Chart des Tages 🔴 EURUSD (08.10.2025)

Dollar-Stärke dominiert: Der US-Dollar gewinnt gegen alle G10-Währungen, getragen von politischer Unsicherheit in Europa und Asien.
Frankreich in der Krise: Premierminister Lecornus Rücktritt und mögliche Neuwahlen belasten das Vertrauen in die Eurozone.
Technische Unterstützung: EURUSD findet Halt an der 100-Tage-EMA – ein Bruch darunter könnte eine weitere Korrektur einleiten.
💱 Forex-Analyse: EURUSD fällt unter wichtige Unterstützung – Dollar-Rally dominiert die Börse aktuell
Einleitung
Der EURUSD steht heute deutlich unter Druck: Das meistgehandelte Währungspaar der Welt fällt um 0,3 % auf rund 1,162 und durchbricht damit die wichtige Unterstützung bei 1,165. Seit Wochenbeginn hat das Paar fast 1 % an Wert verloren, da die politische Unsicherheit in Frankreich und Japan die Nachfrage nach klassischen „sicheren Häfen“ wie dem US-Dollar und Gold verstärkt.
Während sich der Dollar-Index (USDIDX) auf ein Zwei-Wochen-Hoch bewegt, rutscht der Euro auf den tiefsten Stand seit fast sechs Wochen. Technisch betrachtet findet das Paar derzeit Unterstützung an der 100-Tage-EMA (Exponential Moving Average), was kurzfristig für Stabilisierung sorgen könnte.
► EURUSD ISIN: EU0009652759 | WKN: 965275 | Ticker: EURUSD
🔑 Key Takeaways
💵 Dollar-Stärke dominiert: Der US-Dollar gewinnt gegen alle G10-Währungen, getragen von politischer Unsicherheit in Europa und Asien.
🇫🇷 Frankreich in der Krise: Premierminister Lecornus Rücktritt und mögliche Neuwahlen belasten das Vertrauen in die Eurozone.
📊 Technische Unterstützung: EURUSD findet Halt an der 100-Tage-EMA – ein Bruch darunter könnte eine weitere Korrektur einleiten.
🌍 Politische Risiken treiben die Forex-Märkte
Die politische Instabilität in Frankreich und Japan überschattet derzeit die Sorgen um den US-Haushalt. In den USA dauert der Government Shutdown bereits über eine Woche an, doch die Märkte bleiben gelassen – Anleger setzen weiter auf einen Zinsschnitt der Fed im Oktober.
In Frankreich wächst der Druck auf Präsident Emmanuel Macron: Nach dem Rücktritt von Premierminister Sébastien Lecornu und gescheiterten Haushaltsverhandlungen wird über eine Auflösung des Parlaments spekuliert. Französische Medien berichten, dass mögliche Neuwahlen zwischen dem 16. und 23. November stattfinden könnten.
Trotz der politischen Spannungen zeigen die europäischen Anleihemärkte bislang keine Panikreaktionen: Die Rendite französischer 10-jähriger Staatsanleihen fiel leicht um 5 Basispunkte, bleibt aber auf einem hohen Niveau. Auch deutsche Bundesanleihen gaben leicht nach.
Ein schwächerer Euro könnte jedoch positive Nebeneffekte haben – insbesondere für den Exportsektor. Eine anhaltende Abwertung könnte die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen stärken und das zuletzt schwächere Wirtschaftswachstum abfedern.
💹 Technische Forex-Analyse: EURUSD im Korrekturmodus
Nach dem kurzzeitigen Ausbruch über 1,172 in der Vorwoche kam es zu einer deutlichen technischen Korrektur.
Der EURUSD notiert nun unterhalb der 1,165-Unterstützung,
findet aber erste Stabilisierung an der EMA100.
Ein Rückfall unter 1,160 könnte den Weg in Richtung 1,155 oder sogar 1,150 freimachen, während eine Rückeroberung der 1,165–1,17-Zone kurzfristig Erholungspotenzial bieten würde.
Der Zinspuffer zwischen US- und deutschen 10-jährigen Anleihen bleibt aktuell der wichtigste Treiber für die EURUSD-Bewegung.
🧠 Fazit – Börse aktuell: Euro unter Druck, Dollar glänzt
Die heutige Forex-Analyse zeigt klar: Der Euro steht wegen geopolitischer und politischer Unsicherheiten stark unter Druck, während der US-Dollar als sicherer Hafen profitiert.
Kurzfristig bleibt die Stimmung für den EURUSD bärisch, solange keine positiven politischen Signale aus Frankreich oder eine klarere geldpolitische Richtung der EZB folgen.
Trader sollten die Unterstützungszonen bei 1,160–1,155 genau im Auge behalten – ein Bruch darunter könnte die Abwärtstendenz beschleunigen.
EURUSD Chart (D1)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
Technische Chartanalyse – Grundlagen
Was ist eine technische Analyse und wie wird sie angewandt? Gibt eine solide Basis zum Verständnis technischer Analyse.
Charttypen erläutern (z. B. Candlestick, Linienchart)
Erklärt die Grundlagen der verwendeten Charttypen.
❓ FAQ – Häufige Fragen zur Forex-Analyse und EURUSD Entwicklung
🔹 Warum fällt der EURUSD aktuell?
Der EURUSD fällt, weil die politische Unsicherheit in Frankreich und Japan die Nachfrage nach sicheren Häfen wie dem US-Dollar erhöht. Anleger meiden Risikoanlagen, was den Dollar stärkt. Zudem belastet die Aussicht auf mögliche Neuwahlen in Frankreich und eine schwächere Konjunktur in der Eurozone den Euro-Kurs.
🔹 Welche Rolle spielt der US-Dollar in der aktuellen Börsenlage?
Der US-Dollar profitiert derzeit als sicherer Hafen von geopolitischen Spannungen und politischer Instabilität in Europa und Asien. Der Dollar-Index (USDIDX) erreichte ein Zwei-Wochen-Hoch, da Anleger in unsicheren Zeiten bevorzugt in die US-Währung investieren.
🔹 Wie beeinflusst die politische Lage in Frankreich den Euro?
Die politische Krise in Frankreich nach dem Rücktritt von Premierminister Sébastien Lecornu sorgt für Verunsicherung. Diskussionen über eine mögliche Auflösung des Parlaments und Neuwahlen im November erschüttern das Vertrauen der Investoren in die Stabilität der Eurozone – was den Euro zusätzlich schwächt.
🔹 Welche technischen Marken sind für den EURUSD jetzt wichtig?
Aktuell testet der EURUSD die 100-Tage-EMA als wichtige Unterstützung.
Ein Bruch unter 1,160 könnte eine Korrektur in Richtung 1,155 oder 1,150 auslösen.
Eine Rückeroberung der Zone 1,165–1,17 würde dagegen Erholungspotenzial eröffnen.
Der Zinspuffer zwischen US- und deutschen Anleiherenditen bleibt der entscheidende Treiber für die kurzfristige Richtung.
🔹 Wie könnte sich die EZB-Politik auf den EURUSD auswirken?
Sollte die EZB ihre Zinssenkungen weiter verzögern oder weniger restriktiv auftreten, könnte das den Euro kurzfristig stabilisieren. Allerdings erwartet der Markt aktuell keine großen geldpolitischen Änderungen, solange die politische Lage in der Eurozone unsicher bleibt.
🔹 Was bedeutet die aktuelle Entwicklung für Trader?
Trader sollten in der aktuellen Forex-Analyse vorsichtig agieren:
Solange der Kurs unter 1,165 bleibt, dominiert ein bärischer Trend.
Unterstützungszonen bei 1,160–1,155 sind entscheidend für mögliche Rebounds.
Politische Nachrichten aus Frankreich und geldpolitische Hinweise der EZB könnten kurzfristige Kursbewegungen stark beeinflussen.
