Der AUDJPY legte im heutigen Handel um 0,7% zu und zeigt damit eine deutliche bullische Bewegung. Der japanische Yen verlor gegenüber dem australischen Dollar am stärksten unter allen G10-Währungen. Die positive AUDJPY Prognose wird von makroökonomischen Daten gestützt, die den Trend bekräftigen – insbesondere durch ein überraschend starkes Inflationssignal aus Australien. ►AUDJPY WKN: 616957 | ISIN: XC0006169574 | Ticker: AUD/JPY Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen AUDJPY im Aufwind – Inflation in Australien treibt Erwartungen Die jüngste Entwicklung im Chart des Tages zeigt, dass Australiens Verbraucherpreisindex im August im Jahresvergleich um 3,0% gestiegen ist (Juli: 2,8%). Dieser Anstieg lag leicht über den Prognosen und deutet auf anhaltende Preissteigerungen hin, insbesondere im Dienstleistungssektor (Restaurant- und Take-away-Mahlzeiten, audiovisuelle Dienstleistungen). Während der getrimmte Mittelwert auf 2,6% fiel, stieg die bereinigte Inflationsrate (ohne volatile Komponenten) auf 3,4%. Auch die Wohnkosten zogen wieder an. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Inflation im dritten Quartal höher ausfällt als bislang erwartet. Auswirkungen auf die Geldpolitik – AUDJPY Prognose gestützt Die Märkte reagierten unmittelbar auf die Daten: Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im November sank von fast 70% auf nur noch 50%. Viele Banken gehen inzwischen davon aus, dass der Leitzins von 3,6% bis mindestens Mai 2026 stabil bleibt. Arbeitsmarktdaten bleiben der entscheidende Faktor für den künftigen Kurs der Reserve Bank of Australia (RBA). Yen belastet – Japans Wirtschaft schwächelt Auf der Gegenseite belasten schwache Konjunkturdaten den Yen. Japans vorläufige Einkaufsmanagerindizes für September zeigen eine Abkühlung der privaten Wirtschaft. Besonders die Industrie litt: Der Index fiel von 49,7 auf 48,4 – den tiefsten Stand seit März. Sinkende Aufträge und schwache Exporte dämpfen das Bild. Der Dienstleistungssektor bleibt zwar robust, doch auch dort schwächen sich Beschäftigungszahlen ab, was die JPY-Seite unter Druck setzt. Fazit: AUDJPY Prognose bullish Der Chart des Tages unterstreicht, dass die fundamentale Ausgangslage den AUDJPY aktuell klar unterstützt. Starke australische Inflationsdaten und die Schwäche des japanischen Yen schaffen ein günstiges Umfeld für weitere Aufwärtsbewegungen. GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

