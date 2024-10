Broadcom überzeugt mit Quartalszahlen, Aktie dennoch abverkauft 🔴 $130 wir kommen?

Broadcom (Ticker: AVGO) hat am Donnerstag nachbörslich Quartalszahlen vorgelegt – und konnte die Marktteilnehmer scheinbar nicht überzeugen, die Aktie notiert am Freitag vorbörslich rund 10% unterhalb des Schlusskurses von Donnerstag.  Die Reaktion mutet interessant an, konnte Broadcom doch sowohl in Bezug auf den Gewinn pro Aktie, als auch den Umsatz die Erwartungen der Wallstreet überzeugen. So wies Broadcom einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1.24 USD gegenüber 1.20 USD erwartet aus und einen Umsatz von 13.07 Mrd. USD gegenüber erwarteter 12.97 Mrd. USD. Und auch der Ausblick für das laufende Geschäftsquartal scheint durchaus solide, Broadcom prognostiziert für das laufende Quartal einen Umsatz von 14 Mrd. USD gegenüber erwarteter 14.04 Mrd. USD, sicherlich nicht herausragend, aber dennoch solide. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Warum finden sich dann verstärkt Verkäufer in der Aktie?  Eventuell liefert die Antwort ein Blick auf den unbereinigten Gewinn bzw. eher Verlust in der Aktie: so meldete Broadcom nämlich unbereinigt einen Nettoverlust von 40 Cent pro Aktie gegenüber einem Nettogewinn im Vorjahresquartal von 1.24 USD pro Aktie.  Broadcom erklärte, der Nettoverlust für das dritte Quartal enthalte eine einmalige Steuerrückstellung in Höhe von 4.5 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit dem Handel von geistigen Eigentumsrechten von einem Unternehmenssegment zu einem anderen mit Sitz in den USA im Rahmen des Lieferkettenmanagements.  Aber ob das derartige Abschläge rechtfertigt? Vor allem, weil der Broadcom-CEO Hock Tan sagte, dass das Unternehmen im Geschäftsjahr 2024 mit einem Umsatz von 12 Milliarden US-Dollar aus KI-Teilen und kundenspezifischen Chips rechnet, gegenüber einer früheren Prognose von 11 Milliarden US-Dollar.  Wie dem auch sei, eine bearishe Reaktion auf eigentlich solide Zahlen und einen guten Ausblick ist kein Zeichen von Stärke, eventuell eher ein Indiz, dass die Aktie ein viel Optimismus eingepreist hat und zeitnah eher mit weiteren Abschlägen gerechnet werden dürfte, ein Test der $130 Region wahrscheinlich ist.  In den Wochenschluss dürfte der Fokus zunächst auf der $136 Marke liegen, ein Fall und Halten unterhalb ebnete realistisch den Weg in Gefilde um $130, eventuell auch etwas tiefer, eine erste Aufhellung wäre erst mit einer Rückeroberung der $145 Marke auszumachen.  AVGO - m30: Quelle: XTB xStation5 AVGO m30 Chart (10. Juni 2024 bis 06. September 2024). Screenshot erstellt am 06. September 2024, 11:15 Uhr (MESZ) HANDELN beim TESTSIEGER: Der Testsieger bei den CFD Brokern 2024 bei Brokerwahl.de ist XTB

