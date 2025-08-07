KEY TAKEAWAYS
- Trumps Strafzölle belasten das Rohöl
- Saudi-Arabien hebt Ölpreise an
- Aussichten bleiben volatil
► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl
🛢️ Rohöl aktuell
Nach fünf Verlusttagen in Folge legen die Brent-Rohölpreise aktuell um +0,65 % zu. Die Aufwärtsbewegung erfolgt vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen, insbesondere verschärfter Handelskonflikte zwischen Indien und den USA. Trotz dieser kurzfristigen Erholung bleibt der Ölmarkt unter Druck – vor allem wegen einer geplanten Fördererhöhung um über eine halbe Million Barrel im September.
📉 Brent Prognose: Handelsstreit belastet Ölpreise
Die jüngste Schwäche beim Ölpreis wurde durch eine Entscheidung von US-Präsident Donald Trump ausgelöst: Ein Strafzoll von zunächst 25 % auf indische Importe – inzwischen auf 50 % erhöht – trifft Schlüsselindustrien wie Textilien, Autoteile und Fischereiprodukte. Hintergrund ist Indiens fortgesetzter Import von russischem Öl, was laut Trump den Ukraine-Krieg indirekt mitfinanziere.
Auch gegenüber China drohen ähnliche Maßnahmen, wobei Insider dies derzeit für unwahrscheinlich halten. Selbst Trumps Wirtschaftsberater Peter Navarro räumte ein, dass zusätzliche Zölle der US-Wirtschaft erheblich schaden könnten.
📰 Spekulation um Trump-Putin-Zelensky-Gipfel beflügelt Märkte
Ein Sprecher des Kremls sorgte zusätzlich für Bewegung am Rohölmarkt: In den kommenden Tagen könnte ein Treffen zwischen Trump und Putin stattfinden. Trumps Sonderbeauftragter für den Nahen Osten, Steve Witkoff, hatte bei einem Moskau-Besuch sogar einen trilateralen Gipfel mit Selenskyj ins Spiel gebracht – eine Reaktion des Kremls steht jedoch aus.
⛽ Saudi-Arabien hebt Preise an – aber nur für Asien
Währenddessen setzt Saudi-Arabien ein gemischtes Signal: Die Rohölpreise für asiatische Käufer wurden den zweiten Monat in Folge angehoben – ein Hinweis auf robuste Nachfrage in der Region. Die Preise für Europa wurden jedoch gesenkt und für die USA nur leicht angehoben.
Die geplante Förderausweitung im September bedeutet eine vollständige Rücknahme der freiwilligen Kürzungen, die im Zuge der COVID-19-Pandemie eingeführt worden waren. Diese Maßnahme könnte im zweiten Halbjahr 2025 erneut Druck auf die Preise ausüben – ein entscheidender Faktor für jede Brent Prognose.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
📊 Fazit zur Brent Prognose und Entwicklung bei Rohöl aktuell
Trotz kurzfristiger Erholung bleiben die Aussichten für Brent und Rohöl insgesamt volatil. Handelskonflikte, politische Unsicherheit und Angebotsausweitungen treffen auf robuste Nachfrage aus Asien – aber auch auf zunehmende Risiken für die globale Konjunktur.
Brent Prognose: Leichte Erholung möglich, aber Risiken dominieren.
Rohöl aktuell: Zwischen geopolitischen Spannungen und Förderstrategien gefangen.
