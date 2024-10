Chart des Tages 🔴 EURUSD (01.10.2024)

Das Währungspaar EUR/USD hat heute eine erhebliche Volatilität erfahren, wobei der Euro gegenüber dem Dollar trotz gemischter Wirtschaftsdaten an Stärke gewonnen hat. Dies geschieht vor dem komplexen Hintergrund von Inflationszahlen der Eurozone, PMI-Daten des verarbeitenden Gewerbes und sich verändernden Erwartungen an die Geldpolitik. Das Währungspaar wird derzeit um 1,11 gehandelt, was einem Tagesverlust von 0,23 % entspricht. Die Widerstandsfähigkeit des EUR/USD Forexpaares zeigt sich trotz der Tatsache, dass die Inflation in der Eurozone zum ersten Mal seit drei Jahren unter das 2%-Ziel der Europäischen Zentralbank gefallen ist. Der vorläufige Verbraucherpreisindex für September lag bei 1,8 % im Jahresvergleich, gegenüber 2,2 % im August. Dieser Rückgang der Inflation hat die Erwartungen des Marktes hinsichtlich möglicher Zinssenkungen durch die EZB befeuert, wobei die Trader nun mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer Senkung um 25 Basispunkte im Oktober ausgehen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Entwicklung des US-Dollars war ein entscheidender Faktor, der das Währungspaar beeinflusst hat. Der Dollar-Index (DXY) hat derzeit Schwierigkeiten, seine jüngsten Gewinne zu halten, da er durch die zunehmende Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen der Federal Reserve nach den in der letzten Woche kühler als erwarteten PCE-Inflationsdaten unter Druck gerät. Der Kernindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE), der bevorzugte Inflations  Quelle: Bloomberg Financial LP Diese Inflationsdaten, in Verbindung mit den heutigen Zahlen aus der Eurozone, haben die Erwartungen des Marktes auf deutliche Zinssenkungen sowohl durch die EZB als auch durch die Federal Reserve angeheizt. Derzeit rechnen die Trader mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte durch die EZB im Oktober, während auch die Erwartungen für Zinssenkungen durch die Fed gestiegen sind. Diese Erwartungen für eine lockerere Geldpolitik auf beiden Seiten des Atlantiks haben zur jüngsten Volatilität des Währungspaares EUR/USD beigetragen. Zu dem komplexen Marktbild tragen auch die gemischten Einkaufsmanagerindizes (PMI) aus der verarbeitenden Industrie der Eurozone bei. Während sich der Einkaufsmanagerindex für die verarbeitende Industrie der Eurozone insgesamt leicht auf 45,0 verbesserte, befindet er sich weiterhin im Kontraktionsbereich. Die starke Leistung Spaniens (53,0) wurde durch die anhaltende Schwäche in Deutschland (40,6) ausgeglichen, was die unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen innerhalb des Währungsblocks deutlich macht. Für Trader und Investoren sind in den kommenden Tagen folgende Schlüsselfaktoren zu beachten: Die heute im Laufe des Tages erwarteten US-ISM-Daten für das verarbeitende Gewerbe könnten die Erwartungen an die Politik der Fed beeinflussen.

Kommentare von EZB-Vertretern, insbesondere nach dem Vorschlag von EZB-Ratsmitglied Olli Rehn, „mehr Gründe für eine Zinssenkung auf der Sitzung im Oktober zu schaffen“.

Die US-Beschäftigungsdaten dieser Woche, einschließlich der ADP-Zahlen und des entscheidenden Nonfarm Payrolls-Berichts.

Jegliche weitere Entwicklungen bei den Wirtschaftsindikatoren der Eurozone, insbesondere im Zusammenhang mit Inflation und Wachstum.

Die Auswirkungen globaler geopolitischer Spannungen auf die Risikostimmung und die Zuflüsse in sichere Häfen. Die EUR/USD-Kurse werden wahrscheinlich weiterhin empfindlich auf diese Entwicklungen sowie auf jegliche Verschiebungen in den geldpolitischen Erwartungen der EZB und der Federal Reserve reagieren. Die jüngste Bewegung des Währungspaares hat es in Richtung technischer Schlüsselwerte gedrängt, wobei der Widerstand bei etwa 50 % des Fibonacci-Retracement-Levels liegt. Der allgemeine Trend bleibt jedoch ungewiss, da die Wirtschaftsdaten und die Erwartungen an die Geldpolitik der Zentralbanken in der Eurozone und den Vereinigten Staaten voneinander abweichen.  EURUSD im Tageschart EUR/USD wird heute 0,2 % niedriger gehandelt und liegt 0,92 % unter den jüngsten Höchstständen. Es hat die 61,8 %-Fibonacci-Retracement-Marke durchbrochen und liegt nun über der 50 %-Fibonacci-Retracement-Marke, die für den heutigen Handelstag als Widerstand bzw. Unterstützung fungieren wird. In den letzten zwei Wochen befand sich der RSI in einer rückläufigen Divergenz und bildete niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs. Der MACD hat gestern ein Verkaufssignal ausgegeben, was den rückläufigen Ausblick weiter verstärkt. Das 38,2 % Fibonacci-Retracement-Level bei 1,0827 könnte getestet werden. Damit die Bullen die Kontrolle zurückgewinnen können, müssen die US-Daten heute viel schwächer als erwartet ausfallen, was möglicherweise Wetten auf eine gemäßigte Fed befeuert. Quelle: xStation5 von XTB  2024 KENNT EINEN SIEGER!  AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

