Eine der größten Verlierer der Wall Street war am Mittwoch die Aktie von Centene (Ticker: CNC), dem US-amerikanischen Anbieter von Versicherungsleistungen im Gesundheitswesen, die um mehr als 40% einbrachen. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Centene Handelsideen 🔴 Centene Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Centene | WKN: 766458 | ISIN: US15135B1017 | Ticker: CNC Grund dafür war eine Überprüfung der Daten zum Krankenversicherungsmarkt, die auf ein geringer als erwartetes Wachstum für dieses Jahr hindeuten. Demnach gab Centene bekannt, dass eigene Betrachtungen des Unternehmens darauf hindeuten, dass das Wachstum geringer ausfallen werde als zuvor erwartet, während die implizite Gesamtmarktmorbidität deutlich höher sei als erwartet, basierend auf Zahlen aus 22 der 29 Staaten, in denen Centene tätig ist. Kurz zum besseren Verständnis: Morbidität beschreibt die Krankheitshäufigkeit innerhalb einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, ein wichtiger epidemiologischer Parameter, der die Anzahl der Erkrankten in Relation zur Gesamtbevölkerung angibt. Eine steigende Gesamtmarktmorbidität bedeutet nun einfach gesprochen nichts anderes als „es sind mehr Menschen krank als zuvor kalkuliert und Krankenversicherer müssen mehr für Versicherte zahlen“. Centene erklärte konkret: „Die vorläufige Analyse des Unternehmens für die 22 Bundesstaaten führt zu einer Reduzierung der bisherigen Erwartungen für den Netto-Risikoausgleichs-Umsatz für das Gesamtjahr um vorläufig geschätzte 1,8 Milliarden US-Dollar, was einem bereinigten verwässerten Ergebnis je Aktie von etwa 2,75 US-Dollar entspricht”. Zwar stehen die Zahlen für sieben weitere Bundesstaaten noch aus, aber Centen rechnet nach Erhalt mit einer weiteren Reduzierung. Die Aktie wurde infolgedessen am Mittwoch regelrecht „zerschmettert“, Investoren waren Aktien scharenweise auf den Markt und die Aktie fiel auf die niedrigsten Niveaus seit 2014. In der Tat sind zeitnah weitere Abschläge unter die 30 USD Marke absolut realistisch. Centene Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:  Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.