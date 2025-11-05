EURUSD Prognose & Chart des Tages – Aktuelle EUR/USD Analyse und Ausblick

Der europäische Dienstleistungssektor wächst, aber der Euro kann keinen Vorteil erzielen

Das Wichtigste in Kürze

Der EUR/USD-Kurs handelt derzeit bei rund 1,1481 USD pro Euro. Die Entwicklung des Währungspaares wird von mehreren Faktoren auf beiden Seiten des Atlantiks beeinflusst. Während die Eurozone positive Wirtschaftssignale sendet, bleibt die Stärke des US-Dollars und die Dynamik der amerikanischen Makrodaten der wichtigste Treiber. Hinzu kommt die Unsicherheit durch den anhaltenden US-Government-Shutdown, der die Märkte weiter belastet. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Was bewegt den EUR/USD heute? – Chart des Tages In einem Umfeld globaler Risikovermeidung bleibt der US-Dollar ein sicherer Hafen.

Die jüngsten PMI-Daten der Eurozone stiegen im Oktober auf 52,5 (nach 51,2 im September). Ein starkes Dienstleistungsgewerbe und neue Aufträge auf Rekordniveau verbessern den Ausblick für den Euro. Dennoch bleibt die Industrieproduktion stabil, und einige Länder – etwa Frankreich – kämpfen weiterhin mit wirtschaftlichen Herausforderungen. Auf der anderen Seite zeigen die ADP-Beschäftigungsdaten solide Zuwächse im US-Privatsektor. Dies stärkt den Dollar und führt zu einer leichten Korrektur im EURUSD Chart des Tages. Die Märkte warten nun auf weitere Impulse – insbesondere vom ISM-Index und den offiziellen US-Arbeitsmarktzahlen, die den Aufwärtstrend bestätigen könnten. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Politische Unsicherheit in den USA drückt auf den EUR/USD Der US-Government-Shutdown dauert inzwischen mehr als 34 Tage an – die zweitlängste Phase dieser Art in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Die Blockade zwischen Demokraten und Republikanern lähmt die Regierung, verzögert wirtschaftliche Veröffentlichungen und erhöht die Marktunsicherheit. Ein mögliches Fortbestehen des Shutdowns bis Ende November würde zusätzliche Volatilität in die EURUSD Prognose bringen. Marktstimmung und Zentralbanken im Fokus Nach einer Korrektur der Technologiewerte haben viele Investoren Kapital aus risikoreicheren Anlagen abgezogen. Diese Mittel fließen verstärkt in sichere Häfen wie den US-Dollar – was den EUR/USD-Kurs weiter unter Druck setzt. Zudem deutet die US-Notenbank (Fed) ein mögliches Ende ihres Zinssenkungszyklus an. Die Europäische Zentralbank (EZB) hält die Zinsen weitgehend stabil, was dem Euro aktuell keinen klaren Vorteil gegenüber dem Dollar verschafft. Fazit: EURUSD Prognose bleibt vorsichtig Die EURUSD Prognose bleibt kurzfristig neutral bis leicht negativ, da die Dollarstärke anhält und die US-Daten solide bleiben. Erst eine nachhaltige Entspannung im US-Haushaltsstreit oder überraschend positive Daten aus der Eurozone könnten dem Euro wieder Auftrieb geben. Chart des Tages Fazit: Solange der Kurs unter 1,15 USD bleibt, überwiegt der Druck auf die Gemeinschaftswährung. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

