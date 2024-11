Chart des Tages 🔴 BITCOIN (28.11.2024)

Bitcoin fällt wieder auf über 95.000 US-Dollar zurück und Daten von Bloomberg deuten diese Woche auf eine deutliche Verlangsamung der Kaufaktivitäten bei ETFs hin. Gestern wurden BTC im Wert von „nur“ 91 Millionen US-Dollar akkumuliert, und in dieser ganzen Woche kam es zu einem Nettoabfluss von etwa 300 Millionen US-Dollar, während langfristige Investoren stetige Ausschüttungen vornehmen und BTC-Reserven in Höhe von bis zu 2 Milliarden US-Dollar pro Tag verkaufen, wie aus On-Chain-Daten von Glassnode hervorgeht. Ein solches Umfeld deutet auf einen potenziell höheren Verkaufsdruck bei unzureichender Nachfrage hin und könnte eine mögliche Korrektur der BTC-Preise signalisieren. Andererseits könnte eine mögliche Verteidigung des Bereichs um 91.000 US-Dollar jedoch auf einen weiteren Aufwärtsimpuls über das Niveau von 100.000 US-Dollar hindeuten. In den Finanzmedien wurde gestern die Nachricht verbreitet, dass Scott Atkins, ehemaliges SEC-Mitglied, wahrscheinlich Vorsitzender der Securities and Exchange Commission werden wird. Atkins selbst ist seit langem mit der Blockchain-Branche verbunden, aber der Markt hat diese Berichte nicht allzu lange „gefeiert“, und der Bitcoin-Preis kühlt sich nach dem gestrigen Aufschwung allmählich ab.

Auch dies könnte auf eine verstärkte Verkaufstätigkeit und die vorherrschende Überzeugung von Gewinnmitnahmen nach den Rekordhöhen in diesem Jahr hindeuten. Betrachtet man jedoch das Ausmaß der BTC-Verkäufe durch langfristige Adressen, so haben diese derzeit etwa 550.000 BTC verkauft, was eine viel geringere Zahl ist als die etwa 930.000, die in diesem Frühjahr verkauft wurden; was darauf hindeuten könnte, dass es noch Raum für Wachstum gibt und dass sogenannte „HODLer“-Adressen sich vor Donald Trumps Präsidentschaft im Januar weniger wahrscheinlich von Bitcoin trennen werden. Bitcoin im Tages- und Stundenchart

Wenn wir uns das Diagramm der Kryptowährung sowohl im Tages- als auch im Stundenintervall ansehen, sehen wir, dass sich das Niveau von 80.000 $ als entscheidend erweisen könnte, wenn man das 23,6 Fibonacci-Retracement der gesamten Aufwärtswelle von 2022 und das 61,8 Fibonacci-Retracement des Anstiegs nach Trumps Sieg betrachtet. Ein Rückgang von 99,5.000 $ auf 80.000 $ würde auch mit ähnlichen Korrekturen in früheren Bitcoin-Zyklen übereinstimmen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 Quelle: xStation5 von XTB Nettozuflüsse in Bitcoin- und Ethereum-ETFs

Quelle: Bloomberg Finance L.P. , XTB Research Quelle: Bloomberg Finance L.P. , XTB Research

