 erwartet und einen Umsatz von 14.05 Milliarden USD gegenüber 14.09 Milliarden USD erwartet aus. Besonders die Aussage des Broadcom CEOs Hock Tan, dass das Unternehmen gemeinsam mit drei großen Cloud-Kunden maßgeschneiderte KI-Chips entwickelt, dürfte für Optimismus unter den Marktteilnehmern gesorgt haben und darauf hindeuten, dass der sich verdreifachte Anstieg der Einnahmen im Bereich der künstlichen Intelligenz im Laufe des Jahres keine Eintagsfliege sind. Für das aktuell laufende Quartal rechnet Broadcom mit einem Umsatz von etwa 14.6 Milliarden US-Dollar, leicht über der Erwartung der Wall Street von 14,57 Milliarden US-Dollar. In der Halbleiterlösungsgruppe, zu der auch die Chips des Unternehmens für künstliche Intelligenz gehören, stieg der Umsatz um 12 % auf 8.23 Milliarden US-Dollar gegenüber 8.03 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Broadcom verzeichnet eine steigende Nachfrage durch den anhaltenden Boom nach generativer KI-Infrastruktur. Für das Jahr gab das Unternehmen bekannt, dass der KI-Umsatz um 220 % auf 12.2 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Ein Teil dieses Wachstums ist auf Ethernet-Netzwerkkomponenten zurückzuführen, die zur Verbindung von Tausenden von KI-Chips verwendet werden. CEO Tan sagte in diesem Zusammenhang: „Wir sehen in den nächsten drei Jahren eine Chance in der KI“ und weiter “Große spezifische Hyperscaler haben ihre jeweiligen Reisen zur Entwicklung ihrer eigenen maßgeschneiderten KI-Beschleuniger begonnen.“ Wie bereits weiter oben geschrieben, sagte Tan zudem, dass Broadcom derzeit mit drei sehr großen Kunden KI-Chips entwickelt und er erwartet, dass jeder von ihnen bis 2027 eine Million KI-Chips in vernetzten Clustern einsetzen wird, führte weiter aus, dass das gesamte Marktpotenzial für Broadcoms KI-Chips, die Broadcom XPUs nennt, sowie für Teile für KI-Netzwerke bis 2027 zwischen 60 und 90 Milliarden US-Dollar liegen könnte. Für Investoren lieferte Broadcom auch ein „Schmankerl“, kündigte an, die Quartalsdividende im Geschäftsjahr 2025 um 11 % auf 59 Cent pro Aktie zu erhöhen. Die Aktie brach nachbörslich auf neue Allzeithochs und dürfte in den saisonal günstigen Jahresschluss meiner Einschätzung nach weiteres bullishes Potenzial haben, zumindest in den heutigen Wochenschluss und das solange die Aktie oberhalb der sich nun abzeichnenden Ausbruchsregion um $187. Broadcom Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.