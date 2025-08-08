Strategie des ETF

Der VanEck Defense UCITS ETF A bildet den MarketVector Global Defense Industry Index ab. Dieser Index bietet Anlegern einen direkten Zugang zu Unternehmen, die weltweit in der Militär- und Verteidigungsindustrie tätig sind. Damit eignet sich der Fonds besonders für Investoren, die in sicherheitsrelevante Branchen investieren möchten.

► VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN) WKN: A3D9M1 | ISIN: IE000YYE6WK5 | Ticker: DFEN

Chartcheck – Wochenchart

Seit seiner Auflage im Jahr 2023 konnte sich der ETF im langfristigen Bild kontinuierlich aufwärts bewegen. Zwischenzeitliche Rücksetzer wurden schnell wieder aufgeholt. Die Volatilität hat in den letzten Wochen leicht zugenommen, jedoch hält sich der Kurs aktuell stabil über der SMA20 (45,99 EUR).

Technische Einschätzung:

Support: SMA20 fungiert als wichtige Unterstützung.

Prognose: Solange der ETF über der SMA20 auf Wochenschlussbasis notiert, sind neue Hochs möglich. Rücksetzer an diese Linie gelten als unkritisch, sofern eine Erholung einsetzt.

Wochenchart-Prognose: bullisch

Chartcheck – Tageschart

Im April stabilisierte sich der ETF im Bereich der SMA20 (49,55 EUR). Falls diese Linie nicht hält, bietet die SMA50 (48,34 EUR) eine weitere Unterstützung. Erst ein nachhaltiger Schlusskurs unter der SMA50 könnte eine Korrektur in Richtung des GAPs bei 43,68 EUR einleiten.

Technische Einschätzung:

Primäre Unterstützung: SMA20

Sekundäre Unterstützung: SMA50

Risiko: Bruch der SMA50 könnte zu einer Ausdehnung der Schwäche führen.

Tageschart-Prognose: bullisch

Basisdaten

Merkmal Wert Anlageschwerpunkt Aktien, Welt, Industrie Fondsgröße 5.996 Mio. EUR TER 0,55 % p.a. Produktstruktur Physisch (vollständige Replikation) Vergleichsindex MarketVector Global Defense Industry Strategie Long only Anzahl Positionen 31 Fondswährung USD Währungsrisiko Nicht gesichert Auflagedatum 31.03.2023 Ausschüttung Thesaurierend Fondsdomizil Irland Stand 31.07.2025

Die aktuellen Top 10 Positionen des ETF

Der Fonds hat in den Top 3 Unternehmen gut 1/4 des Fondsvermögens investiert, in den TOP10 Unternehmen sind fast 2/3 des Vermögens gebunden. Der Fokus des ETF liegt im Bereich der Industrie, also der Herstellung. In Technologie Unternehmen ist der Fonds mit 8,42 Prozent investiert.

Der Fokus des ETF liegt in den USA. Hier sind fast 50 Prozent des Fonds Vermögens investiert. Weitere wichtige Länder sind Südkorea und Frankreich. Deutschland spielt mit 2,45 % Anteil keine relevante Rolle.

Risikoübersicht des ETF:

Volatilität 1 Jahr 21,43 % Volatilität 3 Jahre --- Volatilität 5 Jahre --- Rendite zu Risiko 1 Jahr 3,72 Rendite zu Risiko 3 Jahre --- Rendite zu Risiko 5 Jahre --- Maximum Drawdown 1 Jahr - 11,28 % Maximum Drawdown 3 Jahre --- Maximum Drawdown 5 Jahre --- Maximum Drawdown seit Auflage - 11,28 %

Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität.

Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren.

Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an.

Rendite des ETF im Überblick:

Lfd. Jahr + 46,69 % 1 Monat + 8,40 % 3 Monate + 13,72 % 6 Monate + 35,86 % 1 Jahr + 79,75 % 3 Jahre --- 5 Jahre --- Seit Auflage (MAX) + 176,06 % 2024 + 52,70 % 2023 --- 2022 --- 2021 ---

*Quellenangabe für die Kennzahlen: justef.com, monringstar.de, finanzen.de

Fazit – ETF Empfehlung im ETF Vergleich

Der VanEck Defense UCITS ETF A überzeugt im ETF Vergleich durch klare Fokussierung auf die globale Verteidigungsbranche, eine stabile technische Ausgangslage und ein anhaltend bullisches Chartbild. Für Anleger, die eine ETF Empfehlung im Bereich Rüstung und Sicherheit suchen, bietet dieser Fonds eine interessante Beimischung mit langfristigem Wachstumspotenzial.

Gemäß unserer Einschätzung ist der ETF für Anleger interessant, die von den aktuellen geopolitischen Entwicklungen profitieren möchten. Der ETF hat bereits eine gute Performance abgebildet und ist mit über 5 Mrd. EUR ein recht großer Fonds. Der ETF wird in USD geführt, daraus könnten sich bestimmte Risiken ableiten, die Anleger in Betracht ziehen sollten, wenn es um ein Investment geht. Der ETF ist, unserer Meinung nach, ein Produkt, der durchaus als Depotabrundung, bzw. Beimischung in Betracht gezogen werden könnte.

