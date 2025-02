Chart des Tages 🔴 CH50cash (05.02.2025)

Der neue Handelstag auf den asiatischen M√§rkten bringt eine Verschlechterung der Anlegerstimmung mit sich. Die chinesischen M√§rkte schneiden besonders schlecht ab: Die auf den 50 gr√∂√üten chinesischen Unternehmen basierenden Kontrakte, CH50cash, verlieren fast 2,5 % und nehmen den Handel nach den j√ľngsten Neujahrsfeiern wieder auf. Der Grund f√ľr den heutigen Ausverkauf ist eine neue Aktualisierung der Handelsspannungen. Der US-Zoll k√ľndigte an, dass die US-Z√∂lle sowohl f√ľr Hongkong als auch f√ľr das chinesische Festland gelten werden. Dar√ľber hinaus k√ľndigte das Wei√üe Haus das Ende einer Steuerbefreiung an, die es Paketen mit einem Wert von weniger als 800 US-Dollar erm√∂glichte, zollfrei in die USA einzureisen. ¬†Die Befreiung hatte das schnelle Wachstum chinesischer Discounter wie Temu angekurbelt und es ihnen erm√∂glicht, eine breite Palette von Billigprodukten zu versenden. Die Nachricht schadet der Verkaufskapazit√§t wichtiger chinesischer Einzelh√§ndler erheblich, weshalb der Ausverkauf in China von einer deutlich negativen Stimmung begleitet wird. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Ein weiterer Schlag kam mit der Nachricht, dass der US-Postdienst die Annahme internationaler Pakete aus China und Hongkong bis auf Weiteres vor√ľbergehend aussetzen wird. Auf der Makrodatenseite √ľberraschte der Caixin-Dienstleistungs-PMI f√ľr China im Januar mit einem Wert von 51,0 (gegen√ľber 52,2 im Dezember) auf der negativen Seite. ¬† ¬† CH50cash verliert derzeit 2,5 % und testet einen wichtigen Unterst√ľtzungspunkt, der durch den exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt festgelegt wurde, was langfristig ein entscheidender Aspekt f√ľr die G√ľltigkeit des allgemeinen Aufw√§rtstrends des Instruments sein k√∂nnte. Die Aktien von PDD Holding (PDD.US) verlieren heute vor der Markt√∂ffnung fast 6 %.¬†Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† SO SEHEN GEWINNER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne:  AUSGEZEICHNET

Qualit√§t, Service, Geb√ľhren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren 

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.