Die Ölpreise stiegen gestern um mehr als 3 %, wobei sich Brent-Rohöl bei 73,12 $ und WTI bei 69,16 $ einpendelte, was hauptsächlich auf erhebliche Versorgungsunterbrechungen und eskalierende geopolitische Spannungen zurückzuführen ist. Die unmittelbare Reaktion des Marktes erfolgte nach der Nachricht über einen vollständigen Produktionsstopp im norwegischen Johan-Sverdrup-Feld, dem größten Ölfeld Westeuropas mit einer Produktion von 755.000 Barrel pro Tag, aufgrund eines Stromausfalls an Land. Zu den Versorgungsproblemen kommt hinzu, dass das von Chevron betriebene Tengiz-Feld in Kasachstan aufgrund von Wartungsarbeiten an einem Abhitzekessel seine Fördermenge um 28 bis 30 % reduziert hat, wobei die Reparaturen voraussichtlich bis zum 23. November andauern werden. Durch diese kombinierten Störungen sind vorübergehend fast 1 Million Barrel pro Tag aus dem weltweiten Angebot verschwunden. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Raffinerien an der US-Golfküste arbeiten derzeit mit der höchsten saisonalen Rate seit über drei Jahrzehnten und verarbeiten 9,31 Millionen Barrel pro Tag. Dieser Anstieg der Aktivität ist auf die robuste Produktnachfrage aus Mexiko und Brasilien zurückzuführen, wobei die US-Produktexporte in diesem Monat voraussichtlich 2,96 Millionen Barrel pro Tag erreichen werden, was einem Siebenjahreshoch entspricht. Die starke Exportnachfrage hat die Raffineriemargen (3-2-1 Crack Spread) auf den höchsten Stand seit August gebracht. Der Markt reagiert auch auf die eskalierenden Spannungen im Russland-Ukraine-Konflikt, da die Biden-Regierung der Ukraine erlaubt hat, in den USA hergestellte Waffen für Tiefangriffe auf Russland einzusetzen. Diese Entwicklung hat zu einer zusätzlichen geopolitischen Risikoprämie bei den Ölpreisen geführt, insbesondere nach dem größten Luftangriff Russlands auf die Ukraine seit fast drei Monaten. Unterdessen wenden sich große Ölkonzerne wie BP, Shell und Equinor wieder traditionellen Öl- und Gasinvestitionen zu und schrauben ihre Pläne für die Energiewende angesichts von Rentabilitätsproblemen bei erneuerbaren Energien zurück. Diese strategische Neuausrichtung erfolgt trotz der Prognosen der IEA, dass die Ölnachfrage bis zum Ende des Jahrzehnts ihren Höhepunkt erreichen wird, und trotz der Vorhersagen eines potenziellen Angebotsüberschusses von 1 Million Barrel pro Tag bis 2025.  Die WTI-Marktstruktur hat sich zum ersten Mal seit Februar 2024 vor dem Auslaufen des Dezember-Kontrakts in Richtung Contango verschoben, was auf Bedenken hinsichtlich eines kurzfristigen Überangebots trotz der aktuellen Lieferunterbrechungen hindeutet. Diese technische Entwicklung, in Kombination mit einer Ausweitung des Brent-WTI-Spreads, deutet auf eine zugrundeliegende Marktkomplexität hin, da Händler unmittelbare Lieferengpässe gegen längerfristige Nachfrageunsicherheiten abwägen.  BRENT ÖL im Tageschart Öl wird nahe dem wichtigen Widerstand bei 23,6 % Fibonacci-Retracement-Level gehandelt. RSI zeigt eine allmähliche bullische Divergenz, während sich MACD einem potenziellen Kaufsignal nähert. Bullen streben einen erneuten Test der 50-Tage-SMA bei 74,04 $ an, während Bären sich auf die Tiefststände im September konzentrieren. Quelle: xStation Quelle: xStation5 von XTB    2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.