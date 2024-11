Chart des Tages 🔴 Bitcoin (18.11.2024)

Bitcoin legt heute um 2,30 % zu und erreicht 91.900 $. Am Wochenende hielt die positive Stimmung auf dem Kryptow√§hrungsmarkt an, unterst√ľtzt durch die Nachricht von neuen Ernennungen in Donald Trumps politischem Kabinett. Die offizielle Macht√ľbergabe wird im Januar 2025 stattfinden, aber wir wissen bereits, dass viele Mitglieder der neuen Regierung kryptow√§hrungsfreundlich eingestellt sind. W√§hrend des Wahlkampfs unterst√ľtzten Unternehmen aus dem Blockchain-Sektor eindeutig die Republikanische Partei. Die Gesamtsumme, die f√ľr Wahlaktivit√§ten ausgegeben wurde, k√∂nnte 130 Millionen US-Dollar √ľberstiegen haben. Nach dem soliden Sieg von Donald Trump und der Republikanischen Partei sehen wir nun die Auswirkungen dieser Bem√ľhungen. Trump gilt als Pr√§sident, der Kryptow√§hrungen bef√ľrwortet. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Eines der Hauptziele der Kryptoindustrie ist es, einen kryptow√§hrungsfreundlichen SEC-Vorsitzenden zu ernennen, der Gary Gensler ersetzt, und sich f√ľr regulatorische Rahmenbedingungen zur Integration von Kryptow√§hrungen in das US-Finanzsystem einzusetzen. Mit 274 gew√§hlten Kryptow√§hrungsbef√ľrwortern im Repr√§sentantenhaus und 20 im Senat haben Krypto-Super-PACs den partei√ľbergreifenden Einfluss im Kongress effektiv gest√§rkt. Branchenvertreter und -gruppen arbeiten aktiv mit Trumps √úbergangsteam zusammen, um die Regulierungspolitik und die Personalauswahl zu gestalten, und setzen sich f√ľr potenzielle Kandidaten f√ľr den Vorsitz der SEC ein, wie die ehemaligen Kommissare Dan Gallagher und Paul Atkins. Zu den wichtigsten Vorschl√§gen geh√∂ren: Ernennung eines SEC-Vorsitzenden, der Kryptow√§hrungen bef√ľrwortet, als Nachfolger von Gary Gensler.

Vorschlag, die Aufsicht des Bundes √ľber die Regulierung digitaler Verm√∂genswerte von der SEC auf die CFTC zu √ľbertragen.

Unterst√ľtzung der Einrichtung einer nationalen Kryptow√§hrungsreserve.

Unterst√ľtzung klarerer und g√ľnstigerer regulatorischer Rahmenbedingungen f√ľr die Kryptow√§hrungsindustrie.

M√∂gliche Ernennung eines Beamten f√ľr Kryptow√§hrungspolitik im Wei√üen Haus.

Verst√§rktes politisches und finanzielles Engagement von Pro-Kryptow√§hrungs-PACs und Pers√∂nlichkeiten, um die Gesetzgebung und Regulierung zu beeinflussen. Bitcoin legt heute um 2,30 % zu und erreicht 91.900 $. Am Wochenende beobachteten wir eine Kapitalrotation in gr√∂√üere Projekte aus dem Altcoin-Markt. Projekte wie XRP, Cardano und Hedera verzeichneten Zuw√§chse von 20‚Äď30 %. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† ¬† 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne:  AUSGEZEICHNET

Qualit√§t, Service, Geb√ľhren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.