TRADINGIDEE des Tages 🔴 AUDCAD (20.11.2025)

Das Wichtigste in Kürze Haupttrend bleibt bearish

Abpraller am 1:1-Struktur-Widerstand

Die heutige Trading Idee im Bereich Forex Trading konzentriert sich auf das Währungspaar AUDCAD, das sich weiterhin klar in einem Abwärtstrend befindet. Nach einer kurzen Aufwärtskorrektur konnte der Kurs den wichtigen Widerstand nicht überwinden und prallte an einer entscheidenden technischen Zone ab. Dies bestätigt die übergeordnete bärische Struktur – und eröffnet eine neue Chance für Short-Setups. ► AUDCAD WKN: A0G88R| ISIN: XC000A0G88R8 | Ticker: AUDCAD ⭐ Key Takeaways 📉 Haupttrend bleibt bearish: AUDCAD setzt seine übergeordnete Abwärtsbewegung fort.

🔄 Abpraller am 1:1-Struktur-Widerstand: Kurs scheitert an 38,2 % Fibonacci & Strukturgrenze. 📉📊 Trading Idee: Short im AUDCAD – Trend setzt sich fort 🔍 Technische Analyse (H1) Auf dem H1-Chart zeigt AUDCAD eine klare Abwärtstendenz.

Nach einer kurzfristigen Korrektur nach oben: prallte der Kurs an der 1:1-Struktur

und an der 38,2 % Fibonacci-Retracement-Marke ab ➡️ Der Ausbruch nach oben ist damit gescheitert, was den bestehenden Bärenmarkt bestätigt. 📉 Overbalance-Methode unterstützt Short-Szenario Gemäß der Overbalance-Analyse bleibt der Haupttrend intakt.

Da die Gegenbewegung kleiner ausfällt als die vorherigen Korrekturen, überwiegt weiter das bärische Sentiment. ➡️ Eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung ist wahrscheinlich. 🎯📌 Trading Idee 📌 Trading Idee: Short-Position zum Marktpreis

🎯 Mögliche Ziele: 0.9070 und 0.9050

🛡️ Möglicher Stop-Loss: 0.9135 Hinweis: Diese Trading Idee ist hochspekulativ und nur für erfahrene CFD Trader geeignet. Aufgrund der erhöhten Volatilität wird zu besonderer Vorsicht geraten. 🧩 Fazit: Mögliche Forex-Short-Chance im AUDCAD Die Kombination aus bärischem Haupttrend,

Abprall an kritischen technischen Marken

und bestätigtem Overbalance-Signal macht AUDCAD zu einer möglichen Trading Idee im Forex-Markt.

Solange der Kurs unterhalb der 1:1-Struktur bleibt, erscheint eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung wahrscheinlich. AUDCAD Forex Chart (H1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

