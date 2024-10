Chart des Tages 🔴 CH50 (09.09.2024)

Chinas Wirtschaftsindikatoren zeigen einen anhaltenden Deflationsdruck, da die Verbraucherpreise weniger stark steigen als erwartet und die Erzeugerpreise weiter sinken. Trotz der Versuche, das Wachstum anzukurbeln, steht die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt vor der Herausforderung, die Binnennachfrage zu beleben und Überkapazitäten zu bekämpfen. Der chinesische Verbraucherpreisindex (VPI) stieg im August um 0,6 % gegenüber dem Vorjahr und blieb damit hinter dem erwarteten Anstieg von 0,7 % zurück. Mit diesem bescheidenen Wachstum setzt sich eine seit über einem Jahr andauernde wirtschaftliche Schwächephase fort. Der Erzeugerpreisindex (PPI) ging im Jahresvergleich um 1,8 % zurück, was den 23. Monat in Folge einen Rückgang bedeutet und über den erwarteten 1,4 % liegt. Diese Zahlen unterstreichen den anhaltenden Kampf mit der schwachen Inlandsnachfrage und den Überkapazitäten in verschiedenen Sektoren. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Ein Schlüsselfaktor für den leichten Anstieg des Verbraucherpreisindex war der Anstieg der Lebensmittelpreise, die im August im Jahresvergleich um 2,8 % stiegen, was der erste positive Wert seit Juni 2023 ist. Die Preise für Schweinefleisch, eine wichtige Komponente des chinesischen Verbraucherpreisindex, stiegen um 16,1 %. Die Kerninflation, die die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, stieg jedoch nur um 0,3 %, was auf eine anhaltende Schwäche der zugrunde liegenden Nachfrage hindeutet. Chinas wirtschaftliche Herausforderungen bleiben bestehen Die Inflationsdaten stehen in krassem Gegensatz zu den Bemühungen der Regierung, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Juli um nur 2,7 % im Vergleich zum Vorjahr, was die gedämpften Verbraucherausgaben widerspiegelt. Der Immobiliensektor, ein traditioneller Motor des Wirtschaftswachstums, befindet sich nach wie vor in einem anhaltenden Abschwung, was die Binnennachfrage weiter dämpft. Der ehemalige Gouverneur der chinesischen Zentralbank, Yi Gang, betonte vor kurzem die Notwendigkeit, sich auf die „Bekämpfung des Deflationsdrucks“ zu konzentrieren und forderte eine proaktivere Finanzpolitik und akkommodierende geldpolitische Maßnahmen. Die Regierung hat bereits eine 41-Milliarden-Dollar-Kampagne gestartet, um die Modernisierung von Ausrüstungen und den Handel mit Konsumgütern zu unterstützen, aber die Wirkung war bisher begrenzt. Der anhaltende Deflationsdruck ist symptomatisch für ein breiteres Problem des Produktionsüberschusses, der die Nachfrage übersteigt. Dieses Überkapazitätsproblem, das vor allem in Branchen wie der Stahlindustrie und dem verarbeitenden Gewerbe auftritt, belastet weiterhin die Erzeugerpreise und das allgemeine Wirtschaftswachstum. Trotz dieser Herausforderungen erwarten einige Analysten für die zweite Jahreshälfte einen „moderaten Aufschwung“ des Verbraucherpreisindexes, der durch eine wachsende Konsumnachfrage und höhere Lebensmittelpreise angetrieben wird. Die anhaltenden deflationären Kräfte haben jedoch globale Maklerfirmen dazu veranlasst, ihre Prognosen für das chinesische Wirtschaftswachstum im Jahr 2024 auf einen Wert unterhalb des offiziellen Ziels von rund 5 % zurückzunehmen.

Quelle: xStation5 von XTB  CH50 im Tageschart Der chinesische Index hat aufgrund der schwächer als erwarteten Daten begonnen zu fallen. Erst heute ist er um rund 1 % gesunken. Außerdem nähert er sich langsam der wichtigen Unterstützung des 78,6%-Fibonacci-Retracements bei 11099. Derzeit hat er auch das untere Bollinger-Band durchbrochen, was zuvor eine Gelegenheit für eine Umkehr darstellte. Der RSI befindet sich in einem Abwärtstrend und erreicht den überverkauften Bereich. Auch der MACD bestätigt die rückläufige Tendenz und bietet Raum für weitere Abwärtsbewegungen. Damit die Bullen wieder in Schwung kommen, muss der Wochenschlusskurs bei 11306 durchbrochen werden. Dieser Wert würde später als Unterstützung dienen, während versucht wird, den Widerstand beim 61,8%-Fibonacci-Retracement zu brechen, der zuvor eine starke Unterstützung im Abwärtstrend darstellte.    2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

