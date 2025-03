Chart des Tages 🔴 EURUSD (11.03.2025)

Das Euro-Dollar-Paar verzeichnet heute kr√§ftige Kursgewinne, steigt um mehr als 0,65 % und durchbricht die psychologische Widerstandsmarke von 1,09. Der US-Dollar schw√§cht sich weiter ab, w√§hrend die Renditen der US-Staatsanleihen sinken. Die Fluggesellschaft Delta Air Lines meldete in ihrer Gewinnmitteilung, dass sich die Nachfrage nach Inlandsfl√ľgen abgeschw√§cht hat, was auf eine Abschw√§chung des Verbraucherverhaltens hindeutet. Die Aktien der Fluggesellschaft sind im vorb√∂rslichen Handel um fast 10 % gefallen. Auch wenn diese Information zweitrangig ist, zeigt sie doch, dass die Sorge um eine Rezession in den USA nicht v√∂llig unbegr√ľndet ist. In der Zwischenzeit werden die Z√∂lle wahrscheinlich das Wirtschaftswachstum bremsen und die Budgets der amerikanischen Haushalte belasten. Der U.S. Dollar Index (USDIDX) ist um 0,45% gefallen .

. Die allgemeine Wirtschaftsdynamik in der Eurozone und den USA sowie die Erwartung einer Ankurbelung der Infrastruktur in Europa , unterst√ľtzt durch neue Verteidigungsprogramme , scheinen die weitgehend spekulativen Bewegungen beim W√§hrungspaar EUR/USD teilweise zu rechtfertigen.

, unterst√ľtzt durch neue , scheinen die weitgehend spekulativen Bewegungen beim W√§hrungspaar EUR/USD teilweise zu rechtfertigen. Heute haben auch die Gespr√§che zwischen den USA und der Ukraine in Saudi-Arabien begonnen, √ľber deren Ergebnisse Russland informiert werden soll. Wir k√∂nnen auch erwarten, dass EUR/USD im Falle einer m√∂glichen Waffenstillstandsvereinbarung und der Entwicklung eines politischen Konsenses √ľber ein zus√§tzliches Infrastruktur- und Verteidigungsprogramm in Deutschland positiv reagieren wird. EUR/USD Forexpaar im Tageschart Wir beobachten, dass EUR/USD seinen R√ľckgang um das 61,8%-Fibonacci-Retracement des Aufw√§rtsimpulses von 2022 bei 1,02 gestoppt hat. Heute hat das Paar das 23,6%ige Fibonacci-Retracement √ľberschritten und damit m√∂glicherweise den Weg f√ľr einen Test des Bereichs zwischen 1,10 und 1,11 geebnet, einer historisch bedeutenden Preisreaktionszone. Die wichtigste mittelfristige Unterst√ľtzung liegt nach wie vor beim 200-Tage-EMA, verst√§rkt durch Fibonacci-Retracement-Niveaus um 1,066. Die Volatilit√§t k√∂nnte gegen 15:00 Uhr dt. Zeit zunehmen, wenn der JOLTS-Bericht √ľber die offenen Stellen auf dem US-Arbeitsmarkt ver√∂ffentlicht wird. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† ¬† BROKERWAHL 2025

Abstimmen und mit Gl√ľck gewinnen XTB setzt auf Ihre Stimme!

Abstimmen und mit etwas Gl√ľck gewinnen. Der Veranstalter verlost unter allen Teilnehmern wertvolle Preise

Hier abstimmen.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.