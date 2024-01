Burberry verliert 9% 📉 Luxusaktien verzeichnen Verluste aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Nachfrage 🚩

Die Aktien europäischer Luxusunternehmen erleben heute erneut eine Abwärtswelle, nachdem die britische Luxusmarke Burberry (BRBY.UK) zum zweiten Mal in den letzten drei Monaten angegeben hat, dass sie mit niedrigeren Jahresgewinnen rechnet. Das Unternehmen machte deutlich, dass es eine starke globale Nachfrageschwäche erlebt. Als Folge davon sind die Anleger gezwungen, Bewertungskennzahlen für viele Modeunternehmen neu anzupassen. Die Aktien von Modebeteiligungen wie LVMH (MC.FR) und Kering (KER.FR) notieren heute jeweils 1,5% bzw. 3% niedriger und löschen damit fast vollständig die in den letzten Wochen verbesserte Stimmung aus. Die Branche wird auch nicht durch eine deutliche Verlangsamung der Inlandsnachfrage in China unterstützt, wo eine Deflation stattfindet. Der Verbraucherpreisindex fiel im Dezember bereits den dritten Monat in Folge, was Bedenken hinsichtlich des Absatzes europäischer Luxusmarken aufkommen lässt.

Burberry erschreckt den Luxussektor Die Warnung von Burberry ist besonders negativ, da sie mitten in einer 'Umstrukturierung' erfolgt, die kurz nach dem Debüt einer neuen Kollektion (Anfang Herbst 2023) durch den neuen Designer Daniel Lee stattfindet. Eine weitere Ankündigung des Unternehmens deutet darauf hin, dass die Verkäufe schwach aussehen und schwerer zu erholen sein werden. Die Verkäufe haben sich im Dezember verlangsamt, einem theoretisch rekordverdächtigen Monat.

Die Umsatzindikatoren haben sehr schlecht abgeschnitten. Die Umsätze im vierten Quartal fielen gegenüber dem Vorjahr um 7% auf 706 Millionen Pfund, wobei die vergleichbaren Umsätze (QoQ) einen Rückgang von 4% verzeichneten. Die Umsätze im vierten Quartal 2023 stiegen leicht um 3% in der Region Asien-Pazifik, wobei der Vergleichszeitraum das vierte Quartal 2022 ist (Lockdown in China), was einen Anstieg um 3% besorgniserregend erscheinen lässt. Darüber hinaus sanken die Umsätze um 5% in Europa und im Durchschnitt um 15% in Nord- und Südamerika. Das Unternehmen erwartet für das vierte Quartal 2023 einen operativen Gewinn im Bereich von 410 Millionen bis 460 Millionen Pfund, verglichen mit den Prognosen von 550 Millionen bis 668 Millionen Pfund. Diese Schätzungen liegen fast 20% unter denen in einer früheren Ankündigung, als das Unternehmen behauptete, sie würden 'am unteren Ende der Prognosen' liegen, d.h. bei etwa 550 Millionen Pfund. Es wurde auch berichtet, dass es eine ungünstige Auswirkung aufgrund von Wechselkursen schätzt, die die Einnahmen um 120 Millionen Pfund und die Gewinne um etwa 60 Millionen Pfund reduzieren könnten.

Modetrends schwächeln Von 2020 bis zum ersten Quartal 2023 ging es dem Luxusgütersektor gut. Die Bewertungen stiegen zu einer Zeit, als der Markt erwartete, dass die Margen und Umsätze der Unternehmen immun gegen Inflation seien. Dies war jedoch nicht der Fall. Die Modebranche insgesamt verzeichnete in den letzten Monaten nach einer Welle von Verkäufen in den beiden mittleren Quartalen des Jahres 2023 einen leichten Aufschwung.

Der Aufschwung wurde von Erwartungen an eine monetäre Lockerung der Zentralbanken getrieben. Er wurde nun fast vollständig bei Aktien von LVMH (MC.FR) oder Kering (KER.FR) und anderen gelöscht. Tatsächlich scheinen die Aktien von Herstellern, deren Exposition gegenüber China einen bedeutenden Beitrag zur Performance leistete (Kering, Swatch, unter anderem), unter Druck zu stehen, aber die Ergebnisse von Burberry deuten darauf hin, dass die Nachfrage nach Luxus auch auf dem 'westlichen' Markt schwächer wird.

Burberry (BRBY.UK, D1-Zeitraum) und LVMH (MC.FR, D1-Zeitraum) Die Aktien von Burberry erholen sich von Verlusten, nach einem panikartigen Start. Wenn man sich die Dynamik vorheriger starker Abwärtsimpulse ansieht, könnte eine mögliche Erholung die Aktien auf das Niveau von 15 GBP bringen, wo wir den 71,6% Fibonacci-Retracement des Aufwärtsimpulses von März 2020 sehen.

Quelle: xStation5

Quelle:Â xStation5Â von XTB

