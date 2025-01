Chart des Tages 🔴 EURSEK Forexpaar (29.01.2025)

Riksbank senkt Zinssatz auf 2,25 % angesichts schwacher Konjunktur ¬† Vor wenigen Augenblicken hat die Schwedische Zentralbank (Riksbank) ihre Entscheidung √ľber die Zinss√§tze bekannt gegeben. Die Riksbank senkte ihren Zinssatz um 0,25 Prozentpunkte auf 2,25 %, womit die geldpolitische Lockerung im aktuellen Zyklus seit Mai insgesamt 1,75 Prozentpunkte betr√§gt. Die Entscheidung entsprach den Erwartungen. Die schwedischen Banken SEB und Swedbank rechnen in diesem Jahr mit mindestens einer weiteren Zinssenkung, wodurch der Zinssatz m√∂glicherweise auf 2,0 % sinken k√∂nnte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen ‚ĖļEURSEK WKN: 965467 | ISIN: EU0009654672 | Ticker: EUR/SEK Der Inflationsdruck entspricht dem 2 %-Ziel, w√§hrend die Wirtschaftst√§tigkeit weiterhin schwach ist, aber Anzeichen einer Erholung zeigt. Die Bank hielt an ihrer Prognose vom Dezember fest, ist aber weiterhin bereit, die Zinss√§tze anzupassen, falls sich die Inflation oder die Wachstumsdynamik √§ndern. Es wird erwartet, dass der niedrigere Zinssatz die Nachfrage allm√§hlich ankurbeln wird, was sowohl den Haushalten als auch den Unternehmen zugutekommen wird. PROGNOSEN DER BANK Die Swedbank prognostiziert ein BIP-Wachstum von 2 % im Jahr 2025 und 3 % im Jahr 2026 sowie einen Anstieg der Immobilienpreise um 5 % bzw. 7 %. Die Bank geht davon aus, dass der Konsum der privaten Haushalte bis zum Sommer anziehen wird, was auf niedrigere Zinss√§tze, einen Anstieg der Reall√∂hne und Steuersenkungen zur√ľckzuf√ľhren ist. In √§hnlicher Weise erwartet die SEB eine Trendwende im Jahr 2025, die von einer Verbesserung der Finanzlage der privaten Haushalte abh√§ngt, die den Konsum ankurbelt. Reaktion auf EURSEK (Euro - Schwedische Krone) Die angek√ľndigte Entscheidung entsprach den Erwartungen des Marktes. Die Erkl√§rung der Riksbank stand auch im Einklang mit ihren Prognosen von zuvor. Infolgedessen gab es nach der Ank√ľndigung keine nennenswerte Reaktion auf den EURSEK-Wechselkurs. Nach einer kurzen Phase h√∂herer Volatilit√§t ist der Wechselkurs wieder auf das Niveau vor der Ank√ľndigung zur√ľckgekehrt. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† SO SEHEN GEWINNER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

