CHART des Tages 🔴EURNOK (29.06.2026)

Das Wichtigste in Kürze EURNOK legt kräftig zu

Ölpreis belastet die Krone

Forex Analyse

Die Börse aktuell richtet ihren Blick verstärkt auf den Devisenmarkt. Besonders das Währungspaar EURNOK steht im Fokus, nachdem der Euro gegenüber der norwegischen Krone innerhalb eines Monats um mehr als fünf Prozent aufgewertet hat. Hauptursache sind die deutlich gefallenen Ölpreise sowie veränderte Erwartungen an die Geldpolitik der Norges Bank. Für Anleger liefert die aktuelle Forex Analyse wichtige Hinweise darauf, wie sich Rohstoffpreise, geopolitische Entwicklungen und Zinserwartungen auf den Wechselkurs auswirken. Gleichzeitig deutet die Charttechnik auf eine spannende Ausgangslage hin. ► EURNOK WKN 965469 | ISIN EU0009654698 | Ticker: EURNOK ⚡ Key Takeaways 📈 EURNOK legt kräftig zu: Der Euro steigt gegenüber der norwegischen Krone um mehr als 5 % .

🛢️ Ölpreis belastet die Krone: Der Rückgang der Rohölpreise schwächt die rohstoffabhängige norwegische Währung.

📊 Forex Analyse: Der Aufwärtstrend bleibt intakt, kurzfristig signalisiert der RSI jedoch eine überkaufte Marktlage. 📊 Forex Analyse: Warum der EURNOK so stark gestiegen ist Das Währungspaar EURNOK gehört aktuell zu den auffälligsten Bewegungen am Devisenmarkt. Die wichtigsten Gründe: 📈 Anstieg des Wechselkurses um mehr als 5 % innerhalb eines Monats

🛢️ Rückgang des Brent-Ölpreises um rund 35 % gegenüber dem Mai-Hoch

🇳🇴 Schwächere norwegische Krone aufgrund sinkender Energiepreise Da Norwegen ein bedeutender Öl- und Gasexporteur ist, reagiert die Landeswährung besonders sensibel auf Veränderungen am Energiemarkt. 🛢️ Börse aktuell: Ölpreis bleibt entscheidender Einflussfaktor Der Rohstoffmarkt spielt für die norwegische Krone eine zentrale Rolle. Aktuell notieren: 🛢️ Brent-Rohöl bei rund 72 US-Dollar je Barrel

🛢️ WTI bei rund 70 US-Dollar Die abgeflachte Terminkurve deutet darauf hin, dass der Spielraum für weitere deutliche Preisrückgänge begrenzt sein könnte. Sollte sich der Ölpreis stabilisieren, könnte dies auch der norwegischen Krone wieder Unterstützung verleihen. 🌍 Geopolitik sorgt für Unsicherheit an der Börse aktuell Neben den Rohstoffpreisen beeinflussen geopolitische Entwicklungen den Devisenmarkt. Im Fokus stehen: ⚠️ Neue Spannungen zwischen den USA und dem Iran

🚢 Risiken für den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus

🤝 Wiederaufnahme diplomatischer Gespräche in Doha Eine erneute Eskalation könnte die Ölpreise schnell wieder steigen lassen und damit auch die Entwicklung der norwegischen Krone beeinflussen. 🏦 Geldpolitik: Weniger Zinserhöhungen erwartet Auch die Erwartungen an die Norges Bank haben sich verändert. Der Markt rechnet inzwischen mit: 📉 geringerer Wahrscheinlichkeit für zwei Zinserhöhungen bis Jahresende

💰 nachlassendem Inflationsdruck durch sinkende Energiepreise

📅 nächster Zinssitzung am 13. August Diese Neubewertung belastet die norwegische Krone zusätzlich. 📈 Inflation bleibt wichtiger Faktor Trotz der schwächeren Zinserwartungen bleibt die Inflation hoch. Besonders relevant: 📊 Kerninflation bei 3,4 %

📈 annualisierte Dreimonatsdynamik von rund 5 %

💼 verlangsamtes reales Lohnwachstum

🛍️ rückläufige Einzelhandelsumsätze Die wirtschaftlichen Daten sprechen derzeit für eine vorsichtigere Haltung der norwegischen Notenbank. 📉 Forex Analyse: Charttechnik signalisiert Vorsicht Aus technischer Sicht bleibt der Aufwärtstrend im EURNOK zunächst intakt. Die wichtigsten Signale: 📈 Kurs oberhalb der EMA50 , EMA100 und EMA150

📊 MACD bestätigt den bestehenden Aufwärtstrend

⚠️ RSI bei 72,2 Punkten signalisiert eine überkaufte Marktlage Damit besteht kurzfristig das Risiko einer Konsolidierung oder einer technischen Gegenbewegung, obwohl der übergeordnete Trend weiterhin positiv bleibt. 👀 Worauf Anleger jetzt achten sollten Für die weitere Entwicklung des Währungspaars dürften vor allem folgende Faktoren entscheidend sein: 🛢️ Entwicklung der Ölpreise

🏦 Aussagen der Norges Bank

🌍 Geopolitische Lage im Nahen Osten

📊 Neue Inflations- und Konjunkturdaten aus Norwegen Diese Faktoren könnten den nächsten Impuls für den EURNOK liefern. ⚠️ Risiken für die Forex Analyse Anleger sollten folgende Risiken berücksichtigen: 📈 unerwartet steigende Ölpreise

🏦 restriktivere Signale der Norges Bank

🌍 Eskalation geopolitischer Konflikte

📉 technische Gegenbewegung nach der überkauften Marktphase Diese Entwicklungen könnten die aktuelle Trendrichtung kurzfristig verändern. 🧾 Fazit: Forex Analyse sieht EURNOK weiter im Aufwärtstrend Die aktuelle Forex Analyse zeigt, dass der Euro gegenüber der norwegischen Krone weiterhin von mehreren Faktoren profitiert. Sinkende Ölpreise, niedrigere Zinserwartungen in Norwegen und die geopolitische Unsicherheit sprechen kurzfristig für einen starken Euro. Für die Börse aktuell bleibt jedoch insbesondere die Entwicklung am Rohstoffmarkt entscheidend. Sollte sich der Ölpreis stabilisieren oder die Norges Bank einen restriktiveren Zinspfad signalisieren, könnte die norwegische Krone wieder an Stärke gewinnen. Charttechnisch bleibt der Aufwärtstrend zwar intakt, der überkaufte RSI mahnt jedoch kurzfristig zur Vorsicht. EURNOK Chart (D1) Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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