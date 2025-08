DAX Prognose & Analyse für KW 32/2025 📊 KEY TAKEAWAYS Das DAX Tageschart eingetrübt! Im Tageschart ist erkennbar, dass der deutsche Leitindex zuletzt im Juni an dieser Linie notiert hat, sich hier aber wieder erholen konnte. Sollte der Tagesschluss von Freitag der zurückliegenden Handelswoche zu Wochenbeginn bestätigt werden, so könnte sich die Schwäche weiter ausdehnen. Der DAX könnte im Zuge weiterer Abgaben bis an das 23,6 % Retracement laufen. Gibt das Retracement dem DAX nicht den ausreichenden Support, so könnte der Index unsere übergeordneten Anlaufziele bei 23.235/20 Punkten und dann bei 23.020/22.985 Punkten anlaufen. ⇒ geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 03.08.2025: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick 🧩 DAX, Makroökonomische Rahmenbedingungen In ihrer jüngsten Sitzung hat die US-Notenbank Fed beschlossen, den Leitzins unverändert zu lassen – trotz politischen Drucks. Damit bleibt der US-Zinssatz vorerst stabil, obwohl Analysten im zweiten Halbjahr mit einer Zinssenkung rechnen. Gründe dafür sind unter anderem die konjunkturelle Abschwächung in einzelnen Bereichen wie dem US-Arbeitsmarkt. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Im Juli blieb das Beschäftigungswachstum deutlich hinter den Erwartungen zurück. Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,2 %, und die Stimmung in der Industrie trübte sich ein – erkennbar am ISM-Einkaufsmanagerindex, der auf den tiefsten Stand seit Oktober 2024 fiel. Als Hauptursache gilt die anhaltende US-Zollpolitik, die sowohl das Wachstum als auch die Marktstimmung belastet. Sollte sich dieser Trend im September bestätigen, könnte eine Zinssenkung der Fed wahrscheinlicher werden – mit potenziellen Auswirkungen auf den DAX. 🔙 Rückblick auf die DAX-Entwicklung (28.07. – 01.08.2025) Die vergangene Handelswoche war geprägt von starker Volatilität. Der Index startete bei 24.530 Punkten in den vorbörslichen Handel, konnte das Wochenhoch am Montag markieren, fiel jedoch im weiteren Verlauf auf ein Wochentief unter 23.000 Punkte. Der Schlusskurs am Freitag lag bei 23.444 Punkten – ein deutlicher DAX Wochenverlust von rund 3,2%. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Das Setup verfehlte das erwartete Anlaufziel bei 24.578/80 Punkten. Stattdessen rutschte der DAX unter das maximale Unterstützungsniveau bei 23.768/66 Punkten. Die Range lag über dem Jahresdurchschnitt, was auf eine zunehmende Unsicherheit am Markt hindeutet. ************************************************** AKTIEN kommissionsfrei* handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link 📈 Technische DAX Analyse: Tages- & 4-Stunden-Chart 🗓️ Daily Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der DAX unterschritt zu Wochenbeginn die SMA20 (24.199 Punkte) und testete im weiteren Verlauf mehrfach die SMA50 (23.975 Punkte). Der Schlusskurs unterhalb beider Linien signalisiert eine Eintrübung des Tagescharts. Sollte der DAX weiter fallen, rücken das 23,6 %-Retracement sowie die Zonen bei 23.235/20 und 23.020/22.985 Punkten in den Fokus. Bei anhaltender Schwäche ist auch ein Test der SMA200 bei 21.966 Punkten nicht ausgeschlossen. 📈 Bullisches Szenario: Erholungsbewegungen über die SMA20 und SMA50 könnten das Chartbild aufhellen. Solange jedoch kein nachhaltiger Schlusskurs über der SMA20 erfolgt, bleibt die Tendenz neutral bis bärisch. ⏱️ 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im kurzfristigen Zeitfenster hat der DAX nach einem Fehlausbruch über die SMA50 eine klare Abwärtsbewegung vollzogen. Ein signifikanter Rückfall unter die SMA200 verstärkt das bärische Momentum. Erst bei einer Rückkehr über die SMA20 und SMA50 könnte sich das kurzfristige Bild wieder stabilisieren. Prognose im 4h-Chart: 📉 bärisch 🧭 DAX Prognose für die neue Handelswoche (KW 32/2025) 🟢 Long-Szenario: Hält sich der DAX über 23.444 Punkten, könnten folgende Kursziele aktiviert werden: 23.459, 23.478, 23.496, … bis 24.098/100 Punkten Ein Durchbruch über die Marke von 23.720 Punkten könnte eine stärkere Aufwärtsdynamik einleiten. 🔴 Short-Szenario: Fällt der Index unter 23.444 Punkte, wären folgende Unterstützungszonen relevant: 23.425, 23.405, 23.369, … bis 22.810 Punkten Ein Test der 23.020er-Zone bleibt im Fokus, sollte die Schwäche anhalten. 📐💹⏳Für aktive Daytrader, Trading Setups DAX Widerstände : 23.676 – 24.249 Punkte

Unterstützungen : 22.635 (Gap) – 23.402 Punkte

Intraday-Marken : 24.212 / 23.243

Tagesschluss-Marken : 24.564 / 22.260

Zyklische Range: 26.505 – 7.976 Punkte 🧮 Fazit: DAX Analyse & Ausblick Die aktuelle DAX Analyse deutet auf ein herausforderndes Marktumfeld hin. Die Signale aus der Geldpolitik, insbesondere der Fed, in Kombination mit charttechnischer Schwäche sprechen für ein erhöhtes Rückschlagsrisiko. Gleichzeitig bestehen Chancen auf kurzfristige Erholungen. Unsere DAX Prognose für KW 32/2025:

➡️ Tendenz: Seitwärts / Aufwärts Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario : 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 % INDEX Trading bei XTB

- HINWEIS IN EIGENER SACHE -

NEU: Unser neuer DE40cash CFD basiert auf den Xetra bzw. Kassakurs. Die Trading-Kalkulationen sind damit nochmals vereinfacht worden: Keine Orderkommissionen für CFD Handel bei XTB

Variabler Zielspread zur Haupthandelszeit 09 - 17:30 Uhr DE40cash: nur 1,0 Punkte

Mini-CFD,Handel ab 0,1 Kontrakten

Geringere Marginanforderungen als beim DE40 (Future-basierter CFD)

1 Punkt Bewegung im DAX = 1 Euro Gewinn/Verlust bei 1 CFD Kontrakt DE40cash

JETZT im Demokonto testen! DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

*BESTER CFD Broker Deutschlands 2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.