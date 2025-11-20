Nasdaq 100 Index fällt trotz Nvidia – Fed-Warnungen & Arbeitsmarktdaten belasten die Börse USA

Das Wichtigste in Kürze Nasdaq 100 verliert Dynamik

Fed warnt vor Überbewertungen

Arbeitsmarkt gemischt

Der Nasdaq 100 Index zeigt sich am Donnerstag volatil: Nach einem starken, euphorischen Start infolge der Nvidia-Ergebnisse kippt die Stimmung an der Börse USA wieder deutlich. Trotz beeindruckender Quartalszahlen und zahlreicher Kurszielerhöhungen für Nvidia nehmen die Anleger Gewinne mit – aus Sorge vor überhitzten Bewertungen und dem Risiko einer tieferen Marktkorrektur. Zusätzlich belasten neue Warnungen der Fed sowie ein gemischter US-Arbeitsmarktbericht die Marktstimmung. ► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100 ⭐ Key Takeaways 📉 Nasdaq 100 verliert Dynamik: Frühere Nvidia -getriebene Gewinne lösen sich auf – Rückfall unter EMA50.

⚠️ Fed warnt vor Überbewertungen: Lisa Cook sieht Risiken bei Aktien, Unternehmensanleihen & Immobilien.

🧑‍💼 Arbeitsmarkt gemischt: Starke Jobzahlen, aber steigende Arbeitslosenquote & gedämpftes Lohnwachstum. 📉📊 Nasdaq 100 Index: Starker Start bricht ein – Anleger werden vorsichtig 🚀 Erst Euphorie, dann Ernüchterung Der Nasdaq 100 reagierte zunächst positiv auf die starken Nvidia-Zahlen: kräftige Kursziele der Analysten

deutlich übertroffene Erwartungen Doch die Rally drehte intraday ins Minus.

➡️ Der Index fällt unter die 50-Tage-EMA, ein wichtiges technisches Signal. ⚠️ Fed-Warnungen zu Überbewertungen belasten Tech-Sektor Fed-Gouverneurin Lisa Cook warnte heute, dass hohe Bewertungen bei: Aktien

Unternehmensanleihen

Immobilien

Leveraged Loans … das Risiko „scharfer Marktrückgänge“ deutlich erhöhen. Zugleich betonte sie, dass das Finanzsystem stabil sei – doch Anleger reagierten sensibel. 🧠 Ray Dalio: „Diversifikation statt Panik“ Starinvestor Ray Dalio kommentierte: Märkte seien zwar „hoch bewertet“

Aber: kein Anlass für panische Verkäufe

Wichtig sei ein breit diversifiziertes Portfolio ➡️ Seine Aussagen wirken dämpfend, aber nicht vollständig beruhigend für die Tech-Anleger. 🧑‍💼📉 US-Arbeitsmarkt: Solide Jobs, aber höhere Arbeitslosigkeit Der September-Report zeigt: 119.000 neue Jobs (über Erwartung)

Arbeitslosenquote: 4,4 % → höchster Wert seit Oktober 2021

Lohnwachstum: unter Erwartungen (0,2 % m/m, 3,8 % y/y)

Erstanträge: 220.000 (unter Prognose) Sektoren: Gewinner: Gesundheitswesen, Gastronomie

Verlierer: Transport, Business Services Der Markt interpretiert die Daten als Bestätigung des laufenden Zinssenkungszyklus, erwartet aber eine Pause im Dezember.

→ Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember: 41,79 %. 🧩 Fazit: Börse USA bleibt angespannt – Tech-Korrektur gewinnt an Tiefe Die anfängliche Nvidia-Euphorie konnte den Nasdaq 100 nicht stabilisieren. Fed-Warnungen

hohe Bewertungen

gemischte Arbeitsmarktdaten … drücken auf die Stimmung. ➡️ Technisch steht der Nasdaq 100 an einem kritischen Punkt.

