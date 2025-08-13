KEY TAKEAWAYS Politische Spannungen belasten den Dollar

EURUSD: Aufwärtstrend vorerst intakt ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Forex Aktuell: EURUSD Währungspaar auf dem Weg nach oben Seit Jahresbeginn 2025 zählt der Euro zu den stärksten Währungen neben dem Schweizer Franken, während der US-Dollar unter Druck steht. Die US-Präsidentenpolitik hat den Dollar auf das schwächste erste Halbjahr seit 1973 gedrückt. Doch welche Faktoren könnten den Forex-Markt und speziell das EURUSD Währungspaar in den kommenden Tagen bewegen? US-Inflationsdaten als Treiber Der Euro erreichte jüngst ein Zweiwochenhoch gegenüber dem Dollar – ausgelöst durch niedriger als erwartete US-Inflationszahlen. Solche Daten erhöhen den Druck auf die US-Notenbank Federal Reserve (Fed), die Zinsen zu senken, was den Dollar schwächt. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Märkte rechnen aktuell mit einer 96 %-igen Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im September, doch Gerüchte um einen stärkeren Schritt von 50 Basispunkten gewinnen an Dynamik. Unterstützung erhält diese Erwartung auch durch Aussagen von Finanzminister Scott Bessent, der eine „Jumbo“-Zinssenkung wie im Vorjahr befürwortet. Politische Spannungen in den USA US-Präsident Trump verstärkt den Druck auf die Fed und das Bureau of Labor Statistics (BLS). Wiederholte Angriffe auf Fed-Chef Jerome Powell und die Entlassung des BLS-Direktors nach Veröffentlichung unerwünschter Arbeitsmarktdaten wecken Zweifel an der Unabhängigkeit der Institutionen – ein Signal, das Investoren oft zu Lasten des US-Dollars werten. Geopolitik: Ukraine-Faktor bleibt Historisch betrachtet hat der Ukraine-Krieg den Euro belastet. Ein mögliches Friedensabkommen könnte das EURUSD Währungspaar jedoch stützen. Die bevorstehende Begegnung zwischen Trump und Putin am Freitag könnte hier richtungsweisend werden. Nach Kriegsausbruch im Jahr 2022 fiel der Euro von rund 1,14 USD auf Parität im Juli und erreichte im September ein Tief bei etwa 0,96 USD. Gründe waren u. a. die Energieabhängigkeit Europas von Russland und die zögerliche Zinspolitik der EZB. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Technische Analyse des EURUSD Währungspaares Solange der Kurs über 1,16 USD bleibt, ist der Aufwärtstrend intakt. Die aktuelle Chartformation deutet auf eine Fortsetzung bis 1,20 USD hin. Der RSI liegt bei 58 (kein überkauftes Signal), der ADX bei 25 (solider, ausbaufähiger Trend). Fazit & Ausblick Das Basisszenario: Die Fed senkt im September die Zinsen, der US-Arbeitsmarkt bleibt schwach, und Trump dominiert die Politik. Dies spricht für einen weiter schwächelnden Dollar und eine mittelfristige Aufwertung des Euro.

Sollte es zu einem Frieden in der Ukraine kommen und sich die Eurozonen-Konjunktur erholen, sind Kursziele von 1,20–1,25 USD realistisch – allerdings mit möglichen Schwankungen.

