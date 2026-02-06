EURUSD Prognose: Chart des Tages zeigt Rücklauf unter 1,18

- EURUSD Prognose: EUR/USD bleibt knapp unter 1,18 und zeigt kurzfristig Schwäche
- Chart des Tages: Der Bereich um 1,18 wirkt als zentrale Widerstandszone
- Markttreiber: Schwächere EU-Industriedaten und Risk-off-Stimmung belasten den Euro
- EURUSD Prognose: EUR/USD bleibt knapp unter 1,18 und zeigt kurzfristig Schwäche
- Chart des Tages: Der Bereich um 1,18 wirkt als zentrale Widerstandszone
- Markttreiber: Schwächere EU-Industriedaten und Risk-off-Stimmung belasten den Euro
Das Währungspaar EUR/USD notiert aktuell bei rund 1,17953 und bleibt damit knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 1,18. Die Marktbewegungen sind von moderater Volatilität geprägt, ausgelöst durch neue Konjunkturdaten aus Europa sowie frische Signale vom US-Arbeitsmarkt.
►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD
Nach dem jüngsten Anstieg kam es zu einem Rücksetzer von lokalen Hochs. Grund dafür ist, dass die Impulse aus europäischen Industriedaten sowie aus der Kommunikation der EZB nicht stark genug waren, um den vorherigen Aufwärtstrend kurzfristig zu bestätigen. Anleger agieren weiterhin vorsichtig und beobachten sowohl die Stimmung an den Märkten als auch die Erwartungen rund um den neuen Vorsitzenden der US-Notenbank.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Chart des Tages: EUR/USD bleibt im Aufwärtstrend, aber unter Druck
Der Chart des Tages zeigt, dass EUR/USD zwar weiterhin in einer übergeordneten Aufwärtsstruktur handelt, kurzfristig jedoch ein klarer Widerstand im Bereich 1,18 besteht. Solange der Kurs darunter bleibt, ist das Potenzial für eine technische Korrektur erhöht – auch wenn das langfristige Bild weiterhin eurofreundlich bleibt.
Was bewegt den EUR/USD heute? (EURUSD Prognose)
EZB: Zinspause und Warnung vor starkem Euro
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat gestern wie erwartet die Zinsen unverändert gelassen. In ihrer Kommunikation betonte sie eine relativ stabile Inflationslage, verwies jedoch auch auf das Risiko eines zu starken Euro. Damit signalisiert die EZB indirekt, dass ein weiterer deutlicher EUR-Anstieg derzeit nur begrenzten Spielraum hat.
Für die aktuelle EURUSD Prognose bedeutet das: Der Markt reagiert weniger auf die Entscheidung selbst, sondern stärker auf neue Daten und die allgemeine Risikostimmung.
US-Arbeitsmarkt: Schwächere Daten stützen kurzfristig den Euro
Neue Daten aus den USA deuten auf eine leichte Abkühlung am Arbeitsmarkt hin:
-
Challenger-Entlassungen stiegen von 35.000 auf 108.000
-
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lagen bei 231.000 (Erwartung: 213.000)
-
JOLTS Job Openings fielen auf 6,5 Mio. (Erwartung: 7,2 Mio.)
Diese Zahlen sprechen für eine nachlassende Dynamik am US-Arbeitsmarkt. Dennoch bleibt der Dollar relativ stabil, da Anleger weiterhin vorsichtig bleiben und die Zinserwartungen nicht abrupt kippen.
Risk-off-Stimmung: Schwache Daten aus Deutschland belasten den Euro
Zusätzlicher Druck kommt von schwächeren Industriedaten aus Deutschland sowie einem leichten Rückgang europäischer Aktienmärkte. Dies verstärkt eine moderate Risk-off-Stimmung, wodurch der Euro kurzfristig weniger Nachfrage erhält.
Im Ergebnis bleibt EUR/USD in einer engen Spanne und kämpft weiter mit der Zone um 1,18.
Neuer Fed-Chef: Märkte setzen auf Stabilität statt aggressive Zinssenkungen
Ein weiterer wichtiger Faktor für die aktuelle EURUSD Prognose sind Erwartungen an den neuen Vorsitzenden der US-Notenbank. Investoren hoffen auf eine unabhängige Fed, die sich nicht unter politischen Druck setzen lässt.
Der Markt geht aktuell davon aus, dass die Fed nicht zu schnellen und aggressiven Zinssenkungen greifen wird. Das stützt den US-Dollar, verhindert aber gleichzeitig extreme Bewegungen – auch eine starke USD-Aufwertung gegenüber dem Euro bleibt dadurch begrenzt.
EURUSD Prognose: Ausblick für die nächsten Handelstage
Kurzfristig bleibt EUR/USD unterhalb von 1,18 anfällig für Rücksetzer. Gleichzeitig ist die übergeordnete Trendstruktur weiterhin intakt, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Rückgänge eher als technische Korrektur einzustufen sind.
Solange sich die Marktstimmung nicht deutlich verschlechtert, bleibt der Euro grundsätzlich stabil – jedoch ohne klaren Impuls für einen nachhaltigen Ausbruch nach oben.
HANDELN BEIM BESTEN BROKER*
- Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
FAQ
Was ist die aktuelle EURUSD Prognose?
Die aktuelle EURUSD Prognose bleibt kurzfristig neutral bis leicht bearish. EUR/USD handelt knapp unter 1,18, was auf begrenztes Aufwärtspotenzial hindeutet, solange kein neuer fundamentaler Impuls entsteht.
Warum fällt EUR/USD heute?
EUR/USD gibt nach, weil schwächere Industriedaten aus Deutschland und eine moderate Risk-off-Stimmung den Euro belasten. Gleichzeitig bleibt der US-Dollar durch stabile Zinserwartungen gestützt.
Welche Rolle spielt die EZB für den EUR/USD Kurs?
Die EZB hat die Zinsen unverändert gelassen und vor einem zu starken Euro gewarnt. Dadurch wird eine weitere starke Euro-Aufwertung kurzfristig gebremst, weshalb der Markt stärker auf Konjunkturdaten reagiert.
Wie beeinflussen US-Arbeitsmarktdaten den EUR/USD?
Schwächere US-Arbeitsmarktdaten (höhere Jobless Claims, sinkende JOLTS-Stellenangebote) sprechen für eine leichte Abkühlung. Das könnte den Dollar mittelfristig schwächen, sorgt aber kurzfristig nur für begrenzte EUR/USD-Bewegungen.
Was zeigt der Chart des Tages beim EUR/USD?
Der Chart des Tages zeigt, dass EUR/USD unterhalb von 1,18 konsolidiert. Der Bereich gilt als wichtiger Widerstand, während die übergeordnete Aufwärtstrendstruktur weiterhin bestehen bleibt.
Kann EUR/USD wieder über 1,18 steigen?
Ein Anstieg über 1,18 ist möglich, wenn US-Daten weiter schwächer ausfallen oder die Risikostimmung an den Märkten wieder dreht. Ohne solche Impulse bleibt der Ausbruch jedoch unsicher.
Welche Marke ist kurzfristig entscheidend?
Die wichtigste kurzfristige Marke ist 1,18. Solange EUR/USD darunter bleibt, dominiert eine Seitwärts- bis Korrekturbewegung. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte neue Aufwärtsdynamik auslösen.
Welche Faktoren bestimmen die EURUSD Prognose in den nächsten Tagen?
Entscheidend sind neue US-Arbeitsmarktdaten, Inflationszahlen, Marktstimmung (Risk-on/Risk-off) sowie Aussagen der EZB und Erwartungen an die US-Notenbank unter dem neuen Fed-Chef.
BÖRSE HEUTE: Tech-Aktien treiben die Börse aktuell deutlich nach oben (09.02.2026)
Nasdaq 100 Index steigt – Tech-Rally belebt die Börse aktuell
TRADINGIDEE des Tages 🔴 Gold (09.02.2026)
Strategy Aktie im Fokus: Jetzt Aktien kaufen oder Vorsicht wegen Bitcoin-Abhängigkeit? ₿
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.