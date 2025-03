Chart des Tages 🔴 Bitcoin (07.03.2025)

Bitcoin hatvon seinen j√ľngsten Abschl√§ge gesehen, auf 88.946 US-Dollar gefallen, da die Details von Pr√§sident Trumps lang erwarteter strategischer Bitcoin-Reserve die Markterwartungen zun√§chst nicht erf√ľllt haben. ‚Ėļ Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN ¬† Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Trump ordnet mit einer Executive Order ‚ÄěDigital Fort Knox‚Äú ein Pr√§sident Donald Trump unterzeichnete am Donnerstagabend eine Durchf√ľhrungsverordnung zur formellen Einrichtung einer strategischen Bitcoin-Reserve und l√∂ste damit ein Wahlversprechen an die Kryptoindustrie ein. Die Reserve wird mit Bitcoins kapitalisiert, die der Bundesregierung geh√∂ren und die im Rahmen von Straf- oder Zivilverfahren eingezogen wurden. Derzeit wird ihr Wert auf etwa 200.000 BTC (etwa 17,5 Milliarden US-Dollar) gesch√§tzt. Laut David Sacks, dem Beauftragten des Wei√üen Hauses f√ľr KI und Kryptow√§hrungen, ‚Äěbedeutet dies, dass es die Steuerzahler keinen Cent kosten wird‚Äú, und sprach damit Bedenken hinsichtlich der Staatsausgaben an, w√§hrend er gleichzeitig ein ‚Äědigitales Fort Knox‚Äú f√ľr die Kryptow√§hrung schuf. Haushaltsneutraler Ansatz entt√§uscht einige Investoren Obwohl die Durchf√ľhrungsverordnung Trumps Wahlversprechen erf√ľllt, fiel die Reaktion des Marktes verhalten aus, da die Details hinter den Erwartungen einiger Investoren zur√ľckblieben. Die Verordnung legt fest, dass alle zus√§tzlichen Bitcoin-Akquisitionen ‚Äěbudgetneutral‚Äú sein m√ľssen und ‚Äěkeine zus√§tzlichen Kosten f√ľr die amerikanischen Steuerzahler‚Äú verursachen d√ľrfen. Diese Bestimmung d√§mpfte die Hoffnungen auf bedeutende neue Regierungsk√§ufe, die die Preise in die H√∂he treiben w√ľrden, was dazu f√ľhrte, dass H√§ndler, die mit aggressiveren K√§ufen gerechnet hatten, ihre Positionen aufl√∂sten. Andere digitale Verm√∂genswerte auf Vorrat beschr√§nkt In einem Schritt, der viele √ľberraschte, schafft die Durchf√ľhrungsverordnung einen separaten ‚ÄěUS-Digital-Asset-Vorrat‚Äú f√ľr andere Kryptow√§hrungen als Bitcoin. Im Gegensatz zur Bitcoin-Reserve wird die Regierung jedoch keine zus√§tzlichen Verm√∂genswerte f√ľr diesen Vorrat erwerben, die √ľber die durch Verfallsverfahren erworbenen hinausgehen. Das Finanzministerium ist auch befugt, ‚ÄěStrategien f√ľr eine verantwortungsvolle Verwaltung‚Äú dieser Verm√∂genswerte festzulegen, einschlie√ülich potenzieller Verk√§ufe ‚Äď ein starker Kontrast zur Bitcoin-Reserve, die den Verkauf der eingezahlten BTC verbietet. Krypto-Gipfel im Wei√üen Haus bringt Branche nach Washington Die Durchf√ľhrungsverordnung kommt am Vorabend des ersten Gipfeltreffens des Wei√üen Hauses zu digitalen Verm√∂genswerten, das f√ľr Freitagnachmittag angesetzt ist. Etwa zwei Dutzend F√ľhrungskr√§fte der Kryptoindustrie, darunter Brian Armstrong, CEO von Coinbase, Michael Saylor, Bitcoin-Evangelist, und Vlad Tenev von Robinhood Markets, werden in Washington zusammenkommen, um sich mit Pr√§sident Trump und seinem Kryptoteam zu treffen. Der Gipfel stellt eine dramatische Abkehr vom Ansatz der vorherigen Regierung dar, die nach dem Zusammenbruch von FTX eine viel h√§rtere regulatorische Haltung eingenommen hatte. Bitcoin Chartanalyse - Daily Bitcoin wird derzeit √ľber dem 200-Tage-EMA gehandelt, der als wichtige Unterst√ľtzung f√ľr die gr√∂√üte Kryptow√§hrung fungiert hat. Bullen m√ľssen den Preis wieder √ľber 92.000 US-Dollar dr√ľcken, ein Niveau, das zuvor als starke Unterst√ľtzung diente. B√§ren hingegen werden einen erneuten Test des 200-Tage-EMA anstreben, mit einem Ziel bei den j√ľngsten Tiefstst√§nden von 78.000 US-Dollar. Der RSI befindet sich an einem kritischen Punkt, an dem er entweder ein h√∂heres Hoch auf dem Tages-Chart bilden k√∂nnte ‚Äď was die bullische Stimmung best√§tigen w√ľrde ‚Äď oder sich nach unten zur√ľckziehen k√∂nnte. Unterdessen verengt sich der MACD nach einem bullischen Crossover. BROKERWAHL 2025

