Krypto aktuell: In der zweiten Hälfte der gestrigen Handelssitzung erlebten Bitcoin und wichtige Altcoins einen deutlichen Kursschub, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Executive Order unterzeichnet hatte. Diese erweitert die Anlagemöglichkeiten von 401(k)-Rentenplänen auf alternative Assets wie Kryptowährungen, Private Equity und Immobilien. Ethereum: ISIN XC000A2YY651 | WKN: A2YY65 | Ticker: ETH Dieser Schritt könnte den über 12 Billionen US-Dollar schweren US-Rentenmarkt für digitale Assets öffnen und das Interesse institutioneller Investoren erheblich steigern. Bitcoin kletterte kurzzeitig über die Marke von 117.000 US-Dollar, bevor er sich bei etwa 116.600 US-Dollar einpendelte. Altcoins schnitten dabei sogar noch besser ab. Allerdings bringt diese regulatorische Öffnung auch höhere Risiken und mögliche rechtliche Herausforderungen für Anbieter mit sich. Aufgrund von Treuepflichten nach dem ERISA Act, möglicher Klagen und hoher Volatilität könnte die tatsächliche Einführung von Krypto-Investments in 401(k)-Plänen dennoch nur schrittweise erfolgen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Ethereum Prognose: Ethereum gehörte zu den größten Gewinnern des Tages, unterstützt durch starke Zuflüsse in Krypto-ETFs. Nachdem ETH Anfang August zunächst um 12,30 % gefallen war, legte die zweitgrößte Kryptowährung inzwischen um 16,50 % zu – allein gestern um 6,2 % auf 3.920 US-Dollar. Damit testet Ethereum nun einen wichtigen Widerstand knapp unter der psychologischen Marke von 4.000 US-Dollar. Sollte dieser durchbrochen werden, könnte die Ethereum Prognose kurzfristig weitere Aufwärtsziele im Bereich von 4.200 bis 4.500 US-Dollar in den Fokus rücken. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

