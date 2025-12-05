Chart des Tages 🔴 CHN.cash (05.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze Chinas Aktienmarkt erholt sich leicht

Technologiesektor im Fokus

Positive Analystenstimmung

Die Börse aktuell blickt heute nach Asien, wo chinesische Aktien am Freitag eine moderate Erholung verzeichneten. Trotz Zuwächsen bleibt das Gesamtbild gemischt: Während der Technologiesektor Stabilität zeigt, setzt der Immobilienmarkt seine Schwäche fort. Neue Impulse kommen jedoch aus dem spektakulären Börsendebüt eines Unternehmens, das oft als „Chinas Nvidia“ bezeichnet wird: Moore Threads. ► CHN.cash ISIN: HK0000004330 | WKN: 145734 | Ticker: CHN.cash ⭐ Key Takeaways Chinas Aktienmarkt erholt sich leicht: Steigende Kurse zwischen 0,6 % und 1,3 %, stärkster Zugewinn im HSCEI. Technologiesektor im Fokus: Moore Threads startet mit beeindruckenden +500 % und profitiert von Pekings Chip-Offensive. Positive Analystenstimmung: J.P. Morgan erwartet einen Rebound des MSCI China Index um 19 % bis 2026. Börse aktuell: Chinesische Aktien im Detail 📈 Chinesische Aktien legten am Freitag moderat zu und stiegen zwischen 0,60 % und 1,30 %. Der HSCEI in Hongkong stach mit den stärksten Gewinnen hervor.

Dennoch bleibt das Marktumfeld zwiespältig: Immobilienwerte setzen ihren Abwärtstrend fort. Technologieaktien bewegen sich weiterhin in einer Konsolidierungsphase.

💼 J.P. Morgan mit positiver Einschätzung für China 📊 Die Stimmung erhielt zusätzlichen Auftrieb durch eine neue Empfehlung von J.P. Morgan, die chinesische Vermögenswerte positiv bewertet. Die Bank sieht maßgebliche Treiber: Wachstum im KI-Sektor

Verbesserung der Margen

Höhere Kapitalrenditen

Verlagerung der liquiden Mittel in Investmentprodukte Prognose:

➡️ MSCI China Index +19 % bis 2026 🤖 Moore Threads: Das „Nvidia Chinas“ sorgt für Börsenfeuerwerk 🚀 Besonders im Fokus der Börse aktuell steht das Tech-Unternehmen Moore Threads, ein führender chinesischer KI-GPU-Entwickler, der stark von Peking gefördert wird. 📌 Highlights des IPO in Shanghai: Kursanstieg um nahezu 500 % nach dem Debüt

Kapitalaufnahme: 1,1 Milliarden USD (8 Mrd. Yuan)

Profitierte von geopolitischem Druck und Pekings Initiative für technologische Selbstständigkeit Die Rallye zeigt deutliche Investorenbegeisterung, begünstigt durch: Dynamisches Umsatzwachstum

Sinkende Verluste

Staatliche Unterstützung Moore Threads positioniert sich damit neben weiteren Schlüsselunternehmen wie:

Cambricon, Huawei, Enflame, Biren, Yangtze Memory und ChangXin, die vom erzwungenen Rückzug NVIDIAs aus China profitieren. 🧾 Fazit: Börse aktuell – China zwischen Risiken und neuen Chancen Trotz eines weiterhin schwächelnden Immobiliensektors sorgt die Technologiebranche für frischen Optimismus in China. Die spektakuläre Markteinführung von Moore Threads zeigt, dass Investoren bereit sind, auf strategische Wachstumssektoren zu setzen. Unterstützt durch positive Analystenstimmen und umfangreiche staatliche Förderung könnte der chinesische Tech-Markt einer der interessantesten Bereiche der Börse aktuell bleiben. CHN.cash Index Chart (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

