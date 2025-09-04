EURSEK Prognose & Forex Aktuell: Inflation und PMI-Daten aus Schweden Die EURSEK Prognose erhält neue Impulse durch die aktuellen Inflations- und Konjunkturdaten aus Schweden. Das vorläufige Verbraucherpreisindex-Ergebnis (CPI) für August zeigte einen Anstieg der Gesamtinflation auf 1,1 % im Jahresvergleich (zuvor 0,8 % im Juli) – der höchste Wert seit Februar. Auf Monatsbasis sanken die Verbraucherpreise jedoch um 0,4 %. ►EURSEK WKN: 965467 | ISIN: EU0009654672 | Ticker: EUR/SEK Die von der Riksbank bevorzugte Kennzahl CPIF stieg auf 3,3 % im Jahresvergleich (von 3,0 % zuvor, über den Erwartungen von 3,2 %). Ohne Energie fiel der CPIF leicht auf 2,9 % (von 3,2 %). Dieses gemischte Bild signalisiert anhaltenden Inflationsdruck, auch wenn die Gesamtinflation weiterhin unter dem 2 %-Ziel liegt. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Konjunktur: Schwedens PMI steigt wieder Auf der Aktivitätsseite erholten sich die Einkaufsmanagerindizes (PMI) im August deutlich. Der Dienstleistungsindex kletterte auf 53,4, der Composite PMI auf 53,9, nachdem beide im Juli zurückgegangen waren. Der Anstieg war vor allem durch stärkere Beschäftigung und eine höhere Nachfrage getrieben. Damit deutet sich an, dass die Abschwächung der schwedischen Wirtschaft im Sommer nur vorübergehend war. Diese Entwicklung verringert die Wahrscheinlichkeit einer schnellen Zinssenkung durch die Riksbank. Auswirkungen auf die EURSEK Prognose Die Märkte erwarten nun, dass die Riksbank den Leitzins bei 2,0 % am 23. September unverändert lässt. Zinssenkungserwartungen verschieben sich zunehmend in Richtung November. Direkt nach Veröffentlichung der Inflationsdaten reagierte der Devisenmarkt: EURSEK stieg um 0,2 % von 10,98 auf 11,00 und prallte damit von einer wichtigen Unterstützungsmarke ab. Die schwedische Krone (SEK) gehörte damit heute zu den schwächsten Währungen im G10-Raum. Quelle: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in SEK. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Forex Aktuell: Was Trader jetzt beachten sollten Für Trader bleibt die EURSEK Prognose stark von Inflationsdaten und Riksbank-Entscheidungen geprägt. Kurzfristig signalisiert die Kombination aus schwächerem SEK und stabilen PMI-Daten, dass der Euro gegenüber der Krone Unterstützung findet. Im Fokus von Forex Aktuell stehen nun: Die Zinsentscheidung der Riksbank am 23. September

Weitere Inflations- und PMI-Daten im Herbst

Die Entwicklung globaler Risikoaversion, die traditionell Einfluss auf die SEK hat





