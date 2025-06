CHART des Tages 🔴 AUDUSD (03.06.2025)

BA-Protokoll offenbart zur√ľckhaltende Haltung angesichts globaler Unsicherheiten W√§hrend des asiatischen Handelstages ver√∂ffentlichte die Reserve Bank of Australia (RBA) das Protokoll ihrer letzten geldpolitischen Sitzung. Die RBA hatte im Mai nach einer ersten Senkung im Februar eine zweite Zinssenkung vorgenommen und den offiziellen Leitzins auf 3,85 % gesenkt. Aus dem Protokoll ging hervor, dass die Zentralbank drei Optionen in Betracht gezogen hatte: keine √Ąnderung, eine Senkung um 25 Basispunkte (bp) und eine aggressivere Senkung um 50 bp. Obwohl sich die RBA letztendlich f√ľr eine Senkung um 25 Basispunkte entschied, wird die Tatsache, dass eine gr√∂√üere Senkung um 50 Basispunkte √ľberhaupt in Betracht gezogen wurde, weithin als zur√ľckhaltend wahrgenommen. Obwohl eine Senkung um 50 Basispunkte zum damaligen Zeitpunkt als zu aggressiv angesehen wurde, signalisierte die RBA ihre Bereitschaft zu einer st√§rkeren Lockerung, sollten sich die globalen Turbulenzen aufgrund des anhaltenden Handelskriegs versch√§rfen. Der RBA-Vorstand betonte seine Bereitschaft, rasch zu handeln, sollte sich die internationale Lage erheblich verschlechtern. Das W√§hrungspaar AUD/USD tendiert seit Anfang Mai seitw√§rts und schwankt zwischen 0,64 und 0,65. Nach der starken Rallye gestern und einem Test der oberen Konsolidierungsgrenze kam es heute zu einem deutlichen R√ľckgang. Dieser R√ľckgang ist vor allem auf den eher zur√ľckhaltenden Ton des Protokolls der RBA-Sitzung zur√ľckzuf√ľhren. Die M√§rkte preisen nun eine Wahrscheinlichkeit von 80 % f√ľr eine Zinssenkung bei der RBA-Sitzung im Juli ein, wobei f√ľr dieses Jahr insgesamt drei Zinssenkungen erwartet werden. Dar√ľber hinaus √ľbt die Unsicherheit hinsichtlich der aktuellen Beziehungen zwischen den USA und China weiterhin Druck auf den australischen Dollar aus. Ein Telefonat zwischen Pr√§sident Trump und Pr√§sident Xi wird im Laufe dieser Woche erwartet. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Wir beobachten au√üerdem, dass die Kupferpreise in eine Konsolidierungsphase eingetreten sind und Schwierigkeiten haben, die Widerstandsmarke von 9600-9700 zu durchbrechen. Die Preise f√ľr Industrierohstoffe sind f√ľr die Entwicklung des australischen Dollars von gro√üer Bedeutung. Interessanterweise verliert der australische Dollar heute an Boden, obwohl der chinesische Yuan st√§rker wird (umgekehrte Achse), was zum Ende der j√ľngsten Divergenz zwischen AUD/USD und einem umgekehrten USD/CNH f√ľhrt. ¬† ¬† ¬† GEWUSST WIE! Auch an der B√∂rse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 B√∂rsen-Tutorials f√ľr alle Anf√§nger und Einsteiger.

