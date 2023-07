Chart des Tages - BTC (18.07.2023)

Bitcoin kämpft um die 30.000-Dollar-Marke

Extreme Emotionen bei Kryptowährungen

In der vergangenen Woche schrieben wir über die Euphorie, die BTC, XRP und andere Kryptowährungen umgab, nachdem XRP den Prozess gegen die SEC vor Gericht gewonnen hatte. Im Zuge der positiven Stimmung stieg BTC kurzzeitig auf 31.800 USD, ETH überschritt die Marke von 2.000 USD und XRP legte um über 80% zu und erreichte 0,90 USD.

Die obere Begrenzung des Konsolidierungskanals für BTC ist jedoch unglaublich stark. Der Bereich zwischen 31.200 und 31.400 USD diente während des Bullenmarktes im Jahr 2021 und des Bärenmarktes im Jahr 2022 als wichtige Unterstützung. Diesmal gelang es BTC nicht, diese Marke zu durchbrechen, und es kam am Freitagabend zu einem starken Rückgang auf rund 30.000 USD. Es gab Spekulationen über den Grund für den Rückgang, aber höchstwahrscheinlich war es eine Kombination aus mehreren Faktoren:

Anhaltende regulatorische und makroökonomische Unsicherheit

Der Sieg von XRP gegen die SEC, der nach Abkühlung der Emotionen immer noch Raum für die SEC lässt, in Berufung zu gehen und den Streit fortzusetzen

Spekulationen über die schwache Verfassung von Binance nach Informationen über Entlassungen von 1.500-3.000 Mitarbeitern im Vergleich zur Gesamtbeschäftigung von rund 8.000

Die Tatsache, dass es trotz dieser bedeutenden Nachrichten nicht gelungen ist, den Kanal zu durchbrechen, könnte auf eine Schwäche der Bullen und einen bevorstehenden kurzfristigen Abwärtstrend hindeuten. Eine wichtige Marke, die es zu beobachten gilt, ist die untere Begrenzung der Handelsspanne bei 29.700 USD bis 30.000 USD. Ein Tagesschlusskurs unter dieser Marke könnte den Weg in Richtung 27.500 USD ebnen. Quelle: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.