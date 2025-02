Chart des Tages 🔴 Bitcoin (04.02.2025)

Bitcoin wird bei 98.800 US-Dollar gehandelt, was einem R√ľckgang von 2,6 % entspricht, da die M√§rkte die komplexen Auswirkungen von Trumps Handelspolitik an mehreren Fronten verdauen. Die Kryptow√§hrung erlebte dramatische Schwankungen und fiel zun√§chst auf 90.700 US-Dollar, nachdem Z√∂lle auf Mexiko und Kanada angek√ľndigt worden waren, bevor sie auf 102.500 US-Dollar anstieg, als bekannt wurde, dass diese verschoben wurden, und sich anschlie√üend aufgrund der Einf√ľhrung von Z√∂llen in China wieder zur√ľckbildete. ‚ĖļBitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin Handelskrieg Volatilit√§t Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Kryptow√§hrungsmarkt zeigte seine Sensibilit√§t f√ľr geopolitische Entwicklungen mit einem Handelstag, der einer Achterbahnfahrt glich. Die rasche Erholung von Bitcoin von 90.700 $ auf 102.500 $ nach der Verschiebung der Z√∂lle f√ľr Mexiko und Kanada verdeutlichte die Reaktionsf√§higkeit des Marktes auf politische Ver√§nderungen, w√§hrend der anschlie√üende R√ľckgang aufgrund der Nachrichten √ľber die chinesischen Z√∂lle die anhaltende Korrelation des Verm√∂genswerts mit der allgemeinen Risikostimmung unterstreicht. Institutionelle Dynamik Eine bemerkenswerte Entwicklung ist die Marktdominanz von Bitcoin, die mit √ľber 60 % den h√∂chsten Stand seit M√§rz 2021 erreicht hat, da Trader angesichts der allgemeinen Marktturbulenzen Zuflucht in der gr√∂√üten Kryptow√§hrung suchen. Kleinere Token verzeichneten st√§rkere R√ľckg√§nge. Initiative f√ľr Staatsfonds Trumps Order zur Einrichtung eines staatlichen US-Verm√∂gensfonds hat Spekulationen √ľber eine m√∂gliche Aufnahme von Bitcoin ausgel√∂st. W√§hrend Finanzminister Scott Bessent und der designierte Handelsminister Howard Lutnick, die beide f√ľr ihre kryptofreundliche Haltung bekannt sind, die Initiative leiten werden, bleibt die tats√§chliche Kryptow√§hrungsstrategie des Fonds ungewiss. Marktstruktur Hebelpositionen gerieten unter erheblichen Druck, insbesondere auf dem Ethereum-Markt, wo Trader von einem Einbruch von 27 % innerhalb eines Tages √ľberrascht wurden, bevor es zu einer deutlichen Erholung kam. Dieser Vorfall verdeutlicht, dass Hebel auf Kryptom√§rkten trotz zunehmender institutioneller Beteiligung weiterhin weit verbreitet sind. Dies ging mit Abfl√ľssen aus Bitcoin-ETFs einher. Bitcoin im Tageschart Bitcoin wird unter dem 61,8 % Fibonacci-Retracement-Level gehandelt. Der erste Widerstand liegt beim 78,6 % Fibonacci-Retracement-Level, einer Zone, in der Ausbr√ľche oft zu Korrekturen und Trendumkehrungen gef√ľhrt haben. B√§ren hingegen werden das 38,2 % Fibonacci-Retracement-Level ins Visier nehmen, das seit November als Unterst√ľtzung dient. Bei einem Erfolg k√∂nnte es zu einem erneuten Test des gestrigen Tiefs bei 90.700 $ kommen. Der RSI zeigt Anzeichen einer r√ľckl√§ufigen Divergenz, w√§hrend sich der MACD verengt. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

