Chart des Tages: AUDUSD Prognose nach starkem Australien-Arbeitsmarkt

Das Wichtigste in Kürze AUDUSD steigt stark

RBA-Fantasie nimmt zu: Rückgang der Arbeitslosigkeit erhöht Wahrscheinlichkeit weiterer RBA-Zinsschritte

Rückgang der Arbeitslosigkeit erhöht Wahrscheinlichkeit weiterer Charttechnisch kritische Zone: AUDUSD nähert sich dem Widerstand 0,68–0,69

Der australische Dollar dominiert heute die FX-Session und gewinnt zeitweise bis zu 0,7% gegenüber dem US-Dollar – ausgelöst durch die Veröffentlichung der neuesten Arbeitsmarktdaten aus Australien. Der unerwartete Rückgang der Arbeitslosenquote erhöht erneut die Wahrscheinlichkeit weiterer RBA-Zinsschritte und treibt den AUDUSD in Richtung mehrjähriger Hochs. ► AUDUSD: ISIN: XC000A0E4TC6 | WKN: A0E4TC | Ticker: AUD/USD Der AUDUSD notiert auf dem höchsten Niveau seit Ende September/Oktober 2025. Nach einer Woche geringer Bewegung ist die Volatilität zurückgekehrt: Der Kurs prallte an der 12-Wochen Exponential Moving Average (EMA12, hellviolett) nach oben ab und bestätigte damit den übergeordneten Aufwärtstrend. Damit rückt nun die Schlüsselzone 0,68–0,69 in den Fokus – ein Bereich, der seit 2023 wiederholt als Widerstand fungiert. Ein Ausbruch darüber bleibt möglich, falls sich der Arbeitsmarkt weiter verengt und die Inflation erhöht bleibt. Gleichzeitig könnten mehrjährige Hochs kurzfristig für mehr Vorsicht sorgen, da Trader bei Trendfortsetzungen häufig mit Gewinnmitnahmen rechnen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Was treibt AUDUSD heute? 1) Überraschender Rückgang der Arbeitslosigkeit Die Arbeitslosenquote in Australien sank von 4,3% (November) auf 4,1% (Dezember) – entgegen der Erwartung eines Anstiegs auf 4,4%. Auch der Beschäftigungsaufbau fiel deutlich stärker aus als prognostiziert: +65,2k neue Jobs, nachdem im November noch ein starker Rückgang verzeichnet wurde (Prognose: +28,3k). Zwar sind die Dezemberwerte saisonal beeinflusst (höhere Nachfrage nach Arbeitskräften rund um die Feiertage), doch bei einer Inflation von 3,2% (Q3 2025) verstärkt der Bericht die Sorge vor einer möglichen Lohn-Preis-Spirale. 2) Markt preist wieder höhere RBA-Zinsen ein Der straffere Arbeitsmarkt und die höhere Inflation erhöhen den Handlungsdruck auf die Reserve Bank of Australia (RBA), die die Zinssenkungen im August bei 3,6% pausiert hatte. Die neuen Daten treiben die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Februar auf 58%. Gleichzeitig erwartet der Markt bis Ende 2026 nahezu zwei Zinsschritte um jeweils 25 Basispunkte (Cash Rate Futures). 3) Rückkehr der Risikobereitschaft stützt den AUD Auch das Marktumfeld unterstützt den australischen Dollar: Die Absage von Trumps diplomatischem Vorstoß rund um Grönland und das geringere Risiko eines neuen Handelskriegs fördern Kapitalflüsse aus klassischen „Safe Havens“ (Schweizer Franken, US-Dollar) in risikoreichere Währungen – darunter auch der AUD. Der Risk-on-Modus zeigt sich zudem in einer leichten Korrektur bei Gold (-0,25%). AUDUSD Prognose: Worauf Trader jetzt achten Für die kurzfristige AUDUSD Prognose bleibt die Zone 0,68–0,69 der zentrale Widerstandsbereich. Ein nachhaltiger Ausbruch könnte neue Aufwärtsdynamik auslösen. Gleichzeitig steigt an mehrjährigen Hochs das Risiko kurzfristiger Rücksetzer – insbesondere, falls sich die Erwartungen an die RBA nicht weiter bestätigen oder die Risikostimmung kippt. HANDELN BEIM BESTEN BROKER* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

