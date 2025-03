BYDs neue Schnellladetechnologie belastet Teslas Aktienkurs 📉

BYD hat eine neue Schnellladetechnologie f√ľr Elektroautos vorgestellt, mit der Elektrofahrzeuge nach Angaben des Unternehmens in einer Geschwindigkeit aufgeladen werden k√∂nnen, die mit der Zeit vergleichbar ist, die zum Betanken von Benzinfahrzeugen ben√∂tigt wird. Das Unternehmen gibt an, dass das neue ‚ÄěSuper e-Platform‚Äú-System es Autos erm√∂glichen wird, nach nur 5 Minuten Ladezeit 470 km weit zu fahren. Diese Technologie k√∂nnte die Einstellung der Verbraucher gegen√ľber Elektroautos grundlegend ver√§ndern. Einer der Hauptkritikpunkte an diesen Fahrzeugtypen ist nach wie vor die geringere Reichweite im Vergleich zu Benzinfahrzeugen, verbunden mit l√§ngeren Ladezeiten. Die neue BYD-Technologie w√ľrde es dem Unternehmen erm√∂glichen, die F√ľhrung in Bezug auf die gr√∂√üte Reichweite pro Minute beim Laden zu √ľbernehmen. Quelle: Bloomberg Finance L.P. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Pr√§sentation der neuen Technologie hat die BYD-Aktie auf ein neues Hoch gehoben. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt derzeit bei 159,84 Milliarden US-Dollar und √ľbertrifft damit die kombinierte Marktkapitalisierung von Ford, Volkswagen und BMW. Vergleich der Marktkapitalisierung von BYD und der kombinierten Marktkapitalisierung von Ford, Volkswagen und BMW (in Mrd. $). Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Gleichzeitig bleibt BYD einer der f√ľhrenden Konkurrenten von Tesla auf dem Weltmarkt. Als Reaktion auf Berichte √ľber die Erfolge von BYD und angesichts der sich verschlechternden Stimmung gegen√ľber dem amerikanischen Unternehmen sind die Aktien des Riesen im vorb√∂rslichen Handel um mehr als 3 % gefallen und n√§hern sich wieder den Tiefstst√§nden vom M√§rz. Dieser Bereich stellt den niedrigsten Wert der Tesla-Aktie seit Oktober letzten Jahres dar. Die Tesla-Aktie f√§llt im vorb√∂rslichen Handel. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† BROKERWAHL 2025

