Goldpreis & Bitcoin Prognose brechen ein: US-Arbeitsmarkt schockiert Märkte

- NFP-Schock belastet
- Kritische Chartmarke gerissen
- Bitcoin-Panik nimmt zu
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Goldpreis und Bitcoin Prognose unter Schock: Starker US-Arbeitsmarkt löst Krypto- und Edelmetall-Panik aus
Ein unerwartet heißer US-Arbeitsmarktbericht (NFP) hat am heutigen Handelstag eine massive Fluchtbewegung in den US-Dollar ausgelöst. Die prompt ansteigenden Renditen für US-Staatsanleihen erhöhen den technischen Druck auf Vermögenswerte, die traditionell eine negative Korrelation zur US-Leitwährung aufweisen. Die Folgen für Anleger sind drastisch: Während der Goldpreis spürbar nachgibt und eine essenzielle Unterstützungslinie durchbricht, intensiviert sich die Panik am Kryptomarkt. Die kurzfristige Bitcoin Prognose verdüstert sich zusehends, da die Krypto-Leitwährung im Zuge des allgemeinen Ausverkaufs unter die psychologisch wichtige Marke von 62.000 US-Dollar rutscht.
Key Takeaways
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NFP-Schock belastet: Starke US-Arbeitsmarktdaten treiben den Dollar und setzen den Goldpreis unter Druck.
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Kritische Chartmarke gerissen: Gold fällt unter den EMA200 – es droht ein Rückfall auf 4.100 USD.
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Bitcoin-Panik nimmt zu: Die Bitcoin Prognose wackelt nach dem Rutsch unter 62.000 USD im überverkauften RSI-Bereich.
Goldpreis rutscht unter den EMA200 und droht tiefer zu fallen
Für den globalen Goldpreis brachte der heutige Tag einen herben charttechnischen Rückschlag. Das Edelmetall verliert rund 1,5 % an Wert und rutscht im Tageschart unter den exponentiellen 200-Tage-Durchschnitt (EMA200) – eine Linie, die für das langfristige Aufwärtsmomentum von herausragender Bedeutung ist. Ein täglicher Schlusskurs unter diesem Niveau erhöht das Risiko für eine Ausweitung der Korrektur in Richtung der Marke von 4.100 US-Dollar, was den lokalen Tiefstständen aus dem Februar entsprechen würde. Ein solches Szenario würde beim Goldpreis einen herben Rücksetzer von rund 30 % ausgehend vom historischen Allzeithoch bedeuten.
Charttechnik beim Edelmetall: Dreiecksformation im Fokus
Das technische Bild beim Goldpreis spitzt sich damit weiter zu. Ein nachhaltiger Ausbruch nach unten aus der aktuellen Dreiecksformation könnte einen dynamischen, neuen Abwärtsimpuls triggern, wobei die erste große Unterstützung im Bereich des vorangegangenen Paniktiefs zu finden ist. Um das angeschlagene Bild kurzfristig zu reparieren, müssten die Bullen den Goldpreis zügig wieder in eine Spanne zwischen 4.500 und 4.600 US-Dollar hieven. Gelingt diese Erholung, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Seitwärtskonsolidierung, die schlussendlich die Basis für einen Ausbruch nach oben über die erste Widerstandszone bei 4.750 bis 4.800 US-Dollar legen könnte.
Bitcoin Prognose wackelt: Tiefster Stand seit Februar 2026
Noch heftiger als das Edelmetall trifft der Zins-Schock die Kryptomärkte, wo sich die Verkäufe zu einer waschechten Panik ausweiten. Bitcoin notiert aktuell nahe der Marke von 62.000 US-Dollar und markiert damit den tiefsten Stand seit dem 5. Februar 2026. Damit liegt die Kryptowährung bereits rund 55 % hinter ihren jüngsten Höchstständen zurück. Der vielbeachtete RSI-Indikator ist auf einen extremen Wert von 17.4 kollabiert. Dies signalisiert zwar eine stark überverkaufte Marktlage, zeigt aber auch die Dynamik des Absturzes, nachdem der Kurs erst kürzlich nahe der überkauften 70er-Marke nach unten abgewiesen wurde. Für jede valide Bitcoin Prognose ist dieser Zustand ein klares Warnsignal.
Droht der Krypto-Leitwährung ein Absturz auf 43.000 Dollar? 📊
Zieht man für eine langfristige Bitcoin Prognose historische Vergleiche heran, weist der aktuelle Marktzyklus verblüffende Parallelen zum Bärenmarkt der Jahre 2021 bis 2022 auf. Die aktuelle Bewegung gleicht der berüchtigten „dritten Phase“ des Panikausverkaufs. Während dieses dritten großen Abwärtsbeins im Jahr 2022 rutschte Bitcoin zunächst auf 22.000 US-Dollar, bevor im November bei 15.000 US-Dollar der endgültige Boden gefunden wurde. Sollte sich dieses historische Muster wiederholen und der Kurs ausgehend vom aktuellen Niveau um weitere 30 % einbrechen, läge das rechnerische Abwärtsziel der Bitcoin Prognose nahe der 43.000-Dollar-Marke. Kurzfristig gilt die Marke von 60.000 US-Dollar als die wichtigste Bastion der Bullen – bricht dieser Support, droht eine massive Kaskade von Long-Liquidationen.
Fazit
Der bärenstarke US-Arbeitsmarkt hat die Karten an den Finanzmärkten neu gemischt und sowohl den Goldpreis als auch die Bitcoin Prognose arg in Mitleidenschaft gezogen. Da das Szenario schneller Zinssenkungen durch die Fed vorerst auf Eis liegt, fehlt beiden zinslosen Vermögenswerten der fundamentale Rückenwind. Während Gold-Anleger den EMA200 im Auge behalten müssen, um Schlimmeres zu verhindern, steht Bitcoin an der psychologischen Klippe von 60.000 US-Dollar. Wer im Trading aktiv ist, sollte vor neuen Positionierungen eine verlässliche Bodenbildung abwarten, da das Momentum im D1-Chart derzeit klar die Bären favorisiert.
Gold Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Bitcoin Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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