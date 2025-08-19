Dax Prognose & Chart des Tages: Rüstungsaktien unter Druck nach Ukraine-Gesprächen Die gestrigen Gespräche im Weißen Haus haben deutliche Spuren an den Finanzmärkten hinterlassen. Immer klarer wird, dass die finanzielle Unterstützung für die Ukraine vor allem von Europa getragen werden soll – die lukrativen Rüstungsaufträge jedoch überwiegend an amerikanische Waffenhersteller gehen. ►DAX (Future): WKN: 846959 | ISIN: DE0008469594 | Ticker: FDAX | CFD: DE40

Bis vor Kurzem war die Erwartung groß, dass die europäische Verteidigungsindustrie zu einem wichtigen Wachstumstreiber für die lokalen Börsen wird. Kapitalzuflüsse und eine stärkere industrielle Entwicklung schienen wahrscheinlich. Nun zeigt sich jedoch: Europas Rolle beschränkt sich größtenteils auf die Finanzierung, nicht auf die Produktion. Entsprechend brechen die Kurse europäischer Rüstungsunternehmen ein – ein klares Zeichen für die Enttäuschung der Anleger. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Chart des Tages: Rheinmetall im Fokus Besonders stark reagiert heute die deutsche Rheinmetall-Aktie, die fast 4 % verliert. Grund ist die Ankündigung des ukrainischen Präsidenten, Waffen im Wert von rund 100 Milliarden US-Dollar direkt in den USA zu kaufen – finanziert mit EU-Mitteln. Für europäische Konkurrenten ist das ein herber Schlag, der die Stimmung an den Märkten kurzfristig belastet. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Dax Prognose: Stabiler Aufwärtstrend trotz Unsicherheiten Trotz der Schwäche im Verteidigungssektor zeigt sich der deutsche Leitindex DAX / DE40 robust. Die übergeordnet positive Stimmung am Aktienmarkt sorgt dafür, dass der Aufwärtstrend intakt bleibt. Wichtige Unterstützungen: Die 50- und 100-Tage-EMA, die in der Vergangenheit häufig als Widerstand für Verkäufer dienten.

Wichtiger Widerstand: Das historische Hoch bei rund 24.735 Punkten, das als zentrale Marke für die weitere Entwicklung gilt. Damit bleibt die kurzfristige Dax Prognose positiv, auch wenn die Unsicherheit im Rüstungssektor weiterhin für Volatilität sorgen könnte. 👉 Fazit: Während europäische Rüstungsaktien unter Druck geraten, bestätigt der Chart des Tages die Stärke des deutschen Leitindex. Die aktuelle Dax Prognose bleibt freundlich, solange die genannten Unterstützungszonen halten. GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

