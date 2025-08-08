mehr
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
CHART des Tages 🔴 Ethereum: Trump-Order treibt BTC & ETH auf neue Hochs (08.08.2025)

11:09 8. August 2025

Krypto aktuell:

In der zweiten Hälfte der gestrigen Handelssitzung erlebten Bitcoin und wichtige Altcoins einen deutlichen Kursschub, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Executive Order unterzeichnet hatte. Diese erweitert die Anlagemöglichkeiten von 401(k)-Rentenplänen auf alternative Assets wie Kryptowährungen, Private Equity und Immobilien.

Ethereum: ISIN XC000A2YY651 | WKN: A2YY65 |  Ticker: ETH

Dieser Schritt könnte den über 12 Billionen US-Dollar schweren US-Rentenmarkt für digitale Assets öffnen und das Interesse institutioneller Investoren erheblich steigern. Bitcoin kletterte kurzzeitig über die Marke von 117.000 US-Dollar, bevor er sich bei etwa 116.600 US-Dollar einpendelte. Altcoins schnitten dabei sogar noch besser ab. Allerdings bringt diese regulatorische Öffnung auch höhere Risiken und mögliche rechtliche Herausforderungen für Anbieter mit sich. Aufgrund von Treuepflichten nach dem ERISA Act, möglicher Klagen und hoher Volatilität könnte die tatsächliche Einführung von Krypto-Investments in 401(k)-Plänen dennoch nur schrittweise erfolgen.

Ethereum Prognose:

Ethereum gehörte zu den größten Gewinnern des Tages, unterstützt durch starke Zuflüsse in Krypto-ETFs. Nachdem ETH Anfang August zunächst um 12,30 % gefallen war, legte die zweitgrößte Kryptowährung inzwischen um 16,50 % zu – allein gestern um 6,2 % auf 3.920 US-Dollar. Damit testet Ethereum nun einen wichtigen Widerstand knapp unter der psychologischen Marke von 4.000 US-Dollar. Sollte dieser durchbrochen werden, könnte die Ethereum Prognose kurzfristig weitere Aufwärtsziele im Bereich von 4.200 bis 4.500 US-Dollar in den Fokus rücken.

Ethereum Prognose im Chart des Tages

 Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

 

 

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte

Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.

Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!

Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.

XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.

RISIKOHINWEIS für CFD

CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.

