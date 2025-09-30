Chart des Tages 🔴 AUDUSD (30.09.2025)

Einleitung Die Börse aktuell reagiert sensibel auf die jüngste Zinsentscheidung der Reserve Bank of Australia (RBA). Obwohl die Leitzinsen unverändert blieben, wertete der Markt die hawkischen Aussagen zur Inflation als Signal gegen baldige Zinssenkungen. In dieser Forex Analyse werfen wir einen detaillierten Blick auf den AUDUSD und die Auswirkungen auf den Devisenmarkt ► AUDUSD ISIN: XC000A0E4TC6 | WKN: A0E4TC | Ticker: AUDUSD ✅ Drei Key Takeaways 📊 Hawkische RBA-Entscheidung stützt den AUD Leitzins bleibt unverändert, aber Inflationsaussichten verschärfen sich

Markt preist kurzfristig keine Zinssenkungen ein

AUDUSD steigt deutlich über die Marke von 0,6600 🌏 Makroökonomische Daten im Fokus Erholung des Konsums und stabile Arbeitsmarktdaten stützen den AUD

Globale Unsicherheiten (insbesondere US-Handelspolitik) wirken weiterhin als Risikofaktor

Steigende Rohstoffpreise wie Kupfer geben zusätzlichen Rückenwind 📈 Charttechnik AUDUSD AUDUSD testet aktuell das 50 %-Fibonacci-Retracement des letzten Abwärtstrends

Nächstes Widerstandslevel: 0,6700

Gegenüber dem NZD erreicht der AUD ein Mehrjahreshoch bei 1,14 – stärkster Wert seit 2022 📊 Forex Analyse – Fundamentale Faktoren Faktor Einschätzung Zinsentscheidung RBA Unverändert, hawkischer Ausblick Inflationsdynamik Verlangsamt sich → kein Raum für Cuts Rohstoffpreise Kupfer-Rallye unterstützt AUD Charttechnik AUDUSD Test 0,6600 / Fibonacci 50 % AUDNZD 1,14 – höchster Stand seit 2022 🧠 Fazit: Forex Analyse – Börse aktuell mit AUDUSD im Rampenlicht Die Forex Analyse zeigt, dass der AUDUSD von hawkischen Signalen der RBA, soliden Wirtschaftsdaten und steigenden Rohstoffpreisen profitiert. Kurzfristig könnte der Bereich um 0,6700 den nächsten Widerstand darstellen. Die Börse aktuell wird stark von den anstehenden globalen Konjunkturdaten und den politischen Risiken beeinflusst, was Tradern Chancen, aber auch erhöhte Volatilität bringt. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen AUDUSD Chartanalyse - Tageschart 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Technische Chartanalyse – Grundlagen

Was ist eine technische Analyse und wie wird sie angewandt? Gibt eine solide Basis zum Verständnis technischer Analyse.

Charttypen erläutern (z. B. Candlestick, Linienchart)

Erklärt die Grundlagen der verwendeten Charttypen. XTB: SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.