Chart des Tages: Bitcoin Aktuell rund 40 % unter Rekordhoch – droht jetzt eine Verkaufsspirale? 🚨📉

Bitcoin steht massiv unter Druck: Inmitten eines historischen Ausverkaufs am Kryptomarkt rutschte die Krypto-Leitwährung in einer entscheidenden Phase unter die psychologisch wichtige Marke von 70.000 US-Dollar. Der Kurs verlor zuletzt rund 2,4 % und notierte zeitweise bei etwa 70.800 US-Dollar. Mehrere belastende Faktoren verstärken die Abwärtsdynamik – darunter das Ende des jahrelangen „AI-Trades“, eine zunehmend restriktive Geldpolitik und steigende Abflüsse aus Bitcoin-ETFs.

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

Bitcoin Aktuell: Technische Schwäche nimmt deutlich zu

Bitcoin befindet sich weiterhin in einer ausgeprägten Abwärtsphase und hat seit seinem Hoch im Oktober rund 42 % an Wert verloren. Wichtige Unterstützungszonen wurden bereits unterschritten, der Kurs schwankt aktuell um 71.150 US-Dollar und bleibt damit gefährlich nah an der 70.000er-Marke.

Technisch zeigt sich ein klar negatives Bild:

Der MACD signalisiert einen starken Abwärtstrend

Das Histogramm liegt deutlich unter der Nulllinie

Ein nachhaltiger Bruch unter 70.000 USD könnte einen Test der 68.000-USD-Zone auslösen

Im Extremfall rückt sogar die langfristige Unterstützung bei 54.000 USD in den Fokus

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

BITCOIN befindet sich in einer starken Abwärtsphase und hat seit seinem Höchststand im Oktober etwa 42 % verloren. Der Kurs hat wichtige Unterstützungsniveaus durchbrochen und wird derzeit bei etwa 71.150 USD gehandelt, wobei er nahe der psychologischen Barriere von 70.000 USD schwankt. Der MACD zeigt einen starken rückläufigen Trend, wobei das Histogramm deutlich unter der Nulllinie liegt. Ein anhaltender Rückgang unter 70.000 USD könnte den Weg für einen Test der 68.000-USD-Marke (gelbe Zone) oder sogar der langfristigen Unterstützung bei 54.000 USD ebnen.

Ende des „AI-Handels“ belastet Krypto News und Risikomärkte

Ein zentraler Belastungsfaktor für Bitcoin Aktuell ist der globale Rückgang der Risikobereitschaft. Auslöser war eine scharfe Korrektur bei Technologieaktien, nachdem enttäuschende Prognosen von AMD, Sorgen um die Investitionsausgaben von Microsoft und ein massiver Bewertungsumschwung im KI-Sektor für Unruhe sorgten.

Allein nach der Vorstellung des Sprachmodells Claude AI durch Anthropic verlor der US-Aktienmarkt rund 285 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung. Der jahrelange „AI-Bull-Run“ scheint vorerst beendet – Anleger ziehen Kapital aus hochbewerteten Risikoanlagen ab, wovon Kryptowährungen besonders stark betroffen sind. Diese Entwicklung verstärkt den Abwärtstrend, den Bitcoin bereits seit Oktober 2025 zeigt.

Quelle: Bloomberg Finance LP

Nominierung von Kevin Warsh: Signal für geldpolitische Disziplin

Weitere negative Krypto News kommen aus den USA: Die Nominierung von Kevin Warsh als möglicher neuer Fed-Vorsitzender wird von den Märkten als klar „hawkisches“ Signal interpretiert. Zwar äußerte sich Warsh in der Vergangenheit grundsätzlich offen gegenüber Bitcoin und Kryptowährungen, doch im Fokus steht seine Betonung monetärer Disziplin und seine Kritik an der aufgeblähten Fed-Bilanz.

Steigende Realzinsen und eine potenziell sinkende Liquidität könnten Bitcoin im Vergleich zu US-Staatsanleihen oder dem US-Dollar an Attraktivität verlieren lassen. Gleichzeitig deutete Warsh an, dass Produktivitätswachstum in einem Niedrigzinsumfeld inflationsdämpfend wirken könne – ein Punkt, der langfristig wieder relevant werden könnte.

Die Fed hat ihre Bilanz bereits zwischen 2023 und 2025 deutlich reduziert und das quantitative Straffungsprogramm (QT) Ende letzten Jahres beendet. Unter Warsh könnten jedoch weitere Bilanzkürzungen folgen.

Die Fed hat ihre Bilanzsumme (Gesamtvermögen) zwischen 2023 und 2025 kontinuierlich reduziert und die quantitative Straffung (QT) Ende letzten Jahres beendet. Kevin Warsh könnte sich jedoch für weitere Bilanzreduktionen einsetzen, was möglicherweise zu einer Einschränkung der Liquidität führen würde. Quelle: Fed St. Louis

Institutionelle Stütze bröckelt – ETF-Abflüsse verschärfen die Lage

Ein weiterer Belastungsfaktor für Bitcoin Aktuell ist die schwindende institutionelle Unterstützung. US-Finanzminister Scott Bessent stellte klar, dass die US-Regierung weder befugt noch bereit sei, Kryptowährungen zu kaufen oder zu retten. Damit gibt es kein staatliches „Sicherheitsnetz“ für digitale Vermögenswerte.

Parallel dazu verliert der zuvor gefeierte ETF-Boom an Dynamik. Bitcoin-ETFs verzeichnen zunehmend Nettoabflüsse, während viele Fonds Bitcoin zu deutlich höheren Durchschnittspreisen erworben haben. Das erhöht das Risiko von Zwangsverkäufen, da Risikomanager bei Mark-to-Market-Bewertungen reagieren müssen.

Ein solcher Mechanismus könnte eine selbstverstärkende Verkaufsspirale auslösen und das Vertrauen in Bitcoin als strategische Reserve oder institutionelles Anlageinstrument nachhaltig erschüttern.

FAQ – Bitcoin Aktuell & Krypto News

Was ist der aktuelle Bitcoin-Kurs?

Der Bitcoin-Kurs liegt aktuell im Bereich von rund 70.000 US-Dollar und damit etwa 40 % unter seinem letzten Allzeithoch. Der Markt befindet sich in einer ausgeprägten Korrekturphase mit erhöhter Volatilität.

Warum fällt Bitcoin aktuell so stark?

Bitcoin fällt aktuell aufgrund mehrerer Faktoren:

Rückgang der globalen Risikobereitschaft

Ende des KI-getriebenen Aktienbooms

Steigende Realzinsen in den USA

Abflüsse aus Bitcoin-ETFs

Diese Kombination erhöht den Verkaufsdruck deutlich.

Welche Rolle spielen ETF-Abflüsse beim Bitcoin-Kurs?

ETF-Abflüsse verstärken den Abwärtstrend von Bitcoin, da institutionelle Investoren Kapital abziehen. Viele ETFs haben Bitcoin zu höheren Kursen gekauft, was das Risiko von Zwangsverkäufen bei weiteren Kursverlusten erhöht.

Ist die Marke von 70.000 US-Dollar für Bitcoin wichtig?

Ja, 70.000 US-Dollar gelten als zentrale psychologische und technische Unterstützungsmarke. Ein nachhaltiger Bruch dieser Schwelle könnte weitere Kursverluste in Richtung 68.000 oder sogar 54.000 US-Dollar auslösen.

Was bedeutet die Fed-Politik für Bitcoin aktuell?

Eine restriktivere Geldpolitik der US-Notenbank wirkt negativ auf Bitcoin. Steigende Realzinsen und geringere Liquidität machen zinstragende Anlagen attraktiver als Kryptowährungen.

Hat die Nominierung von Kevin Warsh Einfluss auf Bitcoin?

Ja. Kevin Warsh gilt als geldpolitisch „hawkisch“, was auf eine straffere Geldpolitik hindeutet. Das belastet Bitcoin kurzfristig, auch wenn Warsh Bitcoin langfristig nicht grundsätzlich ablehnt.

Warum ist das Ende des „AI-Trades“ relevant für Krypto News?

Der AI-Trade war ein wichtiger Treiber für Risikoanlagen, darunter auch Kryptowährungen. Mit der Korrektur bei Tech-Aktien ziehen Anleger Kapital aus spekulativen Assets ab – Bitcoin leidet überproportional.

Gibt es ein staatliches Sicherheitsnetz für Bitcoin?

Nein. Die US-Regierung hat klargestellt, dass es kein staatliches Sicherheitsnetz für Kryptowährungen gibt. Das erhöht die Risikowahrnehmung bei institutionellen Investoren.

Droht Bitcoin eine Verkaufsspirale?

Ja, bei anhaltenden ETF-Abflüssen und einem Bruch wichtiger Unterstützungen besteht das Risiko einer selbstverstärkenden Verkaufsspirale, ausgelöst durch Zwangsliquidationen und sinkendes Marktvertrauen.

Ist Bitcoin aktuell eine gute Investition?

Bitcoin ist aktuell eine Hochrisiko-Anlage. Kurzfristig überwiegen technische und makroökonomische Risiken. Langfristig bleibt Bitcoin jedoch für viele Investoren als begrenzter digitaler Vermögenswert relevant.