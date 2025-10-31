Chart des Tages 🔴 EURUSD (31.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze Starker US-Dollar

EZB auf Stabilitätskurs

Euro bleibt anfällig

Der EUR/USD notiert aktuell bei 1,1527 USD je Euro und steht unter Abwärtsdruck, da Investoren die jüngsten geldpolitischen Signale der Federal Reserve und Europäischen Zentralbank (EZB) neu bewerten.

Während die US-Notenbank nach einer Zinssenkung vorsichtig agiert, bleibt die EZB auf stabilen Kurs – ein Mix, der den US-Dollar stärkt und den Euro belastet. ► EURUSD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD 🧠 Drei Key Takeaways 💵 Starker US-Dollar: Trotz der 25-Basispunkte-Zinssenkung bleibt die Fed zurückhaltend – das stärkt die US-Währung.

EZB auf Stabilitätskurs: Die europäischen Inflationsdaten liegen im Rahmen der Erwartungen – kein Anlass für Zinsschritte bis Jahresende.

📉 Euro bleibt anfällig: Schwache Preisentwicklung in Frankreich und moderate Konjunkturdaten dämpfen den EUR/USD-Kurs. 📊 Aktuelle Marktlage – EUR/USD im Fokus Der US-Dollar zeigt sich nach der jüngsten Zinssenkung der Fed robust.

Zwar reduzierte die Notenbank die Leitzinsen um 25 Basispunkte, doch Fed-Chef Jerome Powell signalisierte eine Pause bei weiteren Senkungen.

Diese vorsichtige Haltung stärkt die US-Währung, da Anleger vorerst keine weiteren geldpolitischen Lockerungen erwarten. 📈 Zentraler Faktor: Die Fed will erst neue Wirtschaftsdaten abwarten, bevor sie über weitere Schritte entscheidet.

Diese Unsicherheit sorgt für Volatilität am Devisenmarkt, was den Euro kurzfristig schwächt. Eurozone & Frankreich – Datenlage stützt EZB-Strategie In der Eurozone zeigten die vorläufigen Inflationsdaten für Oktober ein stabiles Bild: CPI: 2,1 % (Jahresvergleich)

Kerninflation: 2,4 % Diese Werte entsprechen den Erwartungen und bestätigen die aktuelle EZB-Strategie, die Zinsen vorerst unverändert zu lassen. Auch in Frankreich gab es neue Daten: Inflation: 0,9 % (YoY), kaum Veränderung zum Vormonat

Industrieproduktion: schwächer als erwartet Die geringe Teuerung reduziert den Druck auf die EZB, weiter einzugreifen – was zwar Stabilität, aber wenig Rückenwind für den Euro bedeutet. 💱 EUR/USD – Technische Einschätzung Auf dem Forex-Markt bewegt sich der EUR/USD in einem engen Abwärtstrendkanal.

Das kurzfristige Bild bleibt negativ, solange der Kurs unter der Marke von 1,1550 USD bleibt. Widerstand: 1,1580 USD

Unterstützung: 1,1470 USD

Ein Bruch unter die 1,15-Marke könnte die Abwärtsdynamik beschleunigen. 📘 Fazit – EUR/USD bleibt im Spannungsfeld zwischen Fed & EZB ⚖️ Die aktuelle Entwicklung zeigt: Unterschiede in der Geldpolitik bleiben der wichtigste Treiber für den EUR/USD. Während die Fed vorsichtig agiert und kurzfristig den Dollar stärkt, setzt die EZB auf Stabilität, was den Euro stützt, aber keine neuen Impulse bringt. Kurzfristig dürfte der Wechselkurs von neuen US-Daten abhängen – insbesondere von Arbeitsmarkt- und Inflationszahlen.

