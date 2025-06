CHART des Tages 🔴 EURCHF Forexpaar (19.06.2025)

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,00 % gesenkt. Dies ist die sechste Senkung in Folge seit März 2024 und bringt die Kreditkosten an den Rand des negativen Bereichs. Der Schritt ist eine Reaktion auf die sinkende Inflation, die im Mai bei -0,1 % lag, sowie auf die anhaltende Stärke des Schweizer Frankens und die erhöhte globale wirtschaftliche Unsicherheit. Dies ist insbesondere auf die eskalierenden Handelsspannungen zurückzuführen. Die politischen Entscheidungsträger betonten, dass die Inflation kurzfristig unter dem Zielwert bleiben dürfte, was diese präventive Lockerung zur Stützung der Preisstabilität ohne Überlastung der Wirtschaft erforderlich mache. Die SNB bekräftigte zudem ihre Bereitschaft, bei Bedarf an den Devisenmärkten zu intervenieren. ►EURCHF: ISIN EU0009654078 | WKN 965407 | Ticker EUR/CHF In der Pressekonferenz nach der Entscheidung erklärte Präsident Martin Schlegel, dass die SNB „nun an der Schwelle zu negativen Zinsen“ stehe, einem Instrument, das zuvor eine entscheidende Rolle gespielt hatte, dessen unerwünschte Nebenwirkungen er jedoch einräumte. Schlegel und seine Kollegen Andrea Maechler, Tschudin und Martin wiesen auf die wachsenden globalen Risiken hin, insbesondere aufgrund von Handelsstreitigkeiten, die die Wachstumsaussichten für die Schweiz und die Weltwirtschaft trüben und die Volatilität an den Finanzmärkten erhöhen. Sie wiesen auch darauf hin, dass das Zinsumfeld in der Schweiz allmählich die Rentabilität der Banken belastet. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Trotz der Zinssenkung bleibt der Schweizer Franken eine der stärksten G10-Währungen, was die Nachfrage nach sicheren Anlagen widerspiegelt. Das EURCHF-Währungspaar fiel um 0,33 % auf 0,93841 und näherte sich damit seinem niedrigsten Stand seit Monaten. Die SNB rechnet für das zweite Halbjahr 2025 mit einem verhaltenen Wirtschaftswachstum, und die Inflation dürfte bis 2027 deutlich unter 1 % bleiben.  Quelle: xStation5 von XTB    GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat. Daytrading oder Investieren?! Welchen Broker auswählen? Die Handelsplattform. Welche Aktie auswählen? Wie mit Aktien Geld verdienen? ETFs und CFDs. Einfach "Alles", um die Börse von Anfang an zu verstehen. Jetzt reinschauen. Die ganze Playlist oder auch nur einzelne Folgen.

Teil 3: DIE BĂ–RSE UND ICH! đź”´ Was kann ich an der Börse erreichen: Ziele & WĂĽnsche  Â

