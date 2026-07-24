Börse Aktuell: Brent Rohölpreis bleibt nahe 92,5 Dollar - Nahost-Konflikt stützt Ölmarkt

Der Brent Rohölpreis gibt am heutigen Handelstag leicht nach, notiert mit rund 92,5 US-Dollar je Barrel jedoch weiterhin in der Nähe seines jüngsten Hochs. Seit Monatsbeginn hat Brent um rund 35% zugelegt. Für die Börse aktuell bleiben die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten damit einer der wichtigsten Kurstreiber. US-Präsident Donald Trump erklärte gestern, dass er einen größeren Militärschlag gegen den Iran als je zuvor in Betracht ziehe und kurz vor einer endgültigen Entscheidung stehe. Zwar bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass ein militärisches Eingreifen unmittelbar bevorsteht. Dennoch verdeutlichen die Aussagen die außergewöhnlich hohe Spannung zwischen beiden Staaten. Eine schnelle Deeskalation erscheint derzeit aus Sicht der Marktteilnehmer wenig wahrscheinlich.

► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl

Gleichzeitig rücken in den USA die Kongresswahlen im Herbst näher. Politische Überlegungen könnten die Bereitschaft der Regierung verringern, einen langwierigen Konflikt zu führen. Dadurch könnte sich das Zeitfenster für eine mögliche Eskalation auf die kommenden Wochen verengen, bevor der Wahlkampf an Dynamik gewinnt. Sollte eine größere militärische Eskalation letztlich ausbleiben, dürfte der Markt zunehmend auf eine Rückkehr zu diplomatischen Verhandlungen setzen. In diesem Szenario könnte es für den Brent Rohölpreis schwierig werden, sich in den kommenden Monaten dauerhaft oberhalb von 100 US-Dollar je Barrel zu etablieren - trotz eines weiterhin angespannten physischen Ölmarktes.

Zusätzliche Unterstützung erhält der Ölpreis durch die anhaltenden Angriffe der Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer sowie die Möglichkeit einer umfangreicheren US-Militäraktion gegen den Iran. Gleichzeitig sorgen vergleichsweise niedrige globale Öllagerbestände dafür, dass mögliche Lieferausfälle oder Störungen wichtiger Transportwege erhebliche Auswirkungen auf das Angebot haben könnten. Für die Börse aktuell bleiben steigende Energiepreise auch aus makroökonomischer Sicht ein wichtiger Faktor. Ein höherer Brent Rohölpreis erhöht das Risiko einer anhaltend hohen Inflation, was die Renditen von Staatsanleihen stützen und Zentralbanken dazu bewegen könnte, die Zinsen länger auf einem hohen Niveau zu belassen. Gleichzeitig belasten höhere Energiekosten die Weltwirtschaft, da Transport-, Produktions- und Stromkosten steigen und die Kaufkraft der Verbraucher sinkt.

Brent Rohölpreis: Technische Analyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart bewegt sich der Brent Rohölpreis derzeit zwischen dem 38,2%- und dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der vorherigen Abwärtsbewegung. Die Zone um 98 US-Dollar je Barrel (61,8%-Fibonacci) stellt den wichtigsten Widerstand dar. Darüber rückt der Bereich um 102,5 US-Dollar (71,6%-Fibonacci) als nächstes Kursziel in den Fokus.

Auf der Unterseite liegen bedeutende Unterstützungen bei 87 US-Dollar sowie 81 US-Dollar je Barrel. Diese entsprechen dem 38,2%- beziehungsweise dem 23,6%-Fibonacci-Retracement und könnten bei einer Korrektur entscheidende Haltezonen darstellen.

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FAQ

Warum steigt der Brent Rohölpreis aktuell?

Vor allem geopolitische Spannungen im Nahen Osten sowie Sorgen über mögliche Angebotsausfälle treiben den Ölpreis.

Welche Marken sind beim Brent Rohölpreis wichtig?

Widerstände liegen bei 98 und 102,5 US-Dollar, wichtige Unterstützungen bei 87 und 81 US-Dollar je Barrel.

Warum ist der Brent Rohölpreis für die Börse aktuell wichtig?

Steigende Ölpreise beeinflussen Inflation, Zinserwartungen, Anleiherenditen und damit die Entwicklung an den globalen Aktienmärkten.