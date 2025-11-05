Öl Preis stabilisiert sich nach US-Lagerdaten – Nachfrage stützt Markt

Das Wichtigste in Kürze Unerwarteter Anstieg der Rohölvorräte

Treibstofflager schrumpfen stark

Öl Preis stabil bei 60 USD

Der Öl Preis zeigt sich nach Veröffentlichung der neuesten US-Lagerdaten widerstandsfähig.

Obwohl die Rohölvorräte deutlich stärker gestiegen sind als erwartet, bleibt die Stimmung am Rohstoffmarkt stabil. Der Preis für WTI-Rohöl hält sich um 60 USD pro Barrel, da die sinkenden Benzin- und Destillatbestände auf eine robuste Kraftstoffnachfrage hindeuten. ► WTI Öl ISIN: XC0007924514 | WKN: 792451 | Ticker: OIL.WTI 🧠 Drei Key Takeaways 📈 Unerwarteter Anstieg der Rohölvorräte: +5,2 Mio. Barrel (Prognose: –0,286 Mio.) – deutlich über den Erwartungen.

⛽ Treibstofflager schrumpfen stark: Benzin –4,7 Mio. Barrel, Destillate –0,6 Mio. Barrel – Hinweis auf steigende Nachfrage.

💵 Öl Preis stabil bei 60 USD: Nach anfänglichem Rückgang kehrt der Markt zur Ruhe zurück – Käufer verteidigen die Unterstützungszone. 🛢️ US-Lagerdaten im Überblick Die heute veröffentlichten Zahlen zeigen ein gemischtes Bild: Rohöl: +5,2 Mio. Barrel

Benzin: –4,7 Mio. Barrel

Destillate: –0,64 Mio. Barrel Während die steigenden Rohölbestände auf eine geringere Raffinerieauslastung hinweisen, deuten die sinkenden Benzin- und Destillatvorräte auf eine Erholung der Kraftstoffnachfrage in den USA hin. ⚙️ Ursachen für die Entwicklung 🔧 Rückgang der Raffinerieaktivität: Weniger Verarbeitungskapazitäten führten zu steigenden Rohölvorräten.

🚗 Starke Benzin-Nachfrage: Steigende Reisetätigkeit und Transportvolumen reduzierten Treibstofflager.

🌍 Globale Nachfrageschwäche: Industrieaktivität in Asien bleibt verhalten – begrenzt Aufwärtspotenzial. Analysten sehen den aktuellen Lageraufbau nicht als Trendwende, sondern als temporäre Reaktion auf technische Produktionsanpassungen. 💹 Technischer Ausblick auf den Öl Preis Der Öl Preis fiel zunächst, fand aber Unterstützung bei 60 USD je Barrel, wo Käufer den Markt stabilisierten.

Diese Marke gilt aktuell als entscheidende Unterstützungszone. Ein Anstieg über 61,50 USD könnte neue Aufwärtsdynamik freisetzen, während ein Bruch darunter Raum für einen Rückgang bis 58,70 USD eröffnet. 📘 Fazit – Öl Preis bleibt stabil trotz steigender Vorräte 💬 Trotz des deutlichen Anstiegs der Rohölbestände zeigen sich die Ölmärkte robust.

Die sinkenden Treibstoffvorräte deuten auf eine solide Nachfrage hin und verhindern größere Preisrückgänge. Kurzfristig bleibt der Öl Preis in einer Konsolidierungsphase, mittelfristig stützt die Erholung der US-Nachfrage die Perspektiven für eine Stabilisierung über der Marke von 60 USD. WTI.ÖL Chart (M15) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

