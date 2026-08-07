Nasdaq 100 Prognose: Ölpreis & NFP im Fokus | Chart des Tages

Der Nasdaq 100 verzeichnet seit Anfang August eine dynamische Erholung. Nach der kräftigen Aufwärtsbewegung vom Dienstag rücken jedoch erneut Risiken in den Vordergrund. Steigende Ölpreise belasten die Stimmung, während gleichzeitig die Berichtssaison und der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht für neue Impulse sorgen könnten.

Für die aktuelle Nasdaq 100 Prognose stellt sich damit vor allem eine Frage: Kann der Technologieindex seine Erholung fortsetzen oder sorgen Ölpreise und NFP-Daten für einen erneuten Rücksetzer? Der Chart des Tages zeigt, welche technischen Marken jetzt entscheidend sind.

Steigende Ölpreise belasten den Nasdaq 100

Die Rally vom Dienstag mit einem Plus von 3,2% gehörte zu den stärksten Bewegungen des laufenden Jahres. Unterstützt wurde der Nasdaq 100 unter anderem von fallenden Rohölpreisen nach Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent. Bessent hatte gegenüber CNBC erklärt, dass möglicherweise bereits am selben oder folgenden Tag eine Vereinbarung über die Öffnung der Straße von Hormus erzielt und damit ein Schritt zur weiteren Normalisierung des Konflikts gemacht werden könnte. Dazu kam es jedoch nicht.

Aktuell steigen die Ölpreise wieder und sorgen damit für Gegenwind beim wichtigen US-Technologieindex.

Ein Barrel WTI-Rohöl kostet knapp 78 US-Dollar. Gegenüber dem Mittwochstief entspricht das einem Anstieg von rund 4,5%.

Auch der sogenannte Crack Spread bleibt auf einem sehr hohen Niveau. Er beschreibt die Differenz zwischen dem Rohölpreis und den Preisen der daraus gewonnenen Produkte wie Benzin oder Diesel.

Abbildung 1: Preis und Crack Spread für WTI-Rohöl (2025-2026)

Quelle: XTB Research, 07.08.2026

Auslöser der Preissteigerungen sind erneut Nachrichten aus dem Nahen Osten.

Iran und Oman nähern sich Berichten zufolge einer Vereinbarung zur Freigabe des Verkehrs durch die Straße von Hormus. Die Vereinbarung wartet derzeit offenbar auf die Zustimmung des iranischen Parlaments. Allerdings deutet wenig darauf hin, dass die vorgeschlagenen Bedingungen von den USA akzeptiert werden könnten.

Die Behörden in Teheran streben Berichten zufolge unter anderem folgende Bedingungen an:

ein vollständiges Durchfahrtsverbot für amerikanische und israelische Schiffe,

ein neues Gebührensystem, das unter anderem Versicherungs- und Umweltkosten berücksichtigt,

besondere Entschädigungszahlungen von als feindlich eingestuften Staaten im Gegenzug für die Wiederherstellung von Durchfahrtsrechten.

Damit bleibt der Ölpreis ein wichtiger Risikofaktor für die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose.

Berichtssaison unterstützt Technologieaktien

Unterstützung erhielt der Nasdaq 100 in der ersten Wochenhälfte auch durch die Quartalszahlen großer Unternehmen. Besonders deutlich fiel die Reaktion bei Palantir aus. Nach Veröffentlichung des Berichts für das zweite Quartal stieg die Aktie um rund 30%.

Die Entwicklung zeigt, dass Palantirs Produkte inzwischen nicht mehr nur eine Nischenlösung für Regierungsaufträge darstellen, sondern zunehmend als leistungsfähige Geschäftslösung für den privaten Sektor wahrgenommen werden.

Der Umsatz erreichte 1,94 Mrd. US-Dollar und stieg damit um 94% im Jahresvergleich. Für das dritte Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,16 Mrd. US-Dollar.

Der Gewinn je Aktie erreichte 0,41 US-Dollar, ein Plus von 256% im Jahresvergleich.

Abbildung 2: Palantir-Dashboard (07.08.2026)

Quelle: XTB Research, 07.08.2026

Auch die verbesserte Stimmung im Halbleitersektor wirkte sich positiv aus. Die Aktien konnten sich etwas von ihren lokalen Tiefständen lösen. Zusätzliche Unterstützung kam von den großen Hyperscalern, deren Quartalsberichte weiterhin hohe Investitionsausgaben zeigen. Bei Alphabet sollen die Investitionsausgaben 2026 rund 200 Mrd. US-Dollar erreichen.

Die Korrektur im Juli fiel allerdings so deutlich aus, dass der Philadelphia Semiconductor Index (SOX), der 30 der größten US-Unternehmen aus Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Verkauf von Halbleitern umfasst, derzeit noch rund 17% unter seinem Hoch notiert.

AMD zeigt die hohen Erwartungen am Halbleitermarkt

Die Zahlen von AMD konnten dem Sektor dagegen keinen entscheidenden zusätzlichen Impuls liefern. Die Ergebnisse waren zwar gut, reichten angesichts der hohen Erwartungen der Anleger jedoch nicht aus.

AMD übertraf die Markterwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie. Zudem präsentierte das Unternehmen eine besser als erwartete Prognose für das kommende Quartal.

Trotzdem fiel die AMD-Aktie um mehr als 10%.

Die Reaktion verdeutlicht, wie hoch die Erwartungen an Unternehmen aus dem Halbleitersektor inzwischen sind. Gute Ergebnisse allein reichen teilweise nicht mehr aus - Unternehmen müssen die Erwartungen deutlich übertreffen, um ihre aktuellen Bewertungen zu rechtfertigen.

Abbildung 3: AMD-Dashboard (07.08.2026)

Quelle: XTB Research, 07.08.2026

Weitere Quartalsberichte der großen Technologiekonzerne stehen in dieser Woche nicht mehr an. Heute dürfte sich die Aufmerksamkeit unter anderem auf die Zahlen von Take-Two Interactive, Wendy's und Under Armour richten. In der kommenden Woche folgen unter anderem Plug Power am Montag und Super Micro Computer am Dienstag. Beide Veröffentlichungen dürften für einzelne Aktien relevant sein, besitzen aber voraussichtlich weniger Potenzial, den Gesamtmarkt entscheidend zu bewegen.

Nasdaq 100 Prognose: NFP-Bericht wird zum wichtigsten Impulsgeber

Heute steht die wahrscheinlich wichtigste makroökonomische Veröffentlichung der Woche an. Um 13:30 Uhr werden die Non-Farm Payrolls (NFP) veröffentlicht, der zentrale monatliche Bericht zum US-Arbeitsmarkt. Nach der Fed-Sitzung im Juli, die weder eine Zinserhöhung noch größere Klarheit über die weiteren Schritte des geldpolitischen Ausschusses brachte, gingen die Markterwartungen hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen deutlich zurück. Das unterstützte den Aktienmarkt.

Anleger scheinen zunehmend daran zu zweifeln, dass auf die restriktive Kommunikation des neuen Fed-Vorsitzenden tatsächlich konkrete geldpolitische Maßnahmen folgen werden. Fast genau ein Jahr zuvor hatte Kevin Warsh sich bei FOX News offen hinter Donald Trump gestellt und erklärt, die Kritik des Präsidenten an Jerome Powells Geldpolitik sei gerechtfertigt. Damals kritisierte er die Fed dafür, die Zinsen zu langsam zu senken und sich zu stark auf nachlaufende Wirtschaftsdaten zu konzentrieren. Da die Fed sowohl Preisstabilität als auch maximale Beschäftigung gewährleisten soll, könnten Anzeichen einer Abkühlung des US-Arbeitsmarktes zu einer weiteren dovishen Anpassung des erwarteten US-Zinspfads führen.

Darauf deuten teilweise die in dieser Woche veröffentlichten ADP- und JOLTS-Daten hin. Beide blieben hinter den Markterwartungen zurück. Allerdings gelten die Daten unter normalen Bedingungen entweder als nachrangig, wie im Fall von ADP, oder werden mit erheblicher Verzögerung veröffentlicht, wie bei JOLTS. Zudem war ihre Korrelation mit den tatsächlichen NFP-Daten in den vergangenen Jahren vergleichsweise gering.

Abbildung 4: NFP und Beschäftigungskomponente des ISM PMI (2020-2026)

Quelle: XTB Research, 07.08.2026

Interessant ist zudem, dass Ökonomen die Zahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft in den vergangenen Jahren tendenziell unterschätzt haben. In 35 der vergangenen 50 Monate fiel der NFP-Wert letztlich besser aus als erwartet.

Für die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose könnte die Veröffentlichung deshalb entscheidend werden. Schwächere Arbeitsmarktdaten könnten Erwartungen an eine lockerere Geldpolitik verstärken und Wachstums- sowie Technologieaktien unterstützen. Überraschend starke Daten könnten dagegen neue Zinssorgen auslösen.

Chart des Tages: Nasdaq 100 mit technischem Kaufsignal?

Abbildung 5: Nasdaq [D1] (18.12.2025-07.08.2026)

Source: xStation, 07.08.2026

Der Chart des Tages zeigt den Nasdaq 100 seit Dezember 2025. Seit März 2026 befindet sich der Index in einem klaren langfristigen Aufwärtstrend. Nach einem lokalen Hoch bei rund 30.760 Punkten setzte eine natürliche Abwärtskorrektur ein, durch die ein Teil der vorherigen Kursgewinne abgegeben wurde. Aktuell bewegt sich der Nasdaq 100 um 29.600 Punkte und zeigt deutliche Anzeichen dafür, dass die Korrektur auslaufen und der übergeordnete Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden könnte.

Für die Käuferseite war insbesondere die erfolgreiche Verteidigung wichtiger Unterstützungszonen in der zweiten Julihälfte entscheidend. In den vergangenen Tagen gelang es den Bullen, den Kurs mit Dynamik wieder über den exponentiellen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt zu drücken. Der EMA 50 liegt aktuell bei rund 29.077 Punkten. Das ist ein wichtiges technisches Signal. Der Sprung über den EMA 50 deutet darauf hin, dass die Käufer kurzfristig wieder die Kontrolle übernommen haben.

RSI bestätigt positives Momentum

Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) unterstützt das konstruktive technische Bild. Der RSI ist von unten über die neutrale Marke von 50 Punkten gestiegen. Damit bestätigt der Momentum-Indikator die zunehmende Stärke der Käufer. Gleichzeitig befindet sich der RSI noch deutlich unterhalb des überkauften Bereichs. Aus technischer Sicht besteht somit weiterhin Spielraum für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Nasdaq 100 Prognose: Welche Marken sind jetzt wichtig?

Für die weitere Nasdaq 100 Prognose stehen vor allem drei Kursbereiche im Mittelpunkt:

29.077 Punkte: Der EMA 50 bildet eine wichtige kurzfristige Unterstützung. Solange der Nasdaq 100 oberhalb dieser Marke notiert, bleibt das technische Bild konstruktiv.

29.600 Punkte: In diesem Bereich bewegt sich der Index aktuell. Eine Stabilisierung könnte den Ausgangspunkt für einen erneuten Angriff auf die bisherigen Hochs bilden.

30.760 Punkte: Das jüngste lokale Hoch stellt den entscheidenden Widerstand dar. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte den übergeordneten Aufwärtstrend bestätigen und ein neues technisches Kaufsignal liefern.

Auf der Unterseite würde dagegen insbesondere ein nachhaltiger Rückfall unter den EMA 50 das kurzfristig positive Chartbild wieder eintrüben.

Experten Fazit zur Nasdaq 100 Prognose

Die technische Ausgangslage für den Nasdaq 100 hat sich nach der Korrektur wieder verbessert. Die Rückkehr über den EMA 50 und der Anstieg des RSI über die Marke von 50 Punkten sprechen dafür, dass die Käufer wieder an Stärke gewinnen. Kurzfristig treffen allerdings mehrere wichtige Einflussfaktoren aufeinander. Steigende Ölpreise sorgen für Gegenwind, während die robuste Berichtssaison und mögliche Hoffnungen auf eine lockerere US-Geldpolitik den Technologiesektor unterstützen.

Der wichtigste kurzfristige Impuls dürfte vom heutigen NFP-Arbeitsmarktbericht kommen. Schwächere Daten könnten Zinssenkungserwartungen verstärken und damit insbesondere zinssensitive Technologieaktien unterstützen. Ein überraschend robuster Arbeitsmarkt könnte dagegen die Erwartungen an eine restriktivere Fed-Politik wiederbeleben.

Aus technischer Sicht bleibt die Nasdaq 100 Prognose konstruktiv, solange der Index oberhalb des EMA 50 bei rund 29.077 Punkten notiert. Auf der Oberseite bleibt das lokale Hoch bei etwa 30.760 Punkten die entscheidende Hürde.

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Michał Jóźwiak, Finanzmarktanalyst bei XTB

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose

Wie ist die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die technische Ausgangslage für den Nasdaq 100 ist derzeit konstruktiv. Der Index ist über den EMA 50 zurückgekehrt und der RSI liegt wieder oberhalb von 50 Punkten. Kurzfristig bleiben jedoch der NFP-Bericht und die Entwicklung der Ölpreise wichtige Risikofaktoren.

Welche Unterstützung ist beim Nasdaq 100 aktuell wichtig?

Eine wichtige technische Unterstützung liegt am EMA 50 bei rund 29.077 Punkten. Ein nachhaltiger Rückfall darunter könnte das kurzfristig positive Chartbild abschwächen.

Wo liegt der wichtigste Widerstand beim Nasdaq 100?

Der wichtigste Widerstand liegt derzeit am lokalen Hoch bei rund 30.760 Punkten. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke könnte eine Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends signalisieren.

Warum sind die NFP-Daten für den Nasdaq 100 wichtig?

Die NFP-Daten liefern Hinweise auf die Entwicklung des US-Arbeitsmarktes und können dadurch die Zinserwartungen beeinflussen. Schwächere Arbeitsmarktdaten könnten Erwartungen an eine lockerere Geldpolitik unterstützen, was insbesondere für Technologie- und Wachstumsaktien positiv sein kann.

Warum belasten steigende Ölpreise den Nasdaq 100?

Höhere Ölpreise können den Inflationsdruck erhöhen und dadurch Erwartungen an eine länger restriktive Geldpolitik verstärken. Steigende Marktzinsen beziehungsweise höhere Zinserwartungen können besonders hoch bewertete Technologie- und Wachstumsaktien belasten.

Was zeigt der Chart des Tages beim Nasdaq 100?

Der Chart des Tages zeigt eine technische Erholung des Nasdaq 100 nach der jüngsten Korrektur. Die Rückkehr über den EMA 50 und ein RSI oberhalb von 50 Punkten sprechen derzeit für zunehmendes positives Momentum.