Brent Prognose: Ölpreis unter Spannung - Chart des Tages zeigt Extremniveau

Das Wichtigste in Kürze Geopolitik dominiert die Brent Prognose

Fundamentale Lage begrenzt Aufwärtspotenzial

Chart des Tages signalisiert Überhitzung

Rohöl bleibt in dieser Woche der zentrale Markt, wobei jede Schlagzeile aus dem Nahen Osten sofort starke Preisbewegungen auslöst. WTI nähert sich der Marke von 116 USD pro Barrel und erreicht damit den höchsten Stand seit einem Monat, während der Juni-Kontrakt für Brent die Schwelle von 111 USD überschritten hat. ►Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl

Saudi Aramco hat den offiziellen Verkaufspreis für Arab Light nach Asien auf einen Rekordaufschlag von 19,50 USD über dem Oman/Dubai-Benchmark festgelegt – ein massiver Anstieg gegenüber 2,50 USD im Vormonat. Gleichzeitig läuft eine weitere politische Frist im Zusammenhang mit dem Iran und der Straße von Hormus ab. Drohungen über mögliche Angriffe auf Energie- und Transportinfrastruktur stehen im Raum, während parallel von Fortschritten in Gesprächen berichtet wird. Berichte deuten darauf hin, dass konkrete militärische Optionen vorbereitet werden. Gleichzeitig bleibt der Markt angespannt, nachdem ein Raketenangriff auf das saudische Petrochemiezentrum Jubail abgewehrt wurde. Die Region bleibt damit ein zentraler Treiber für die Brent Prognose. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fundamentale Lage: Angebot stabilisiert kurzfristig Trotz der angespannten geopolitischen Lage zeigt sich die fundamentale Situation differenzierter. Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus hat zuletzt deutlich zugenommen – unterstützt durch bilaterale Abkommen mit mehreren asiatischen Ländern. Dies deutet auf eine teilweise Normalisierung hin, auch wenn Versicherungsfragen weiterhin ungelöst sind. Der Markt reagiert inzwischen weniger volatil auf entsprechende Meldungen. Gleichzeitig hat OPEC+ eine Produktionsausweitung um 206.000 Barrel pro Tag beschlossen – allerdings nur unter der Voraussetzung einer stabileren Lage in der Region. Dies begrenzt das Aufwärtspotenzial in einem Entspannungsszenario. Zusätzliche Unsicherheiten ergeben sich durch Angriffe auf russische Infrastruktur sowie bereits reduzierte Fördermengen wichtiger Produzenten wie Saudi-Arabien, Irak, Kuwait und den VAE. Chart des Tages: Technische Überhitzung deutlich sichtbar Der Chart des Tages zeigt eine außergewöhnlich starke Abweichung vom langfristigen Trend: Die 50-, 100- und 200-Tage-EMAs liegen gebündelt im Bereich von 74 bis 79 USD

Der aktuelle Preis notiert mehr als 45 % darüber

Der RSI(14) erreicht 86,67 und signalisiert eine extreme Überkauft-Situation Damit liegt der Markt deutlich über historischen Vergleichswerten. Selbst im Hochpreisumfeld früherer Jahre wurden solche RSI-Niveaus selten erreicht. Brent Prognose: Zwischen geopolitischem Risiko und Korrekturpotenzial Kurzfristig bleibt der Ölmarkt stark von politischen Entwicklungen abhängig. Die aktuelle Brent Prognose wird maßgeblich durch Schlagzeilen bestimmt, insbesondere im Hinblick auf die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran. Eskalation: weiteres Aufwärtspotenzial durch Angebotsrisiken

Deeskalation: erhöhtes Korrekturrisiko aufgrund technischer Überdehnung Die Kombination aus geopolitischer Unsicherheit und technischer Überhitzung macht den Markt besonders anfällig für abrupte Richtungswechsel. Der Fokus bleibt auf politischen Entscheidungen – mit entsprechend hoher Volatilität im Ölpreis.

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