Chart des Tages 🔴 China 50 Index (14.03.2025)

Der chinesische Index, der durch den China 50 Cash repr√§sentiert wird, stieg auf den h√∂chsten Stand in diesem Jahr und legte am Freitag um bis zu 2,6 % zu, was den st√§rksten Anstieg seit zwei Monaten darstellt. Konsumaktien f√ľhrten die breit angelegten Gewinne an, da die Anleger nach der Ank√ľndigung einer f√ľr Montag geplanten Pressekonferenz auf hoher Ebene √ľber Verbrauchsma√ünahmen mit einer erheblichen politischen Unterst√ľtzung rechnen. ¬† Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Verbraucherst√ľcke f√ľhren Marktanstieg an Der Teilindex f√ľr Basiskonsumg√ľter verzeichnete den gr√∂√üten Tagesgewinn seit November und stieg um mehr als 5 %. Die bekannten Spirituosenhersteller Kweichow Moutai und Wuliangye Yibin legten beide um √ľber 5 % zu, w√§hrend Aktien im Zusammenhang mit Kinderbetreuung, darunter Beingmate und Shanghai Aiyingshi, ihr Tageslimit von 10 % erreichten, nachdem die lokalen Regierungen Subventionen f√ľr die Kinderbetreuung eingef√ľhrt hatten. CSI 300 Konsumg√ľterindex. Quelle: Bloomberg L.P. ¬† Regierung signalisiert st√§rkere Unterst√ľtzung Beamte aus mehreren Ministerien ‚Äď darunter Finanzen, Handel und die Zentralbank ‚Äď werden auf der Pressekonferenz am Montag Einzelheiten zu Ma√ünahmen zur Ankurbelung des Konsums bekannt geben. Die chinesische Finanzaufsichtsbeh√∂rde hat bereits zugesagt, Initiativen zur Verbraucherfinanzierung zu entwickeln, und die Banken dazu ermutigt, die Vergabe von Privatkrediten zu beschleunigen und die Finanzierung f√ľr Dienstleistungsbranchen wie Einzelhandel, Tourismus und Gesundheitswesen zu erh√∂hen. Breitere Marktexpansion Als Zeichen daf√ľr, dass sich die diesj√§hrige technologiegetriebene Rallye ausweiten k√∂nnte, stiegen am Freitag alle zehn Sektorenindizes innerhalb des CSI 300. Bankaktien legten zu, da sich die Anleger auf eine m√∂gliche Senkung der Mindestreserveanforderungen einstellten, die mehr Kreditvergabekapazit√§ten freisetzen w√ľrde. Auch die in Hongkong notierten chinesischen Aktien stiegen im Tagesverlauf um mehr als 3 %. Analystenmeinung ‚ÄěDie Pressekonferenz zur Ankurbelung des Konsums hat die Erwartungen an politische Unterst√ľtzung gesch√ľrt‚Äú, bemerkte Shen Meng, Direktor bei Chanson & Co. Er warnte jedoch davor, dass ‚Äúdieser Optimismus nachlassen k√∂nnte, wenn keine Details zur Einkommenssteigerung genannt werden.‚Äú Investoren warten auf die Ver√∂ffentlichung der Wirtschaftsdaten f√ľr Januar und Februar am Montag, wobei √Ėkonomen mit verbesserten Einzelhandelsums√§tzen rechnen. Der Fokus auf den Konsum stellt eine bedeutende Ver√§nderung dar, da die Ankurbelung der Verbraucherausgaben zum ersten Mal in seiner zehnj√§hrigen Amtszeit f√ľr die Regierung von Pr√§sident Xi zur obersten Priorit√§t geworden ist. CH50cash (D1 Intervall) CH50cash n√§hert sich einer wichtigen Widerstandszone, die seit letztem September zu Umkehrungen gef√ľhrt hat. Bullen m√ľssen einen Schlusskurs √ľber dem 38,2 % Fibonacci-Retracement-Level erreichen, um diesen Widerstand zu brechen. B√§ren hingegen werden einen erneuten Test des 61,8 % Fibonacci-Retracement-Levels anstreben. Der RSI befindet sich in einer bullischen Divergenz und n√§hert sich der √ľberkauften Zone, w√§hrend der MACD nach einem bullischen Crossover ansteigt.

