CHART des Tages 🔴 COCOA (17.07.2025)

Am Donnerstagmorgen kommt es zu einem starken R√ľckgang der Kakaopreise ‚Äď die ICE-Kakaoterminkontrakte (COCOA) fallen um mehr als 3 % und fallen damit auf das letzte Preisniveau vom Herbst 2024 zur√ľck. W√§hrend die Preise historisch hoch bleiben, k√ľhlt sich die Marktstimmung ab, da Anzeichen einer nachlassenden Nachfrage, insbesondere in Europa, allm√§hlich schwer ins Gewicht fallen. Alarmierende Daten aus dem europ√§ischen Kakaoverarbeitungssektor deuten auf eine anhaltende Phase der Nachfrageschw√§che bei anhaltend hohen Rohstoffkosten hin. Highlights des Kakaomarktes Die Kakaomahlungen in Europa gingen im zweiten Quartal 2025 im Jahresvergleich um 7,2 % zur√ľck und setzten damit den 2023 begonnenen Abw√§rtstrend fort ‚Äď der st√§rkste R√ľckgang seit zwei Jahrzehnten. Der R√ľckgang gegen√ľber dem Vorquartal betrug 6,9 %. Deutschland , Europas gr√∂√üter Kakaoverarbeiter, verzeichnete einen R√ľckgang von 17 % im Jahresvergleich , wobei einige Unternehmen wie Hanseatisches Chocoladen Kontor ganz aus dem Markt ausgestiegen sind.

Die weltweite Kakaoproduktion sank in der Saison 2023/24 um 12,9 %, was hauptsächlich auf Pflanzenkrankheiten, alternde Bäume und unbeständiges Wetter in der Elfenbeinküste und Ghana zurückzuführen ist – zusammen machen diese Länder rund 60 % des weltweiten Angebots aus. Diese Zahlen glichen die negativen Auswirkungen der sinkenden Nachfrage etwas aus.

Für 2024/25 wird eine Erholung der Produktion um 7,8 % prognostiziert, aber hohe Preise und anhaltende logistische Engpässe dämpfen weiterhin die Nachfrage. Kakao erreichte Anfang 2025 einen Rekordpreis von 12.000 USD/Tonne und wird derzeit um 9.000 USD gehandelt, wobei die Terminpreise bei 7.300 USD liegen – immer noch weit über dem historischen Durchschnitt.

Die Preisdifferenz zwischen Kakaobutter und Kakaopulver vergrößert sich rapide, wobei die Butterpreise um 25 % schneller steigen als die Pulverpreise. Dies drückt die Margen der Hersteller von Premium-Schokolade und erhöht das Risiko der Substitution (Pflanzenöle, alternative Fette).

Die Energiekosten sind seit 2020 um 40 % gestiegen, was die Gewinnmargen der europäischen Verarbeiter weiter unter Druck setzt – ein Trend, der sich in der rückläufigen Performance von Unternehmen wie Barry Callebaut widerspiegelt.

Die Kakaovorräte in den von ICE überwachten Häfen steigen, was auf eine Entspannung der Versorgungslage hindeutet. Das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage hat sich deutlich verbessert, sodass die Befürchtungen einer gravierenden Kakaoknappheit trotz anhaltender Pflanzenkrankheiten und Wetterkapriolen in Westafrika fast vollständig ausgeräumt sind. COCOA im Tageschart Auf Tagesbasis sind die Kakaokontrakte auf das Niveau des vierten Quartals 2024 zurückgefallen. Es bildet sich ein potenzielles bärisches Kopf-Schulter-Muster mit einem deutlichen Widerstand bei 11.200 USD und 12.500 USD und einer Nackenlinie bei 6.300 USD/Tonne. Ein bestätigter Durchbruch dieser Nackenlinie könnte den Weg für einen Test des 5.000-USD/Tonne-Bereichs ebnen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

